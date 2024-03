La foto acertijo: ¿Quién es este niño que hoy es una celebridad en Hollywood?

Esta celebridad de Hollywood nació en Knoxville, Tennessee, Estados Unidos en 1963

En la presentación de Barcelona de su primer libro de no ficción Meditaciones de Cine, la celebridad contó algunos detalles de su infancia muy ligada al cine, su gran pasión. En esa oportunidad, contó que de chico lo traumatizó la película infantil Bambi. “No podía imaginar que fuera a pasar algo así, que fueran a disparar a la madre de Bambi. No lo esperaba, no lo vi venir, de ahí lo chocante. Yo había visto antes el póster y di por hecho que todo sería feliz entre los animalitos y no que se convertiría en esa realidad distópica en que Bambi se queda húerfano”.

En ese mismo encuentro confesó que siendo niño su madre - con la que tiene una relación conflictiva desde la adolescencia- le permitía ver películas para adultos. “Sí, de niño vi muchas imágenes perturbadoras, supongo. Pero lo disfrutaba. No entendía muy bien qué pasaba en escenas como violaciones o torturas, pero lo entendía por contexto”, publicó El Debate. También contó en esta primera obra de no ficción que vio dos películas porno a los 14 y que el novio de su madre, un afroamericano, lo llevaba a un cine donde era el único blanco.

En el podcast The Moment, de Brian Koppelman la estrella contó que su madre quedó embarazada de él a los 16 y ya había terminado la relación con su padre, un actor y productor, antes de tenerlo. Uno de los motivos que argumentó es que su padre le había asegurado a progenitora que era estéril. Ese fue el motivo de enojo.

Esta figura de la industria cinematográfica nació un 27 de marzo de 1963 en Knoxville, Tennessee, Estados Unidos y su árbol genealógico se reparte entre Sicilia, Italia por parte de su padre Tony y entre Irlanda, Inglaterra y Alemania, por parte de su madre, Connie.

Fue en la adolescencia cuando descubrió su vocación por el cine y el momento en que comienza a entrar en conflicto con su madre que se opuso. La desilusión fue tan grande que se dijo que “no vería un centavo” cuando triunfara. Actitud mantiene en la actualidad, cuando ha cosechado una gran fortuna con sus películas.

Todo sucedió cuando escribió sus primeros guiones a los 13. El motivo de queja era que él no estaba atento a las obligaciones escolares. Y en una oportunidad su madre le dijo: “Ah, y por cierto, esta pequeña carrera de escritor que comenzaste, ¡esa mierda se acabó!”. Y él pensó “Muy bien, entonces cuando me convierta en un director, nunca verá ni un centavo de mi éxito. No habrá casa para ella. No habrá vacaciones ni auto. No obtendrá nada por lo que me acaba de decir’

En su barrio, donde tenía contacto con diferentes culturas, vio muchas películas de artes marciales, que lo inspiraron. Fue alumno de la escuela superior de Narbonne en Harbor City durante un año y a los 15 años la abandonó para dedicarse de lleno a tomar clases de teatro en James Best Theater Company.

Trabajó en un videoclub llamado Video Archives donde estaba atento al gusto de los clientes y a la vez se discutía mucho sobre cine. Cuando le preguntan si asistió a una escuela de cine, el responde “no, fui al cine”.

El niño de la foto es el actor y director de cine Quentin Tarantino