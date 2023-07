Se anuncia The Walking Dead: Betrayal, un juego al estilo Among Us basado en la serie de zombies

The Walking Dead: Betrayal, de Other Ocean.

The Walking Dead es un fenómeno que parece no tener fin. Hace años la serie de televisión parecía haber conquistado el mundo. Hoy en día quizás este medio no refleja la popularidad que supo tener, aunque proyectos como The Walking Dead: Daryl Dixon siguen mostrando que existen ideas para explorar en este universo. Por el lado de los videojuegos es un caso similar, ya que Skybound Entertainment, la empresa de Robert Kirkman, acaba de anunciar The Walking Dead: Betrayal, un juego que toma la fórmula del popular Among Us.

Este nuevo título está siendo desarrollado por Other Ocean y toma las bases sentadas en Project Winter, otro juego del estudio con mecánicas similares a Among Us. The Walking Dead: Betrayal será un juego de entre 5 y 8 jugadores en el que los sobrevivientes no sólo tendrán que enfrentarse a los zombies, sino que también deberán descubrir al traidor que se esconde dentro del grupo. Algunos de los otros juegos del estudio Other Ocean son el título Rick & Morty: Virtual Rick-ality y el remake de MediEvil para PlayStation 4.

En The Walking Dead: Betrayal nos enfrentaremos tanto a los zombies como a los otros jugadores.

De momento, The Walking Dead: Betrayal está confirmado únicamente para PC, y si bien no tiene fecha de salida confirmada, a partir del 10 de agosto comenzará una beta cerrada en Steam.

Seguir leyendo