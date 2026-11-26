La Facultad de Derecho de la Universidad Austral celebró el 35to. aniversario de su creación, con un acto conmemorativo realizado en la Legislatura porteña, en el que el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, ofreció una conferencia titulada “Reflexiones sobre el compromiso y la representatividad”
26 Nov, 2026 02:54 a. m. EST
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Gabriel Astarloa, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral; Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y Celina Cantú, vicedecana de la Facultad de Derecho
El embajador de Uruguay, Diego Cánepa; la jueza del Tribunal Superior de Justicia, Marcela De Langhe; Juan Manuel Abal Medina, exjefe de Gabinete; y Alfonso Santiago, director de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral
La exdiputada nacional Marcela Campagnoli
Matías López, vicepresidente primero de la Legislatura porteña
Edgardo Ferré Olivé, contador público y magíster en Finanzas Públicas, especialista en tributación ambiental y derecho tributario internacional; María Belén Aliciardi, coordinadora académica de la Maestría en Política, Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad Austral; y Juan Bautista Fernández, ingeniero y especialista en gestión ambiental, sostenibilidad industrial y desarrollo de parques industriales
Sergio Mario Barotto, juez del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, junto a Gabriel Astarloa y Alfonso Santiago
María Alejandra Muchart, presidente del Partido Demócrata Cristiano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
María Valentina Aicega, directora del Departamento de Derecho de la Empresa de la Universidad Austral; y Carlos González Guerra, director ejecutivo de la Maestría en Derecho Penal
Liliana Negre de Alonso, exsenadora nacional por San Luis; y Gustavo Abreu, profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral
Gabriel Astarloa junto a María Angélica Gelli, abogada constitucionalista; Ignacio de Casas, miembro y relator del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU); Alejandro Pérez Hualde, exministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza; y Alfonso Santiago
Felicitas de Lassa y Carlos Vanney, director académico del Programa de Actualización en Insolvencia y Derecho Concursal de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral
Carlos González Guerra, director ejecutivo de la Maestría en Derecho Penal de la Universidad Austral; Liliana Negre de Alonso, exsenadora nacional; Ignacio Strasser, doctor en Derecho por la Universidad Austral y especialista en derecho empresarial, concursal y societario; y Guillermo Eduardo Ragazzi, abogado especialista en derecho societario
Miguel Rapela, director del Centro de la Propiedad Intelectual de la Universidad Austral; y Lucas Lehtinen, director ejecutivo de la Maestría en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías
El titular de la Corte Suprema de Justicia advirtió sobre una crisis de representatividad en la sociedad, y llamó a comprometerse a una participación activa, sin quedarse en la queja permanente
Livia Mercedes Uriol, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador
Estela Sacristán, abogada especialista en derecho administrativo
Carlos González Guerra y Sandra Mingolo, jueza de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Morón
Gabriel Astarloa junto a María Inés Lasala, directora ejecutiva del Departamento de Derecho Tributario de la Universidad Austral; Andrea Picasso, jefa de la División Determinaciones de Oficio A de ARCA y magíster en Derecho Tributario por la Universidad Austral; Viviana Valentini (Poder Judicial de la Ciudad); Horacio Giordano, exdirector de Asesoría y Coordinación Técnica de la AFIP; Edgardo Ferré Olivé, rector del Instituto de Estudios de las Finanzas Públicas Americanas (IEFPA); y Enrique Luis Condorelli, director del Observatorio de Derecho Tributario y Financiero del Colegio de la Abogacía de La Plata
Gabriel Astarloa y María Valentina Aicega junto a Alejandro Ramírez, titular de la Inspección General de Justicia (IGJ)
Daniela Dupuy, fiscal especializada en Ciberdelincuencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ariel Ángel Dasso, abogado especialista en derecho comercial, societario y concursal
El acto conmemorativo por el 35° aniversario de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral /// Fotos: Gentileza UA