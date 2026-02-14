Trompita: La elefanta rescatada del circo que celebra 65 años en Guatemala

AME5111. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 14/02/2026.- La elefante 'Trompita' come durante la celebración de su cumpleaños 65 este sábado, en el Zoológico La Aurora en Ciudad de Guatemala (Guatemala). Durante la jornada de celebración Trompita recibió frutas y alimentos que forman parte de su dieta, acompañada de espectadores que visitaron el Zoológico. EFE/ Mariano Macz

En el centro de la Ciudad de Guatemala, la elefanta asiática Trompita se ha convertido en un símbolo inesperado de longevidad animal.

El Zoológico Nacional La Aurora en la capital guatemalteca celebró este sábado los 65 años de esta hembra, una cifra que rompe con la media de vida de su especie en libertad y subraya el impacto de la gestión veterinaria especializada en animales exóticos, destaca una nota de la agencia EFE.

El origen de Trompita se remonta a la década de 1960. Según los registros del parque, la elefanta llegó en 2008 tras ser rescatada de un circo local, donde vivió parte de sus primeros años.

Desde su arribo, se integró como el tercer ejemplar asiático en el recinto, despertando afecto entre los visitantes y consolidándose como una de las atracciones más queridas del zoológico.

Nutrición y bienestar animal

El equipo veterinario del zoológico, liderado por especialistas como Andrés Tello, ha diseñado una dieta personalizada que mantiene a Trompita en condiciones óptimas.

Tello precisó - según cita EFE- que el animal consume diariamente unas 250 libras (113 kilogramos) de alimentos entre heno, frutas y un concentrado especial importado.

Esta combinación responde no solo a sus necesidades nutricionales sino también a las exigencias propias de su avanzada edad.

El bienestar de Trompita va más allá de la alimentación. Adriana Jiménez, responsable de bienestar animal, destacó la importancia de los cuidados diarios, en especial el entrenamiento podal.

Esta técnica, centrada en la limpieza y el cuidado de las patas, es clave para garantizar la movilidad y prevenir problemas óseos. Además, el recinto ha sido adaptado con suelos que amortiguan el peso del animal, una medida pensada para proteger su estructura durante la etapa geronte.

Estrategias de estimulación y educación ambiental

La celebración de Trompita no solo fue un acto festivo; también sirvió como plataforma para la sensibilización ambiental.

Los especialistas del zoológico señalaron que el trabajo diario apunta a que la elefanta mantenga conductas naturales, lo que incluye desafíos adaptados a su edad para estimular su mente y asegurar su bienestar.

Jiménez explicó que el equipo introduce retos regulares, como sistemas alternativos para obtener alimento, que incentivan el comportamiento exploratorio y evitan el aburrimiento.

En palabras de la encargada: “Se le brindan ciertos retos siempre adaptados a ella para que pueda obtener alimento o se estimule mentalmente”.

Símbolo de conservación en Guatemala

Con un peso de 3,500 kilogramos y una salud robusta, Trompita representa el éxito de los programas de conservación y manejo en cautiverio.

AME5111. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 14/02/2026.- La elefante 'Trompita' reacciona durante la celebración de su cumpleaños 65 este sábado, en el Zoológico La Aurora en Ciudad de Guatemala (Guatemala). En el corazón de la capital guatemalteca, una "abuelita" de más de 3.500 kilos desafía las estadísticas de la biología. Trompita, la emblemática elefanta asiática del Zoológico Nacional La Aurora, celebró este sábado su 65 cumpleaños, consolidándose como un hito de longevidad que supera la esperanza de vida promedio de su especie en libertad. EFE/ Mariano Macz

El evento de su cumpleaños reforzó el mensaje sobre la importancia de preservar la fauna silvestre y sensibilizar a la población sobre las amenazas que enfrentan especies como la elefanta asiática en su hábitat natural.

El legado de Trompita en el Zoológico Nacional La Aurora va más allá de su longevidad: es una muestra tangible de cómo la combinación de ciencia, dedicación y afecto puede prolongar la vida y el bienestar de animales emblemáticos, generando un impacto positivo en la conciencia ambiental del país.

Durante su cumpleaños número 65, la enorme abuelita recibió pastel de frutas y numerosos regalos, los visitantes aplaudieran su fuerza y energía.