Sur Finanzas: los tres detenidos pidieron ampliar sus declaraciones indagatorias

El allanamiento donde quedó detenida la tesorera de Sur Finanzas

La tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez y dos choferes detenidos por intentar ocultar prueba en la investigación a la financiera de Ariel Vallejo, cercano al titular de la AFA “Chiqui” Tapia, pidieron ampliar sus declaraciones indagatorias ante el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella.

Los tres guardaron silencio hasta ahora y se negaron a declarar apenas quedaron detenidos, cuando se presentó para la defensa un abogado de Sur Finanzas, que fue apartado por posibles intereses contrapuestos.

Luego designaron nueva defensa y ahora pidieron ampliar sus declaraciones indagatorias, algo que se prevé se concretará este miércoles.

La tesorera quedó presa al ser sorprendida junto a los choferes en un galpón de la localidad bonaerense de Turdera, cuando comenzó un allanamiento judicial el jueves último.

Según la acusación se llevaban cajas con documentación del lugar. En una camioneta estacionada en la puerta se encontraron además cinco celulares.

La acusación

Se los acusa como presuntos coautores de “encubrimiento agravado por destruir, ocultar e inutilizar prueba”, y también por ser especialmente grave el delito precedente, el lavado de activos.

El sábado por la noche el juez federal subrogante de Lomas de Zamora, Luis Armella, negó la excarcelación tras recibir un dictamen de la fiscal del caso, Cecilia Incardona, quien se opuso a conceder ese beneficio.

La fiscalía le ofreció a la tesorera declarar como imputada colaboradora, algo que por el momento no tuvo respuesta.

“Sigo órdenes” se limitó a decir la mujer durante su primera indagatoria, sin responder ningún tipo de pregunta.

En el allanamiento al galpón se encontraron cajas con documentación de la financiera de Vallejo, entre otras evidencias que se sospecha se buscó ocultar en el marco de las investigaciones de las que es objeto.

En la causa, un técnico informático declaró como testigo que lo contrataron en las últimas semanas para resetear computadoras de Sur Finanzas.

En el galpón de Turdera hallaron un CPU, cajas fuertes y de seguridad, entre otros elementos. Además, también se requisó el domicilio personal de esta empleada y un local de computación.

El hallazgo ocurrió luego del llamado de un vecino a la fiscalía de Lomas de Zamora a cargo de Cecilia Incardona. El hombre, cuya identidad se mantiene en reserva, contó que había visto cuatro camionetas ploteadas con el nombre de la financiera investigada por supuesto lavado de activos estacionar en el lugar para descargar todo tipo de cosas e ingresarlas al galpón.

La fiscal comunicó la información recibida al juez Armella, quien tras tareas de inteligencia en el lugar ordenó el allanamiento.

La policía ingresó y encontró gran cantidad de cajas con documentación de la empresa, mucha de la cual aún se encuentra bajo análisis, al igual que el proceso de apertura de cajas fuertes encontradas en el galón.

Qué se investiga

Vallejo es investigado por supuesto lavado de dinero y en ese marco se ordenaron ya más de 35 allanamientos, entre ellos a sedes de la AFA, clubes de fútbol y domicilios particulares.

Ariel Vallejo, el dueño de Sur Finanzas, en la mira de la Justicia

Entre los clubes allanados están San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas. También el predio de la AFA en Ezeiza y la sede de la Superliga Argentina de Fútbol.

Se busca establecer si existe una conexión entre Sur Finanzas y la AFA, que actuaría en muchos casos como intermediaria con los clubes en las gestiones con la financiera, explicaron fuentes del caso.

Armella es juez federal de Quilmes y subroga el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, que investiga una supuesta maniobra de lavado de activos vinculada a la incorporación al patrimonio del Club Atlético Banfield de los fondos de un préstamo por 2.000.000 de euros otorgado por la firma Auriga League S.A., operación que no fue devuelta.

En esta causa, Vallejo se presentó en el juzgado de manera voluntaria para entregar su teléfono celular, con el objetivo de que sea peritado.

La fiscalía sostuvo que esa estructura, sumada a la actuación de las personas jurídicas Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Banfileños S.A. y el propio club, presenta un vínculo directo con la supuesta colocación de fondos ilícitos mediante los servicios de Sur Finanzas PSP S.A..

En su planteo, Incardona señaló que “existe un nexo entre la presunta actividad ilícita desarrollada por las autoridades del Club Banfield”; las personas jurídicas vinculadas; y la “utilización de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. para colocar las ganancias ilícitas obtenidas, valiéndose tanto de la figura del fideicomiso como del proveedor de servicios de pago”.

Se trata de una investigación previa a la que luego se abrió por denuncia de ARCA, que también tiene como centro a Sur Finanzas y que por el momento está en otro juzgado, el federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena.

La fiscal planteó que esta última causa debe ser remitida por “conexidad” a la que ya tenía abierta el juzgado a cargo de Armella, un conflicto que resolverá la Cámara Federal de La Plata.