La embajadora de los Emiratos Árabes Unidos, Hafsa Al Ulama, destacó el crecimiento de la relación bilateral, que este año sumó tres visitas ministeriales, el lanzamiento de las negociaciones de un acuerdo económico integral y, además, la asociación de XRG con YPF y Eni en el proyecto Argentina LNG para exportar gas de Vaca Muerta
27 Nov, 2026 12:48 a. m. EST
Guardar
El presidente de YPF, Horacio Marín
Teresa Bulgheroni, vicepresidente de Fundación Malba
Isaac Sacca, Gran Rabino de la Comunidad Sefardí de Buenos Aires, junto a los representantes de la embajada de Emiratos Árabes Unidos
El titular del INDEC, Pedro Lines, y Alejandro Cacace, secretario de Desregulación
El embajador de Marruecos, Fares Yassir; el embajador de China, Wang Wei; y el embajador de Arabia Saudita, Hatem Ghormulla G. Alghamdi
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare; el presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, Mario Montoto; y el Nuncio Apostólico en la Argentina, Monseñor Michael Wallace Banach
El abogado Ezequiel Cassagne, y la jueza Inés Weinberg de Roca, presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires
El empresario Daniel Werthein y Susana Pesis de Werthein
El presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi
Facundo Gómez Minujín, presidente de JP Morgan Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, y el abogado Ezequiel Cassagne
Laureano Pérez Izquierdo, director de Infobae América; el director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano (CJL), Claudio Epelbaum; Gabriel Buznick, directivo del CJL; Isaac Sacca, el Gran Rabino de la Comunidad Sefardí de Buenos Aires; y el presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, Mario Montoto
El expresidente de la Nación, Ramón Puerta
Fulvio Pompeo, secretario general y de relaciones internacionales del Gobierno porteño
Lee Chong Hwa, embajador de Corea
El empresario Patricio Neuss
El embajador de Japón, Hoshino Yoshitaka, y su mujer, Madoka
El embajador de la República Democrática del Congo, Daniel Marius Cibangu Kasonga Mubabinge, y Candie Maite Rosario Guerrero, consejera para Asuntos Comerciales de la embajada de República Dominicana
El embajador británico, David Cairns, junto a Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción
Carlos Melconian, expresidente del Banco Nación
Battal Meajeb Al Dosari, embajador del Estado de Qatar
La embajadora del Líbano, Sonia Abou-Azar
El embajador de Turquía, Süleyman Ömür Budak
El embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti
La embajadora de Alemania, Catalina Cullas
La embajadora de Eslovenia, Tina Vodnik
Cornelia Schmidt-Liermann, directora nacional de Cooperación Internacional del ministerio de Seguridad Nacional y directora del Comité de Asuntos Europeos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI)
Gustavo Weiss junto a los embajadores de Marruecos y Panamá, Fares Yassir y Juan Luis Correa Esquivel
El embajador de Suecia, Torsten Ericsson, y el embajador de China, Wang Wei
Mario Montoto y Horacio Marín
Los embajadores de Egipto y Qatar, Yasser Mahmoud Abed y Battal Meajeb Al Dosari
Ezequiel Cassagne junto al vicepresidente de la Cámara de Comercio Argentino Paraguaya (CCARPA), Martín Brom; y Gustavo Weiss
Fernando Landa, presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA)
Los embajadores de China, Serbia y Suecia: Wang Wei, Veljko Lazić y Torsten Ericsson
Durante la recepción oficial, se entonaron los Himnos Nacionales de Argentina y Emiratos Árabes Unidos
El embajador del Perú, Carlos Tubino
El jefe de la Misión de la Liga de los Estados Árabes en Argentina, Hesham Hassan Ahmed Abdelwahab, y el embajador de Palestina, Riyad Alhalabi
Monseñor Michael Wallace Banach, Nuncio Apostólico en la Argentina, y el embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti
Gonçalo Teles Gomes y Juan Luis Correa Esquivel, embajadores de Portugal y Panamá
El embajador de Rumania, Dan Petre
El fundador y presidente del Congreso Mundial de Diálogo Intercultural e Interreligioso, Gustavo Guillermé, y Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional de la Legislatura porteña
El director del Museo Nacional de Arte Decorativo (MNAD), Hugo Pontoriero
El embajador de Costa Rica, Istvan Alfaro Solano, y el encargado de Negocios de esa sede diplomática, Diego Jiménez Soto
Patricio Carmody, especialista y consultor en Política Exterior
La embajadora Hafsa Al Ulama recordó la visión de los padres fundadores y señaló que, bajo el liderazgo del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Emiratos es “un ejemplo de tolerancia y convivencia, y una economía abierta al comercio, la inversión y la innovación”, incluida la inteligencia artificial
Como muestra de ese desempeño, la Embajadora mencionó que Emiratos ocupa el primer puesto mundial en emprendimiento, el quinto en competitividad y el décimo en poder blando
En 2025, la economía emiratí creció un 6,2 % y el comercio exterior no petrolero superó por primera vez el billón de dólares
Miroslav Radojicic, primer secretario y encargado de Negocios de la embajada de la República de Montenegro
Gerhard Mayer, embajador de Austria
Bruno Stolze, representante regional interino del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para el Sur de América Latina, y el relacionista diplomático, Ariel Blufstein
La embajadora de Emiratos Árabes Unidos recibe a Jarin Sijaya binti Abdul Hathi, encargada de Negocios de la embajada de Malasia
Duška Paravić, embajadora de Croacia
El embajador de Ucrania, Yurii Klymenko, y su esposa, Zoia Klymenko; la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, Claudia Paredes, y el embajador de Guatemala, Héctor Iván Espinoza Farfán
El embajador de Georgia, Gvaram Khandamishvili
La recepción oficial de la embajada de Emiratos Árabes por el Día de la Unión /// Fotos: Gustavo Gavotti