El acuerdo entre CATA y TEON impulsa una ruta regional para transformar Centroamérica

La alianza estratégica firmada impulsa una hoja de ruta orientada a la valorización de la naturaleza y la cultura de la región, con el propósito de atraer inversión, fortalecer la imagen internacional y fomentar el desarrollo sostenible

El acuerdo entre CATA y
El acuerdo entre CATA y TEON busca transformar los recursos naturales y la identidad cultural de Centroamérica en motores de inversión y orgullo regional. (Foto: visitcentroamerica.com)

El acuerdo firmado entre la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA) y la organización internacional TEON establece una cooperación para transformar los recursos naturales y la identidad cultural de la región en una plataforma productiva capaz de atraer inversión, mejorar la reputación y generar “orgullo y riqueza regional”. La iniciativa plantea una hoja de ruta que busca posicionar a Centroamérica como un bloque integrado, con un enfoque en la sostenibilidad y la valorización de sus activos naturales y culturales.

La primera fase de la cooperación se organizará en una hoja de ruta de entre 90 y 180 días, identificando prioridades, territorios piloto y estrategias de seguimiento.

La meta es que los proyectos sean demostrables, escalables y con una clara estrategia de proyección internacional, para que Centroamérica sea percibida como bloque, como marca y como oportunidad.

TEON —siglas en inglés de The Embassy of Nature— es una institución dedicada a promover la integración de la naturaleza en los marcos políticos y económicos globales, otorgándole voz propia en negociaciones internacionales y políticas públicas como si fuera una entidad soberana. El acuerdo, firmado en la sede del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), marca un nuevo rumbo para la región, orientado a convertir a Centroamérica en un referente mundial.

El pacto fue suscrito por Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodonico, fundador de TEON y VI marqués de Lises, junto a Boris Iraheta, secretario general de la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA), con la secretaria ejecutiva del SICA, Ingrid Figueroa Santamaría, como testigo de honor. Según Fernández-Salvador y Campodonico, este es solo el primer paso: “Esta firma es el comienzo de muchísimas cosas más específicas, pero marca un comienzo”, expresó a EFE.

La hoja de ruta prioriza
La hoja de ruta prioriza proyectos demostrables y escalables para proyectar a Centroamérica como bloque turístico y marca internacional. (Foto: cortesía)

El acuerdo establece un marco para la cooperación técnica y la ejecución gradual de planes y proyectos, sin imponer obligaciones automáticas ni compromisos financieros inmediatos. El objetivo es diseñar acciones medibles y una arquitectura flexible de alianzas, integrando capital natural y cultural como motores de desarrollo.

El fundador de TEON enfatizó el potencial de la región para dejar de ser “solo un destino” y convertirse en una verdadera plataforma: “Está lista para convertirse en una plataforma, entendida como una región que no solo se visita, sino que se comprende, se valora, se proyecta y se integra en circuitos de inversión”, explicó durante la ceremonia.

Además, Fernández-Salvador y Campodonico adelantó una futura iniciativa regional que, aunque no reveló su nombre, prometió que será “sin precedentes en Centroamérica”, al articular naturaleza, cultura, inversión y una narrativa moderna de alianzas.

Boris Iraheta destacó la singularidad de Centroamérica por su riqueza biológica y diversidad cultural: la región alberga a cerca de 60 pueblos originarios, lo que representa aproximadamente el 20 % de su población. Aunque ocupa solo el 1 % de la masa continental, concentra al menos el 8 % de la biodiversidad mundial. Además, cerca del 25 % de su territorio corresponde a áreas naturales protegidas y posee la segunda barrera de coral más grande del planeta.

Iraheta confía en que la cooperación con TEON impulse a Centroamérica como “destino turístico de talla mundial con un enfoque totalmente sostenible”.

El convenio firmado en la
El convenio firmado en la sede del SICA marca el inicio de una cooperación técnica sin compromisos financieros inmediatos para Centroamérica. (Shutterstock).

Durante la firma, Fernández-Salvador y Campodonico reveló a EFE que TEON y sus aliados trabajan en un proyecto para los próximos 18 meses que busca estructurar la riqueza natural como “securities” (títulos valores), permitiendo su calificación y transacción en mercados de capitales. Aunque no especificó si este modelo se aplicará en la región, el planteamiento abre nuevas posibilidades para fortalecer los balances de activos nacionales.

La ceremonia contó con la participación de diplomáticos de varios países, incluidos representantes de Guatemala, Ecuador, República Dominicana y Honduras, así como de delegaciones y organismos internacionales. Daniel del Valle, embajador designado del SICA ante Naciones Unidas, fue mencionado por su papel en la articulación técnica y diplomática del acuerdo.

Fernández-Salvador y Campodonico, quien también es explorador, cineasta e inversionista ítalo-ecuatoriano, fue recientemente galardonado en la Hispanic Prosperity Gala en Mar-a-Lago, junto a figuras como Javier Milei e Isabel Díaz Ayuso, consolidando su perfil como referente en la promoción de alianzas internacionales a favor del desarrollo sostenible en la región.

Asesinan a un pionero del

Justicia federal ordena el regreso

Caja Costarricense de Seguro Social

Mujer de 91 años se

República Dominicana y Panamá se

