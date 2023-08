SERIES | Los estrenos más esperados que llegan a los servicios de streaming en agosto

One Piece (31 de agosto – Netflix)

Agosto ya es una realidad y con su llegada se renueva el catálogo de los diferentes servicios de streaming. Entre las series más esperadas de este mes encontramos producciones de todos los géneros y para todos los gustos.

Miniseries, adaptaciones, realities, debuts, regresos y probablemente, algunas sorpresas. En Malditos Nerds hacemos una selección de los títulos más destacados que se suman a Netflix, Star+, Apple TV, Prime Video y Disney+, para que agendes lo que no te puedes perder de este mes.

Heartstopper – Temporada 2 (3 de agosto – Netflix)

Entre los estrenos de Netflix, la serie británica Heartstopper logra abrir la lista de lo más esperado con el debut de su segunda temporada el 3 de agosto -y tiene sentido-.

Desde su lanzamiento el año pasado, la producción que se basa en el webcómic y novela gráfica homónima, ha logrado llevarse los elogios de la crítica por su representación de la comunidad LGBT y por su estilo, posicionándose como dentro del top 10 de los contenidos británicos más populares de la gran N roja. Esta nueva entrega de Heartstopper contará con 8 nuevos episodios.

Zombiverso (8 de agosto – Netflix)

El apocalipsis zombie jamás se sintió tan real. Este 8 de agosto llega Zombiverso, un reality coreano de supervivencia que se desprende del nuevo acuerdo de Netflix con el país asiático y que parece tomar un poco de El Juego del Calamar y The Walking Dead.

Este show, que pretende ser una propuesta original y divertida, propone un escenario en el que un brote zombie azota la ciudad de Seúl. Como punto de partida, los distintos participantes deberán evitar ser mordidos para ganar. A su vez, cada uno de ellos deberá enfrentarse a distintas pruebas diarias y aplicar sus propios métodos de supervivencia para continuar en carrera.

Strange Planet (9 de agosto – Apple TV)

El servicio de streaming de Apple busca tener su propia Rick & Morty con la serie animada para adultos: Strange Planet. Para ello, convocaron a su creador Dan Harmon, responsable de la comedia Community y tomaron como base el exitoso cómic sobre extraterrestres de Nathan W. Pyle.

Strange Planet está ambientada en un mundo lejano, en donde unos pequeños seres azules que exploran lo absurdo de las tradiciones humanas. Teniendo en cuenta que la novela gráfica fue todo un fenómeno, esta adaptación busca sentar un precedente en Apple TV en materia de animación. La serie contará con una primera temporada de 10 episodios que llegarán en su totalidad el 9 de agosto.

Medicina letal (10 de agosto – Netflix)

Medicina letal, o Painkiller en su idioma original, es una nueva serie limitada de Netflix que pretende explorar algunos de los orígenes y consecuencias de la crisis de los opioides en Estados Unidos. Para esto, a lo largo de sus seis episodios, esta producción que busca replicar el éxito de Dopesick, se meterá con las historias de los fabricantes, las víctimas y los investigadores cuyas vidas se vieron afectadas.

Protagonizada por Uzo Aduba, ganadora del Emmy por Orange is the New Black y Matthew Broderick, la serie que cuenta con la dirección de Peter Berg estará disponible por la pantalla de Netflix el próximo 10 de agosto.

Mech Cadets (10 de agosto – Netflix)

Boom! Studios y Polygon Pictures Inc unen fuerzas para una de las nuevas series de anime originales de Netflix que formará parte del contenido para toda la familia.

Mech Cadets es una serie animada 3D que toma su inspiración en novelas gráficas Mech Cadet Yu y seguirá la historia de un grupo de cadetes que se ven topan con el desafío de defender a la humanidad de una inminente invasión alienígena. La primera temporada consta de 10 episodios que oscilan los 25 minutos.

Behind your touch (12 de agosto – Netflix)

Los k-dramas continúan haciéndose presente por la pantalla de Netflix y entre los más esperados de este mes se encuentra Behind Your Touch. Esta serie de 16 episodios, no solo está dirigida por Kim Seok-yoon y Choi Bo-yoon, sino que cuenta con las actuaciones de Han Ji-min, Lee Min-ki y el ex-integrante de EXO, Suho.

¿Y de qué va? Una joven veterinaria de pueblo es dotada accidentalmente de una extraordinaria habilidad para ver el pasado de los animales y las personas tocándoles una peculiar parte de su cuerpo. Pero este don único resulta una gran oportunidad para ayudar a un detective a resolver todo tipo de crímenes.

El Elegido (16 de agosto – Netflix)

Tras la tibia recepción de El Legado de Júpiter, Netflix vuelve a adaptar una obra de Mark Millar y Peter Gross en El Elegido. En este caso, el material de base es la novela gráfica American Jesus y cuenta con un reparto compuesto por Bobby Luhnow, Dianna Agron y Tenoch Huerta.

