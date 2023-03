Edisson Reyes habló sobre “Un amor llamado muerte”: “Quiero explorar varios géneros”

El colombiano Edisson Reyes habló con Leamos sobre su primera novela, "Un amor llamado muerte", publicada por Calixta Editores. (Cortesía).

La primera novela del escritor colombiano Edisson Reyes, quien se ha movido con sigilo por la escena underground de la literatura local, especialmente en Bogotá, es una ficción en la que ha intentado retratar aquellos caminos que, aún distantes, están destinados a encontrarse.

En “Un amor llamado muerte”, título publicado por Calixta Editores, Reyes cuenta la historia de Salomé, una joven periodista para quien el romance solo existe en las historias, como esas que le contaba su madre cuando era niña. La vida, sin embargo, se encargará de hacerla cambiar de parecer cuando deba enfrentarse a la idea del amor y librar sus batallas.

Nunca habrá nada que hacer ante el destino y, por más que Salomé intente evadirlo, controlar lo que le sucede, no habrá posibilidad alguna de salir victoriosa. Aprenderá que no todo es color de rosa y que, cuando se ama, nadie está exento de sufrir. En el camino, se dará cuenta de que hay amores que pueden llegar a costar, incluso, la vida. La pregunta es, ¿estará dispuesta a pagar ese precio?

Le puede interesar: Julián Mejía Tobón habla de “El minuto”, su primera novela: “Cualquiera que se cruce en mi camino podría terminar siendo el germen de un personaje”

Antes de esta novela, el autor había publicado, de la mano de ITA Editorial, su primer libro, un relato que tituló “El chico que guardaba el firmamento en sus ojos”.

Edisson Reyes se formó como ingeniero industrial, pero siempre sintió gran pasión por el teatro y las artes. Estudió actuación y fue coordinador del programa radial ‘The Bolton Show’, de la Fundación Triángulo Rosa, en el que hablaba de literatura, música y cine.

Portada del libro "Un amor llamado muerte", del escritor colombiano Edisson Reyes. (Calixta Editores).

En entrevista con Leamos, Reyes reflexionó acerca del origen de la trama de “Un amor llamado muerte” y dio detalles sobre cómo empezó a escribir y lo que ha sido la recepción de esta novela.

— ¿Cuál es el origen de esta historia?

— “Un amor llamado muerte” nació de varias historias que había creado a lo largo de mi vida, una de ellas era la de Salomé, una periodista a la que dejaban plantada el día de su boda y quien, en medio de su tristeza, intentó quitarse la vida.

La otra historia era la de Cristóbal, un actor de método, quien debía interpretar a un asesino serial, debido a ello, se interna en una institución mental en donde están recluidos; esto con el fin de descubrir qué hay detrás de la mente de dichos criminales.

Una historia más fue la de Beto, un seminarista que se enamora de alguien. Ese simple sentimiento le hace dudar de todo en lo que creía.

La vida de estos personajes hizo un match perfecto, y sin darme cuenta, al trabajar en estas historias, estaba creado el universo de mi primera novela.

Le puede interesar: “Punki”, de Juarma, narrar la violencia con ternura

— ¿Cuánto tiempo tardó la concreción de la novela?

— Esta es una novela que escribí durante varias etapas de mi vida. La idea inicial empezó con un monólogo (la historia del seminarista) que escribí para una clase de actuación, desde ese momento, hasta el día de la publicación, transcurrieron 5 años aproximadamente.

— ¿Escogió el género de la novela porque la historia lo demandaba o al terminarla fue lo que salió?

— “Un amor llamado muerte” es una novela en donde se mezcla el romance y el misterio. No escogí este género, simplemente escribí, la historia escogió su propio camino. Puedo decir que quiero explorar varios géneros, no encasillarme en uno solo, quiero ser libre de crear sin tener que pensar tanto en eso.

— ¿Qué influencias rescata para la escritura de esta pieza?

— Esta es una novela que tiene varias referencias a la cultura pop, desde una canción, una película, un libro, un escritor, una serie, y más; lo que hace que quien la lea, se sienta identificado con el vivir y el sentir de algún personaje.

Le puede interesar: Así será la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2023: 1.800 actividades y 500 invitados nacionales e internacionales

— ¿Cómo fue su experiencia con los editores? Usted viene del campo de la autopublicación.

— Fue una experiencia enriquecedora. Agradezco demasiado al equipo de Calixta Editores, por todo el trabajo que se hizo alrededor de mi novela. Soy un escritor empírico, no tengo ningún estudio relacionado con la creación literaria, es por eso que este proceso fue muy importante para mí, aprendí demasiado de mi editora, Tatiana Jiménez, una mujer talentosa a quien le debo mucho, y a quien siempre le digo que “Un amor llamado muerte” no sería lo que es, si no hubiera pasado por sus manos, esta historia es tan de ella como mía.

— ¿Cómo ha sido la recepción de los lectores? ¿Qué ha podido compartir con ellos?

— He recibido muy buenos comentarios, he visto a varias personas compartiendo en sus redes, es algo que me motiva demasiado, porque para ser un escritor desconocido, siento que mi novela está llegando a varias personas y eso hace que todo por lo que luché, valga la pena.

— ¿Seguirá escribiendo?

— Escribo por amor, creo. La verdad, nunca lo había pensado, pero cada vez que escribo me siento feliz. Escribir es de cierta manera, terapéutico, porque puedo crear mundos en los que me gustaría habitar, vivir las vidas que soñé, y hacer que, quienes me lean, vivan lo mismo que yo.

Seguir leyendo: