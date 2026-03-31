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La Semana Santa en Antigua Guatemala: devoción, arte y mucho color lila

El tradicional evento religioso convierte a Antigua Guatemala en un escenario de fervor colectivo, donde las procesiones y las alfombras artesanales marcan el ritmo y el paisaje de la ciudad durante toda la Semana Mayor

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Miembros de la Hermandad de la Cofradía de Jesús Nazareno del Perdón preparan la imagen de Cristo crucificado dentro de las ruinas de la iglesia de Santa Catalina, en Antigua.
Miembros de la Hermandad de la Cofradía de Jesús Nazareno del Perdón preparan la imagen de Cristo crucificado dentro de las ruinas de la iglesia de Santa Catalina, en Antigua. (Katlen Urquilla)

La Semana Santa en Antigua Guatemala convierte sus calles en escenarios de procesiones y expresiones religiosas multitudinarias, especialmente durante el Jueves y Viernes Santo.

Durante la celebración, 46 procesiones recorren la localidad y algunas llegan a extenderse hasta 18 horas, según la organización de los templos religiosos. Este flujo masivo transforma el espacio urbano y marca el ritmo de la vida local durante la semana.

Las alfombras de aserrín y flores, elaboradas artesanalmente por los vecinos para el paso de las andas procesionales, constituyen uno de los rasgos más reconocibles de la festividad. La acción colectiva de preparar estos tapices coloridos contrasta con el ambiente que generan el aroma a incienso y corozo y la música sacra que acompaña las jornadas.

Entre las actividades durante la Semana Mayor destacan las vigilias en las iglesias y el seguimiento de las procesiones más emblemáticas, como la que organiza la iglesia de La Merced. La festividad está reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Miembros de la Hermandad de la Cofradía de Jesús Nazareno del Perdón preparan la imagen de Cristo crucificado dentro de las ruinas de la iglesia de Santa Catalina, en Antigua.
Gallardetes adornan la catedral de Antigua Guatemala, frente al parque central, donde ondea una bandera gigante y prevalece el color lila de los árboles de Jacaranda. (Katlen Urquilla)
Miembros de la Hermandad de la Cofradía de Jesús Nazareno del Perdón preparan la imagen de Cristo crucificado dentro de las ruinas de la iglesia de Santa Catalina, en Antigua.
El Palacio de los Capitanes, a un costado del parque central, muestra la solemnidad de la Semana Mayor en Antigua Guatemala. (Katlen Urquilla)
Miembros de la Hermandad de la Cofradía de Jesús Nazareno del Perdón preparan la imagen de Cristo crucificado dentro de las ruinas de la iglesia de Santa Catalina, en Antigua.
Los balcones de casas y negocios en Antigua lucen adornados con listones morados y blancos, los colores que simbolizan la Cuaresma y la Semana Santa. (Katlen Urquilla)
Miembros de la Hermandad de la Cofradía de Jesús Nazareno del Perdón preparan la imagen de Cristo crucificado dentro de las ruinas de la iglesia de Santa Catalina, en Antigua.
Turistas aprovechan para comprar rosarios, escapularios y otros símbolos religiosos que los vendedores comercian en los alrededores del Arco de Santa Catalina. (Katlen Urquilla)
Miembros de la Hermandad de la Cofradía de Jesús Nazareno del Perdón preparan la imagen de Cristo crucificado dentro de las ruinas de la iglesia de Santa Catalina, en Antigua.
Sobre la calle del Arco, icónico de la Antigua Guatemala, ondean banderines alusivos a la Semana Santa; una vía concurrida por locales y extranjeros en esta temporada. (Katlen Urquilla)
Miembros de la Hermandad de la Cofradía de Jesús Nazareno del Perdón preparan la imagen de Cristo crucificado dentro de las ruinas de la iglesia de Santa Catalina, en Antigua.
La figura de los Nazarenos son comercializadas en pequeños negocios de Antigua. Estas imágenes representan a los miembros de cofradías que visten la túnica morada en la Semana Santa, quienes simbolizan la penitencia y la humildad durante la pasión de Cristo. (Katlen Urquilla)
Miembros de la Hermandad de la Cofradía de Jesús Nazareno del Perdón preparan la imagen de Cristo crucificado dentro de las ruinas de la iglesia de Santa Catalina, en Antigua.
: Las principales calles por donde recorren las procesiones y el Santo Entierro del Viernes Santo lucen adornados con flores y telas moradas. (Katlen Urquilla)
Miembros de la Hermandad de la Cofradía de Jesús Nazareno del Perdón preparan la imagen de Cristo crucificado dentro de las ruinas de la iglesia de Santa Catalina, en Antigua.
Mural original de la Crucifixión de Jesucristo en la Casa de Santo Domingo, en Antigua Guatemala. Este museo y actualmente hotel está asentado sobre las ruinas del Convento de Santo Domingo, que data de 1547. (Katlen Urquilla)
Miembros de la Hermandad de la Cofradía de Jesús Nazareno del Perdón preparan la imagen de Cristo crucificado dentro de las ruinas de la iglesia de Santa Catalina, en Antigua.
Esta es una de las andas que tienen preparadas para el Vía Crucis del Viernes Santo. Las imágenes permanecen dentro la iglesia de Santa Catalina durante todo el año y son utilizadas en las procesiones de la Semana Mayor. (Katlen Urquilla)
Antigua Guatemala Semana Santa
Anda con la representación de la virgen María al pie de la cruz donde fue crucificado su hijo Jesús, la cual también permanece en la iglesia de Santa Catalina. (Katlen Urquilla)
Antigua Guatemala Semana Santa
Procesión con la imagen de Jesús Nazareno, cargada por feligreses guatemaltecos y custodiada por militares, recorre la carretera de entrada a Antigua Guatemala. (Katlen Urquilla)
Antigua Guatemala Semana Santa
Integrantes de la iglesia católica cargan y acompañan la procesión sobre la carretera de ingreso a la ciudad.(Katlen Urquilla)
Feligreses llevan banderas de las diferentes cofradías religiosas de Antigua Guatemala. Foto Katlen Urquilla.
Feligreses llevan banderas de las diferentes cofradías religiosas de Antigua Guatemala. Foto Katlen Urquilla.
Antigua Guatemala Semana Santa
Hombres vestidos con túnicas negras y capirotes o gorros cónicos, conocidos como cucuruchos, participan en la procesión. El uso de ese atuendo es considerado penitencial y representa luto y arrepentimiento en la Semana Santa. (Katlen Urquilla)

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