El Elegido sigue la historia de un niño de doce años que luego de sobrevivir un extraño accidente, descubre que tiene poderes como los de Jesús. Pero ¿será capaz de ser el líder que la humanidad necesita? Eso lo descubriremos a través de los 6 episodios que llegarán a la N roja el próximo 16 de agosto.

Refugio (18 de agosto – Prime Video)

Refugio es uno de los pesos pesados de Prime Video para el mes de agosto. Esta serie se basa en el trabajo de Harlan Coben y todo indica que se busca explotar su potencial para sentar las bases de una posible saga.

En este caso, Refugio se inspira en la primera novela de Mickey Bolitar y sigue la historia de un estudiante de secundaria cuya vida se da vuelta tras el fallecimiento de su padre. Con su madre en rehabilitación, debe permanecer un tiempo al cuidado de su tía. Pero las cosas tomarán un giro inesperado cuando se ve envuelto en un misterio que podría poner en tela de juicio todo lo que cree.

Refugio, o Shelter en su idioma original, cuenta con las actuaciones de Jaden Michael, Constance Zimmer, Adrian Greensmith, Abby Corrigan, Sage Linder y Brian Altemus.

Ahsoka (23 de agosto - Disney)

Uno de los personajes más interesantes que ha dado el universo de Star Wars finalmente verá la luz en su serie en solitario por la pantalla de Disney+. Luego de un celebrado cameo en la serie The Mandalorian, y tras preparar su camino con la serie de animación Tales of The Jedi, Ahsoka aterriza con show propio el próximo 23 de agosto con dos episodios, mientras que los seis restantes se irán estrenando semanalmente.

La creación de Dave Filoni no solo va a contar con su dirección y el protagónico de Rosario Dawson, sino que viene apoyada por un gran reparto con figuras como Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson y David Tennant.

Además, de cumplir con las expectativas, Ahsoka tiene el potencial de traer varios personajes conocidos de regreso y también de generar un gran interés por las series animadas de Star Wars como The Clone Wars y Rebels.

"El oso" (FX/Star+)

El Oso - Temporada 2 (23 de agosto – Star+)

Pocas series han logrado hacernos sentir el estrés que se vive detrás de la cocina de manera tan viva y abordar a su vez temas complejos como el duelo como El Oso. Esta producción de Hulu logró posicionarse como uno de los contenidos más vistos del año pasado y, tras su excelente recepción, logró asegurarse una nueva entrega.

Para Latinoamérica, la nueva temporada estará llegando a finales de agosto a través de Star+ y contará con 10 nuevos episodios. En este nuevo capítulo, Carmy, Sydney y Richie buscarán transformar su antiguo local y llevarlo a otro nivel. Pero esto, no solo implicará más desafíos laborales para los protagonistas, sino que también traerá aparejado sus propios viajes de transformación.

Invasión - Temporada 2 (23 de agosto – Apple TV)

Pese a una primera temporada que fue recibida con críticas mixtas, Apple TV dio un salto de fe al confiar en la calidad de su contenido y renovar a Invasión para una segunda entrega con 10 nuevos episodios.

Esta serie de ciencia ficción muestra la ocupación alienígena a través diferentes historias que se entrelazan entre sí. Probablemente, este sea uno de los aspectos que más se destacables de Invasión, que no solo pretende mostrar la lucha para sobrevivir, sino también las distintas miradas y matices a través de un relato que incluye una amplia gama de personajes y localizaciones.

Ragnarök - Temporada final (24 de agosto – Netflix)

El mes de agosto no solo trae estrenos, sino también conclusiones. Es el caso de la serie noruega de suspenso y ciencia ficción creada por Adam Price, Ragnarök que llega al final de su recorrido con el estreno de su tercera y última temporada.

A lo largo de sus entregas previas, la producción de Netflix logró contar una entretenida historia que mezcló tópicos como el cambio climático y contaminación, con la fantasía y la mitología nórdica, armándose de una notable base de seguidores. Para su cierre, Ragnarök contará con un total de 6 episodios.

One Piece (31 de agosto – Netflix)

La adaptación en acción real del manga de Eiichirō Oda es el último gran estreno del mes en materia series. Desde su anuncio, la serie de One Piece ha generado grandes expectativas no solo por adaptar al manga más taquillero de la historia de Japón, sino porque cuenta altos valores de producción por parte de Netflix.

Oda, Marty Adelstein y Becky Clements estuvieron a cargo de la producción ejecutiva de aventura que contará de una primera entrega de 8 episodios.

Para quienes no tienen conocimiento de la historia, One Piece seguirá a Monkey D. Luffy interpretado por el actor mexicano Iñaki Godoy, quien se embarca en una odisea para encontrar un mítico tesoro. Sin embargo, para esto deberá armarse de una tripulación a medida y superar cada peligro que se cruce en su camino. El reparto de esta serie se completa con Emily Rudd, Mackenyu, Jacob Romero y Taz Skyler.

