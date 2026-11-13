70 fotos: “La Noche de la UBA 2026”, la iniciativa benéfica para apoyar a la Universidad de Buenos Aires

En esta primera edición, se recaudó para equipar al Hospital de Clínicas “José de San Martín” con una plataforma robótica quirúrgica de última generación

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La primera edición de la iniciativa benéfica reunió más de 800 personas en la Facultad de Derecho y alcanzó un monto superior a 2.200.000 dólares. En menos de un mes, la UBA lanzará la licitación para adquirir la plataforma robótica quirúrgica destinada al Hospital de Clínicas, que se financiará gracias al aporte de empresas, instituciones, pequeñas contribuciones particulares y donaciones
La primera edición de la iniciativa benéfica reunió más de 800 personas en la Facultad de Derecho y alcanzó un monto superior a 2.200.000 dólares. En menos de un mes, la UBA lanzará la licitación para adquirir la plataforma robótica quirúrgica destinada al Hospital de Clínicas, que se financiará gracias al aporte de empresas, instituciones, pequeñas contribuciones particulares y donaciones
Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires
Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires
El encuentro comenzó con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino a cargo de Abel Pintos
El encuentro comenzó con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino a cargo de Abel Pintos
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, y el rector Ricardo Gelpi reciben a Sergio Massa y su mujer, Malena Galmarini
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, y el rector Ricardo Gelpi reciben a Sergio Massa y su mujer, Malena Galmarini
Marcelo Melo
Marcelo Melo, director general del Hospital de Clínicas "José de San Martín"
El momento central de la noche fue la subasta solidaria, que reunió una veintena de objetos donados por figuras del deporte, la música y el arte
El momento central de la noche fue la subasta solidaria, que reunió una veintena de objetos donados por figuras del deporte, la música y el arte
Entre los más destacados se encontraban los guantes autografiados por Emiliano “Dibu Martínez; la gorra firmada por el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto; la camiseta de la Selección Argentina de básquet de Manu Ginóbili; y tres camisetas de Cristian “Cuti” Romero, Enzo Fernández y Julián Álvarez
Entre los más destacados se encontraban los guantes autografiados por Emiliano “Dibu Martínez; la gorra firmada por el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto; la camiseta de la Selección Argentina de básquet de Manu Ginóbili; y tres camisetas de Cristian “Cuti” Romero, Enzo Fernández y Julián Álvarez
Jorge Brito, presidente de Banco Macro, y Emiliano Yacobitti
Jorge Brito, presidente de Banco Macro, y Emiliano Yacobitti
El jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, y Emiliano Yacobitti
El jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, y Emiliano Yacobitti
La noche de la UBA 2026
Fulvio Pompeo, secretario general y de relaciones internacionales del Gobierno porteño
La noche de la UBA 2026
Ariel Hajmi, presidente de IBOPE; Sandra Rojas, directora de PAN Contenidos; y Opy Morales, director de Inteligencia Artificial de Infobae
La noche de la UBA 2026
Francisco Quintana, secretario de Justicia porteño
La noche de la UBA 2026
La legisladora porteña, Guadalupe Tagliaferri
La noche de la UBA 2026
Sergio Massa y Malena Galmarini
La noche de la UBA 2026
El diputado nacional, Martín Lousteau
La noche de la UBA 2026
Guadalupe Tagliaferri, Ricardo Gelpi y Augusto Rodríguez Larreta
La noche de la UBA 2026
Los ex diputados nacionales, Emilio Monzó y Carlos Heller
El conductor de la velada, Ivan de Pineda
El conductor de la velada, Ivan de Pineda
La noche de la UBA 2026
Claudia Negri, primera mujer electa como decana de la Facultad de Medicina
La noche de la UBA 2026
Piera Fernández, presidente de la Federación Universitaria Argentina
La noche de la UBA 2026
El ministro de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, Gabriel Mraida
La noche de la UBA 2026
El ex ministro de Educación, Esteban Bullrich
La noche de la UBA 2026
Soledad Acuña, ex ministra de Educación porteña; Diego Kravetz, subsecretario de Inteligencia de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE); y José Luis Giusti, Auditor General porteño
Emiliano Yacobitti y el senador nacional, Maximiliano Abad
