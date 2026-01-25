Honduras

El presidente electo de Honduras designa a Mireya Agüero como canciller

La decisión se produce en medio de presiones por legitimidad y crisis económica, mientras el nuevo mandatario adelanta medidas de austeridad y nombra a su equipo principal antes de asumir el cargo oficial

El presidente electo Nasry Asfura
El presidente electo Nasry Asfura confirma el nombramiento de Mireya Agüero como canciller de Honduras para su nuevo mandato. Foto cortesía

El presidente electo de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, confirmó este domingo en Tegucigalpa que Mireya Agüero, reconocida diplomática con experiencia previa en el puesto, ocupará de nuevo el cargo de canciller tras asumir el poder el martes.

Agüero de Corrales es una política de carrera, abogada y diplomática hondureña. Fue Ministra de Relaciones Exteriores de su país en el periodo de 2013 a 2014 bajo el mandato de dos presidentes.

La designación de Agüero se produce en un contexto de fuerte presión interna e internacional sobre el nuevo gobierno hondureño, marcado por la demanda de legitimidad institucional y la urgencia de revertir una crisis económica profunda. Según advirtió Asfura, el país recibe un “profundo hoyo fiscal”, generado bajo la administración saliente de Xiomara Castro. Este trasfondo fiscal que compromete la administración ha impulsado la decisión de implementar severos recortes en el gasto estatal y reformas orientadas a optimizar la estructura del Estado hondureño.

Nombramientos clave y prioridades inmediatas del próximo gobierno

Antes del acto de investidura del nuevo alcalde de Tegucigalpa, Juan Diego Zelaya, celebrado en el Museo de la Identidad Nacional (MIN), Asfura divulgó otros nombramientos relevantes: Juan Carlos Sierra será secretario de la Presidencia, Emilio Hernández asumirá la Secretaría de Finanzas y Luis Castro la secretaría privada. El gabinete se completa bajo el compromiso de austeridad anunciado por el mandatario electo, detalló la agencia EFE.

Entre las primeras medidas tras la toma de posesión, Asfura informó que declarará “emergencia sanitaria” debido a la mora quirúrgica en los hospitales públicos. Anticipó que los centros de salud serán abastecidos con medicamentos luego del acto protocolar. La administración planea además imprimir diez millones de libros de texto para beneficiar a 1.2 millones de estudiantes de primero a undécimo grado, junto con la distribución de guías pedagógicas para actualizar el profesorado del sistema público.

El presidente electo insistió en la necesidad de reducir el tamaño de la administración pública, anunciando que el Estado sufrirá un recorte de entre 10 mil y 15 mil millones de lempiras un apróximado de $379,2 a 568,8 millones. El ajuste estructural, que incluirá la fusión y eliminación de dependencias consideradas redundantes, pretende direccionar los fondos ahorrados a inversión en infraestructura, salud pública y prevención de desastres naturales. Asfura mencionó que solicitará al congreso la aprobación de decretos específicos que favorezcan estos sectores críticos.

Honduras' President-elect Nasry Asfura delivers
Honduras' President-elect Nasry Asfura delivers a speech after receiving his credentials at the National Electoral Council (CNE), in Tegucigalpa, Honduras, January 21, 2026. National Electoral Council (CNE)/Handout via REUTERS. ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Perfil de la toma de posesión y retos sociales

La ceremonia de investidura será celebrada sin público, ni la presencia de mandatarios extranjeros ni delegaciones internacionales, en esta ocasión no se realizará en el estadio nacional, sino con carácter “sencillo y rápido”, como expresó el propio Asfura. El mandatario electo pretende que este perfil austero marque el inicio de su política de restricción del gasto público.

En respuesta a la crisis social, Asfura declaró a medios locales que uno de los ejes de su gobierno será enfrentar la violencia contra las mujeres, una problemática reconocida como grave en el país. El próximo jefe de Estado insistió en la necesidad de diseñar políticas públicas orientadas a disminuir estos índices.

En su breve intervención a los medios locales, Asfura reiteró: “Vamos a reducir el Estado, cerrar unas dependencias, unir otras para que podamos ser más eficientes. Y todos los ahorros van directos a inversión en infraestructura, en salud”.

