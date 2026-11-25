Mariel Fornoni y Guillermo Seita, socios fundadores de "Management & Fit"
A lo largo de estas dos décadas, sus estudios acompañaron el análisis de los cambios políticos, económicos y sociales de la Argentina, con mediciones y herramientas de investigación destinadas a gobiernos, empresas y organizaciones
En el marco de su aniversario, la consultora lanzó "Deriva", un podcast que reúne a referentes para conversar junto a Mariel Fornoni y Lara Goyburu, directora ejecutiva de "M&F", sobre liderazgo, comunicación, poder y transformaciones sociales
El expresidente de la Cámara de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó
Jorge Brito, presidente de Banco Macro
Lara Goyburu, directora ejecutiva de "Management & Fit"
El senador nacional, Eduardo "Wado" de Pedro
El empresario Hugo Sigman (Grupo Insud) y Emilio Monzó
El diputado provincial, Sergio Siciliano
Rosario Criscuolo, directora de Investigación de "Management & Fit"
El exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta
El senador nacional, Martín Lousteau
Martín Etchevers, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de ADEPA
La periodista, Nancy Pazos
Eduardo "Wado" de Pedro y Emilio Monzó
La periodista, María Belén Ludueña
Jorge Brito y Eduardo Seita junto a Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, y Sebastián Eskenazi, presidente del Banco de Santa Fe
Guillermo Seita, socio fundador de "Management & Fit", y su mujer, Ivonne Cikurel, directora de "Off & On Estrategia"
Max Alier, representante residente del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Argentina
Lara Goyburu y la embajadora de Australia, Sarah Louise Roberts
Martín D' Alessandro, presidente de Poder Ciudadano
El diputado nacional, Esteban Paulon
Nancy Pazos y Wado de Pedro
Horacio Rodríguez Larreta y el periodista, Marcelo Bonelli
El economista Orlando Ferreres, exviceministro de Economía
El exlegislador porteño, Daniel Amoroso, y el exfutbolista, Claudio "El Turco" García
El periodista, Nacho Girón
La periodista, Jésica Bossi, y Eladio Vecchi
Los periodistas, Gastón Cavanagh y Maru Duffard
Paola Bíscaro (Linkia Studio), Lara Goyburu y María José Correa (Torre Puerto)
Guillermo Seita y Mariel Fornoni
Lautaro García Batallán, exviceministro del Interior
Daniel Amoroso, Martín Lousteau, Esteban Paulón y Claudio "El Turco" García