Emiliano Yacobitti y el senador nacional, Maximiliano Abad
La noche de la UBA 2026
Fabián Perechodnik
La noche de la UBA 2026
El director del Ciclo Básico Común (CBC) de la Universidad de Buenos Aires, Felipe Vega Terra
La noche de la UBA 2026
Alejo Pérez Carrera, decano de la Facultad de Ciencias Veterinairas de la Universidad de Buenos Aires
La noche de la UBA 2026
Ana Barral, rectora de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini
La noche de la UBA 2026
Jorge Ferraresi, ex ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat
La noche de la UBA 2026
Isela Costantini, directora de Grupo ST, y Opy Morales, director de Inteligencia Artificial de Infobae
La noche de la UBA 2026
Diego Bossio, ex diputado nacional y ex director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES); el intendente de Pilar, Federico Achával; y Juan Manuel Olmos, presidente de la Auditoría General de la Nación
La noche de la UBA 2026
La diputada nacional, Raquel "Kelly" Olmos, ex ministra de Trabajo
La noche de la UBA 2026
El empresario Facundo Prado, presidente del Grupo Lapachos, junto a Emiliano Yacobitti y la senadora nacional, Flavia Royon
La noche de la UBA 2026
Malena Galmarini
La noche de la UBA 2026
El empresario Santos Uribelarrea
La noche de la UBA 2026
El juez federal, Ariel Lijo
La noche de la UBA 2026
Catalina Nosiglia, secretaria de Asuntos Académicos del Rectorado de la UBA, y Enrique "Coti" Nosiglia
La noche de la UBA 2026
Sergio Massa y Martín Lousteau
La noche de la UBA 2026
Fabián Perechodnik y Facundo Nejamkis
La noche de la UBA 2026
El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk
Carolina Ades, directora académica de la UBA
Carolina Ades, directora académica de la UBA
La noche de la UBA 2026
Daniel Angelici y Emiliano Yacobitti
La noche de la UBA 2026
Las periodistas Luciana Geuna, Romina Mangel y Emiliano Yacobitti
La noche de la UBA 2026
Lucas Nejamkis junto a Facundo Prado, Flavia Royon y Jorge Brito
La noche de la UBA 2026
Guillermo Tempesta Leeds, presidente del Banco Santander
La noche de la UBA 2026
Daniel Angelici y Abel Pintos
Ricardo Gelpi junto al presidente del Banco Ciudad, Guillermo Laje
Ricardo Gelpi junto al presidente del Banco Ciudad, Guillermo Laje
La noche de la UBA 2026
Jorge "Corcho" Anzorreguy
La noche de la UBA 2026
Ezequiel Sabor, secretario general del Pro porteño y director del Banco Ciudad
La noche de la UBA 2026
El legislador porteño, Federico Mochi
La noche de la UBA 2026
El legislador porteño, Emmanuel Ferrario
La noche de la UBA 2026
Carlos Venancio, decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU)
La noche de la UBA 2026
Paula Quattrocchi, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para el período 2027–2031, y Jorge Biglieri, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires
La noche de la UBA 2026
El secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci
La noche de la UBA 2026
Néstor Vázquez, consejero de la UBA
La noche de la UBA 2026
Roxana del Águila, directora general del Instituto de Oncología "Ángel H. Roffo", y Norberto Lafos, director del Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari
La noche de la UBA 2026
La rectora del Colegio Nacional de Buenos Aires, Valeria Bergman
La noche de la UBA 2026
Pablo Andrae Negri, consejero superior de la UBA
La noche de la UBA 2026
El director general del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social de la Ciudad, Leandro Halperín
La noche de la UBA 2026
Roy Cortina, subsecretario de Políticas Culturales del Gobierno porteño
La noche de la UBA 2026
Ricardo Manetti, decano de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL)
La noche de la UBA 2026
El secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci
La noche de la UBA 2026
Juan Maquieyra, director ejecutivo de TECHO Argentina
La noche de la UBA 2026
Guillermo Seita e Ivonne Cikurel
La noche de la UBA 2026
Hernán Najenson, candidato a consejero de la Magistratura de la Ciudad
La noche de la UBA 2026
El cardiólogo, Daniel López Rossetti
La noche de la UBA 2026
Mónica Aurelio y la senadora nacional, Flavia Royón
La noche de la UBA 2026
Jorge Ferraresi y la intendente de Avellaneda, Magdalena Sierra
“La Noche de la UBA 2026”, la iniciativa benéfica para apoyar a la Universidad de Buenos Aires /// Fotos: Jaime Olivos - RS Fotos - y Gentileza UBA
“La Noche de la UBA 2026”, la iniciativa benéfica para apoyar a la Universidad de Buenos Aires /// Fotos: Jaime Olivos - RS Fotos - y Gentileza UBA

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