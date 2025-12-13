Historias

Identifican restos humanos hallados en un arroyo hace casi 40 años: era una madre desaparecida en 1982

Las autoridades confirmaron la identidad gracias a nuevas técnicas forenses, aportando finalmente una respuesta a una familia que esperaba desde hacía décadas

Las autoridades identifican los restos
Las autoridades identifican los restos hallados en 1986 como los de Marjorie Linehan, madre desaparecida en Sacramento en 1982 (Crédito :Oficina del Sheriff del Condado de Placer)

Los restos hallados en 1986 junto al arroyo Dry Creek, en Roseville, cerca de Sacramento, California, Estados Unidos, siempre estuvieron rodeados de incertidumbre y preguntas sin respuesta. Tras casi cuatro décadas, finalmente se confirmó que pertenecen a Marjorie Linehan, una madre desaparecida en 1982.

La identificación, anunciada este martes por la oficina del sheriff del condado de Placer, cierra una historia marcada por la espera de una familia y el misterio de una desaparición ocurrida en el corazón de California, poco después de una tormenta que cambió el rumbo de muchas vidas.

Una pieza de cráneo humano apareció en el lecho de Dry Creek tras una inundación y el colapso de una represa. En ese momento, rescatistas buscaban sobrevivientes y víctimas del fenómeno climático.

A pesar de los esfuerzos iniciales, los restos permanecieron sin identificar por décadas, lo que mantuvo a la familia Linehan en un estado de incertidumbre y dolor.

La tormenta de 1986 en
La tormenta de 1986 en Roseville facilitó el hallazgo de restos humanos tras el colapso de una represa y una devastadora inundación (Sacramento Conutry)

El caso de Marjorie Linehan, quien tenía 49 años al momento de su desaparición, se mantuvo sin resolver desde el 1 de octubre de 1982. La mujer había sido reportada como desaparecida en Sacramento, sin conocer las razones ni los detalles de su desparición.

Avances científicos y respuestas para la familia

De acuerdo con el comunicado de la oficina del sheriff, difundido por People, el avance en las técnicas de identificación genética permitió un nuevo giro en la investigación. Las autoridades enviaron los restos a la oficina del Departamento de Justicia de California para realizar pruebas de ADN avanzadas. El proceso permitió finalmente comprobar la identidad de Linehan, según confirmaron fuentes oficiales.

La tormenta de 1986, que facilitó el hallazgo accidental de los restos, fue una de las más trágicas de la región. El fenómeno provocó la muerte de al menos 13 personas, generó un tornado en una comunidad cercana, destruyó carreteras e hizo que cientos de familias debieran abandonar sus hogares, de acuerdo con información recogida por The Sacramento Bee en la época.

Más allá del devastador efecto inmediato, la tormenta permitió que saliera a la luz esta pieza clave de un misterio de décadas.

El caso de Marjorie Linehan
El caso de Marjorie Linehan reabre el debate sobre la desaparición de personas y la importancia de la tecnología forense avanzada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo central siempre fue otorgar respuestas a las familias que llevan años sin saber el destino de sus seres queridos”, señalaron las autoridades de Placer. La identificación de Marjorie Linehan marca un paso fundamental para cerrar una antigua herida, aunque persisten interrogantes fundamentales sobre su desaparición y fallecimiento.

Según el reporte oficial, los investigadores no sospechan que haya habido una acción delictiva. Al momento de hallar los restos, los datos disponibles no permitieron establecer indicios de violencia ni se pudo determinar la causa de la muerte debido a la cantidad limitada de restos recuperados.

La familia de Marjorie Linehan recibió la confirmación por parte de las autoridades, quienes transmitieron el mensaje en su nombre: “Aunque han pasado décadas, su recuerdo permanece vivo en quienes la conocieron y la amaron”, expresó la oficina del sheriff. “Esperamos que esta identificación largamente esperada brinde algo de paz”, agregó.

Las autoridades descartan indicios de
Las autoridades descartan indicios de violencia o delito en la muerte de Marjorie Linehan debido a la falta de evidencia suficiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La noticia reabre el debate sobre la desaparición de personas y la importancia de las nuevas tecnologías forenses. El uso de pruebas genéticas avanzadas permitió esclarecer un caso que estuvo estancado durante casi cuatro décadas y que mantuvo a la familia de Linehan sumida en la incertidumbre.

Los esfuerzos de las fuerzas de seguridad y los avances científicos brindan ahora una respuesta que la familia aguardó por mucho tiempo. Sin embargo, las preguntas sobre las circunstancias exactas que rodearon la desaparición y muerte de Marjorie Linehan seguirán sin respuesta. La falta de evidencia suficiente impide que los especialistas puedan determinar cómo y cuándo falleció la mujer.

De acuerdo con la oficina del sheriff, “el esclarecimiento de casos históricos es una prioridad para otorgar verdad y justicia a las familias”. La identificación de Linehan representa un ejemplo de cómo la tecnología puede otorgar luz sobre historias olvidadas.

El caso permite visibilizar la tarea que muchos departamentos de policía llevan adelante, revisando expedientes antiguos con las nuevas herramientas disponibles. Las autoridades instan a continuar estas tareas para dar respuestas en otros cientos de casos sin resolver.

La familia de Marjorie Linehan, por su parte, enfrenta el cierre de una etapa, aunque las circunstancias de su desaparición permanezcan como un misterio.

