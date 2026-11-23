La presidente de la Fundación Policía Federal, Amalia Amoedo, junto a la vicepresidente, Nunzia Locatelli de Bulgheroni, durante la celebración del cóctel anual
22 Nov, 2026 10:36 p. m. EST
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Nunzia Locatelli de Bulgheroni y Amalia Amoedo junto a Martín Cabrales, vicepresidente 2do de la Fundación de la Policía Federal Argentina
Teresa Bulgheroni, vicepresidente de Fundación Malba
Nunzia Locatelli y su marido, Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy
En la sede de Cuerpo de Policía Montada, Fundación Policía Federal Argentina llevó a cabo su cóctel anual en agradecimiento a quienes acompañan los objetivos y poder cumplir su misión: incorporar equipamiento médico de alta complejidad al Hospital Churruca Visca; y ofrecer becas y capacitaciones a los profesionales de la salud, de acuerdo con las necesidades de las distintas áreas
Miembros del directorio de Fundación Policía Federal Argentina junto al subjefe de la PFA, comisario general Mariano José Giuffra
Diego Videla y Dicky Smith Estrada. La Fundación PFA fue fundada en 1988 y, desde esa fecha hasta la actualidad, se compraron más de 600 equipos que permiten mejorar el servicio de cobertura del Hospital Churruca Visca
Las anfitrionas junto a Fabián Perechodnik
La Brigada Blanca de Policía Federal Argentina. Con lo recaudado en 2026, en el marco de la campaña "Cada minuto cuenta, cada donación también", la fundación donó al Hospital un tomógrafo, un equipo de Función Pulmonar por Pletismografía y una mesa de operaciones para quirófano inteligente
Teresa Bulgheroni, Iara Bussey Etcheverry, Nunzia Locatelli de Bulgheroni y Juan Martín Bulgheroni, jefe de Gabinete de Pan American Energy
La Fundación colabora en la formación continua otorgando becas de estudio a profesionales de la salud del complejo médico, para que puedan especializarse mediante cursos, capacitaciones y programas de posgrado. Con los conocimientos adquiridos, se busca mejorar la atención en áreas de otorrinolaringología, kinesiología, guardia médica y emergencias
Sandra Rojas, Amalia Amoedo y Pablo Peralta
Mariana Bagó, presidente de la Fundación del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández
Carminne Dodero y Esteban Tedesco
El cuarteto de cuerdas de la Policía Federal Argentina
Anamá Ferreira, Mariana Bagó y Aurora Ramos Taboada
Juan Martín Bulgheroni, Iara Bussey Etcheverry y el embajador de Marruecos, Fares Yassir
Nicolás Pinto, Alix de Ganay y Juan Zorraquín
Amalia Amoedo, Nunzia Locatelli de Bulgheroni y Ana García Balcarce
Juan Pablo Llambí Haedo, Amalia Amoedo, Martín Cabrales y Nunzia Locatelli de Bulgheroni
Gino Bogani y Amalia Amoedo
Verónica Flom y Amalia Amoedo
Amalia Amoedo, Héctor Vidal Rivas y Alejandro Veroutis
Aurora Ramos Taboada, Teresa Bulgheroni y Teresa González Fernández, presidente de ALPI
Federico Braun, Teresa Bulgheroni, Aurora Ramos Taboada y Alfredo Staudt
Marcos Bulgheroni y Romina Cavanna
Este año, fueron puestos en funcionamiento dos equipos donados a finales del 2025: el mamógrafo, fundamental para la detección temprana del cáncer de mama, y el equipo de estereotaxia, que permite realizar biopsias mamarias
El cóctel anual de la Fundación Policía Federal Argentina /// Fotos: Gentileza FPFA