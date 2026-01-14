Guatemala

La comisión de postulación queda integrada para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral

Guatemala inicia cambios en el máximo órgano en materia electoral

Reunión del Pleno de Magistrados
Reunión del Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala (Crédito Prensa)

La integración definitiva de la Comisión de Postulación para la elección de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala señala el inicio de un nuevo ciclo institucional con repercusiones directas sobre el futuro político del país.

A partir del 20 de marzo, se espera que los nuevos magistrados, seleccionados mediante el esquema establecido por la normativa nacional, asuman la responsabilidad de organizar y supervisar las elecciones generales de 2027, proceso en el que la ciudadanía decidirá sus próximas autoridades presidenciales, legislativas y municipales.

Uno de los factores que han incrementado el seguimiento social de este proceso es el ajustado calendario que enfrentarán los magistrados entrantes, quienes contarán con aproximadamente nueve meses para organizar la convocatoria electoral prevista para enero del año próximo. Según la información difundida, los magistrados actuales han manifestado que se encuentran listos para facilitar una transición ordenada, destacando la entrega de informes sobre avances administrativos, como la actualización de la residencia de los guatemaltecos, que servirá de base para el trabajo inmediato de sus sucesores.

Con la celebración del referéndum en segunda vuelta este martes 13, en el que se definieron los representantes titular y suplente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), la Comisión de Postulación quedó formalmente constituida para asumir sus funciones. En adelante, los comisionados dispondrán de un plazo de 30 días para recibir los expedientes de los aspirantes a integrar el Tribunal Supremo Electoral durante el periodo 2026-2031. Este lapso contempla la fase de recepción de tachas, la posibilidad de aclaraciones para los señalados y la posterior calificación de perfiles, etapa que culminará con la selección de 20 candidatos.

La Ley Electoral y de Partidos Políticos guatemalteca determina que la Comisión de Postulación estará formada por cinco profesionales: el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), un rector representante de las universidades privadas, un delegado del CANG electo en asamblea general, el decano de la Facultad de Derecho de la Usac y un decano representante de las facultades de ciencias jurídicas y sociales de universidades privadas. Todos ellos deben contar con un suplente elegido en sus respectivos comicios, excepto el rector y el decano de la Usac, quienes son designados por el Consejo Superior Universitario.

Una vez completadas estas etapas, la Comisión debe presentar una nómina de 20 profesionales calificados, entre los cuales el Pleno del Congreso elegirá a diez personas: cinco magistrados titulares y cinco suplentes, quienes ejercerán durante cinco años. El proceso, iniciado en noviembre de 2024 tras la convocatoria realizada por el Congreso de la República, es catalogado como una de las elecciones de segundo grado de mayor relevancia institucional en Guatemala.

El seguimiento cercano de la sociedad civil en la integración de los postuladores refleja la sensibilidad política del momento y la expectativa frente al papel que desempeñará el Tribunal Supremo Electoral en la organización de los próximos comicios nacionales.

