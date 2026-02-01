Guatemala

Policía guatemalteca frustra ataque y arresta a tres pandilleros en Jutiapa

La intervención en una carretera de terracería dejó la incautación de armas y la captura de presuntos miembros de la pandilla, mientras se intensifica la vigilancia ante la amenaza de estructuras criminales en la región limítrofe

La Policía Nacional Civil frustra un ataque del Barrio 18 dirigido contra civiles en Jutiapa, Guatemala. (Cortesía: Policía Nacional Civil de Guatemala)

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala dio un golpe a la criminalidad en Jutiapa este sábado al impedir lo que describió como "una acción violenta" planeada por integrantes de la pandilla Barrio 18, quienes pretendían atacar a la población civil.

Este operativo, efectuado en las proximidades de la aldea El Salamar, en el municipio de Ciudad Pedro de Alvarado, culminó con el arresto de tres sospechosos, 2 de origen guatemalteco y otro más de nacionalidad nicaragüense.

Mientras la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (DIPAFRONT) realizaba patrullajes, sorprendió a tres hombres dentro de un automóvil sin placas en una calle de terracería.

Los individuos capturados fueron los siguientes:

  • César Ezequiel Vivas Calero, apodado “el Nica” de 22 años
  • Sergio Leonel Morales Reyes, apodado “Canche” de 33
  • Antony Jassier Rodríguez Maldonado (“Greñas”), de nacionalidad nicaragüense también de 33 años

Todos fueron identificados como miembros activos de la estructura criminal del Barrio 18, confirmó la autoridad policial.

Evidencias clave tras operativo de la policía

Las pruebas reunidas durante la inspección del vehículo incluyen "una pistola calibre 9 mm con el registro esmerilado, un arma de fabricación artesanal con un cartucho, un machete, siete dosis de cocaína y tres teléfonos celulares“.

Los citados objetos, según la PNC, constituyen evidencia directa de planes ilícitos y han sido entregados a las autoridades correspondientes para su análisis.

Sin seguir una secuencia previsible, el hallazgo clave surgió al analizar los teléfonos móviles de los detenidos, en los cuales “se encontraron videos y mensajes relacionados con la planificación de atentados”, reveló el ente policial, reforzando la tesis de que la operación policial neutralizó un ataque inminente en la zona.

Los detenidos, incluido el nicaragüense César Ezequiel Vivas Calero, portaban armas, droga y celulares en un vehículo sin placas. (Cortesía: Policía Nacional Civil de Guatemala)

De acuerdo a la investigación estos pandilleros pretendían realizar un ataque armado con contra de la población civil de ese sector, acciones que fue evitada por la PNC que los capturó”, expresa el cuerpo policial por medio de redes sociales.

La investigación sigue en curso para identificar posibles cómplices. Por el momento, los tres arrestados fueron trasladados a la sede policial para ser puestos a disposición de la justicia, mientras se ahonda en sus vínculos y antecedentes.

Refuerzan operativos en Jutiapa ante incremento de violencia

En lo que va de enero, la PNC reporta la incautación de once armas de fuego y la captura de siete pandilleros en el departamento de Jutiapa, datos que forman parte del despliegue intensivo de seguridad en áreas de frontera.

Las autoridades insisten en que fortalecerán la protección ciudadana ante el aumento de actividades delictivas perpetradas por estructuras criminales transnacionales.

En enero, la Policía reporta la incautación de once armas de fuego y la captura de siete pandilleros en Jutiapa. (Cortesía: Policía Nacional Civil de Guatemala)

Finalmente, la reciente acción de la DIPAFRONT se produce en el marco de la estrategia impulsada por el Ministerio de Gobernación para contener la violencia en el oriente de Guatemala, reconociendo que la presencia y el accionar de bandas criminales como el Barrio 18 requieren respuestas inmediatas.

Pandillas, respuesta estatal y percepción de inseguridad marcan la actual escalada de violencia

La escalada de violencia en Guatemala se caracteriza por el incremento de la actividad de pandillas, especialmente Barrio 18 y Mara Salvatrucha, así como por la intensificación de la respuesta estatal.

Durante 2025 y principios de 2026, el país ha enfrentado ataques armados, motines carcelarios y asesinatos de agentes policiales.

El gobierno declaró estados de emergencia ante picos de violencia vinculados a pandillas, movilizó fuerzas de seguridad en áreas críticas y promovió leyes más severas contra estructuras criminales.

Además de la violencia directa, persisten altos índices de extorsión, secuestros exprés, ataques a transportistas y desplazamientos forzados de familias.

A pesar de una reducción gradual en la tasa de homicidios reportada por el gobierno, la percepción de inseguridad se mantiene alta, especialmente en zonas urbanas y fronterizas.

