El foro latinoamericano de seguridad que se realiza en Guatemala impulsa nueva alianza regional contra el crimen organizado

Un orador pronuncia un discurso durante la inauguración del Foro Latinoamericano de Seguridad Democrática y Gobernanza Territorial, con la bandera de Guatemala y el logotipo del evento visibles. (Ministerio de Gobernación)

El Foro Latinoamericano de Seguridad Democrática y Gobernanza Territorial, celebrado en el Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala, marcó un punto de inflexión con el lanzamiento del Grupo Latinoamericano y del Caribe de Seguridad y Democracia (GLASED), una plataforma nacida para afianzar la cooperación regional ante el avance del crimen organizado y defender los pilares de la legalidad y la democracia.

El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo de León compartió durante la apertura que, en el último mes, Guatemala logró una disminución del 50 % en la tasa de homicidios, así como una caída del 33 % en los casos de extorsión.

Atribuyó estos resultados a la restauración de la legalidad y el control efectivo bajo el estado de sitio, implementado en respuesta a recientes asesinatos de policías y amenazas dentro de las prisiones.

El mandatario destacó que la legitimidad de estas medidas radica en su capacidad para frenar al crimen sin recurrir a viejas fórmulas represivas, resguardando la democracia.

Perspectivas regionales y la urgencia de resultados medibles

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, enfatizó en la sesión inaugural que frente a redes criminales cada vez más rápida y sofisticadamente organizadas, los Estados tienen la obligación de lograr resultados medibles en la seguridad ciudadana.

Reclamó una estrategia basada en la “claridad para nombrar el problema sin eufemismos”, una coordinación que evite esfuerzos dispersos, y una capacidad operativa sostenida mediante disciplina, inteligencia y presencia estatal real.

Villeda subrayó que la democracia debe ser el cimiento de cualquier sistema de seguridad duradero, defendiendo la autoridad legítima únicamente cuando emana de instituciones profesionales, sujetas a controles democráticos y transparencia.

Redes criminales transnacionales y cooperación internacional

El director ejecutivo de Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), Mark Shaw, advirtió que el crimen organizado ya no reconoce fronteras nacionales y opera de forma articulada, entrelazando el tráfico, la extorsión y el armamento ilegal para maximizar beneficios y consolidar el lavado de fondos a gran escala. Explicó que la Iniciativa Global ha constituido una red de diecisiete observadores regionales y más de 300 aliados locales, integrando los conocimientos del terreno en estrategias informadas y adaptadas a cada realidad local.

Shaw afirmó que: “Durante más de una década hemos visto que este fenómeno carece de una forma exacta, pero la cooperación nos permite obtener una visión más clara y efectiva para la acción.” El enfoque, según los expositores internacionales, debe conjugar los principios jurídicos con el aprendizaje práctico de redes sociales y comunitarias, y considerar imprescindible el uso de datos regionales y análisis comparados.

Responsabilidad compartida ante el crimen transnacional

Desde una mirada internacional, el expresidente de Perú, Francisco Sagasti, sostuvo la necesidad de que todos los actores sociales y estados involucrados participen activamente en la lucha contra el crimen organizado trasnacional. Reclamó una colaboración internacional auténtica y corresponsable. Criticó la presión injusta de los países consumidores de drogas sobre los productores o de tránsito, al exigir combate al tráfico sin asumir ellos el deber de reducir demanda y restringir la distribución.

Un hombre con barba gris habla en el podio durante el Foro Latinoamericano de Seguridad Democrática y Gobernanza Territorial, con la bandera de Guatemala detrás, abordando temas de seguridad y gobernanza. (Ministerio de Gobernación)

Sagasti extendió este razonamiento al tráfico de armas, remarcando que la región latinoamericana no produce armamento a gran escala, pero soporta las consecuencias devastadoras de su circulación. : “Lo que debemos hacer es basar nuestra lucha contra el crimen organizado, en primer lugar, en la confianza. En la confianza que deben inspirar nuestros gobiernos a toda la ciudadanía”, expuso.

Derechos, seguridad y democracia: fundamentos de la agenda de GLASED

El expresidente de Costa Rica y actual presidente de GLASED, Carlos Alvarado Quesada, propuso que la respuesta regional sólo será efectiva si respeta de forma estricta la indivisibilidad de seguridad y libertad como deseos prioritarios de las familias latinoamericanas. El foro reafirmó que la democracia constituye la única garantía absoluta para ambos valores, y previno sobre los riesgos de retroceder en derechos bajo el pretexto de mayor protección.

Los impulsores de GLASED subrayaron que la plataforma persigue la construcción de redes de colaboración entre expertos y funcionarios regionales, centrada en la defensa simultánea de la legalidad, la justicia y los derechos fundamentales. Aseguraron que “el centro de todo esto están nuestras familias, a las cuales queremos darles tanto seguridad como un futuro digno y próspero, en libertad y en democracia.”