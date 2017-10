"Gracias, querida Donatella, por esta maravillosa velada. Extrañamos tanto a Gianni… Con él, nuestra hermosa juventud también se ha ido. Pero tu talento y tu fuerza lo hacen revivir en nuestros corazones para siempre", escribió Carla Bruni en su cuenta de Instagram. Las demás supermodelos no se quedaron atrás: "Fue un momento muy emotivo", aseguró Helena. "¡Qué gran manera de recordar a Gianni!", agregó Claudia. "No puedo describir lo que sentí hoy", reveló Cindy, que compartió pasarela con su hija Kaia (16). "Gracias por reunirnos a todas nuevamente", expresó Naomi, feliz de volver a la pasarela con sus compañeras, íconos de estilo de esa generación y musas del diseñador en su etapa más gloriosa.