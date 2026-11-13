40 fotos: Bōken presentó su colección de verano en Alcorta Shopping junto a celebrities

La marca argentina de cuero presentó su colección y los invitados disfrutaron de un evento exclusivo

Boken Alcorta Edition
Cale Ruggeri y Zaira Nara (Foto:Gustavo Gavotti)
Guardar
Boken Alcorta Edition
Juli Puente, Luciana Rubinska y Tatiana Schapiro
Boken Alcorta Edition
Milagros Hadad
Boken Alcorta Edition
María Laura Santillán y Viviana Zocco
Boken Alcorta Edition
Paula Guardia Bourdin
Boken Alcorta Edition
Ricky Sarkany junto a su esposa, Graciela Papini, y su nieta Cora
Boken Alcorta Edition
Paloma Goycochea
Boken Alcorta Edition
Flor Capuano, Juliana Kawka y Euge de Martino
Boken Alcorta Edition
Eva De Dominici
Boken Alcorta Edition
Antonela Bonazolla
Boken Alcorta Edition
Pia Iezzi y su mamá, Guchy Zappa
Boken Alcorta Edition
La marca argentina de cuero presentó su nueva colección en un evento exclusivo que reunió referentes del mundo de la moda y personalidades del espectáculo
Boken Alcorta Edition
Carito Rossello, Eva de Dominici y Luciana Rubinska
Boken Alcorta Edition
Sasha Masloff y Agostina Barbagelata
Boken Alcorta Edition
Cale Ruggeri
Boken Alcorta Edition
El evento contó con la DJ, Liz Gamez
Boken Alcorta Edition
De izquiera a derecha: Juliana Kawka, Flor Capuano, Luciana Rubisnka, Agostina Barbagelata y Euge de Martino
Boken Alcorta Edition
Desiré Cano, directora de Relaciones Públicas de Infobae
Boken Alcorta Edition
Juli Puente
Boken Alcorta Edition
Gina Catanese, maquilladora, posando frente a la vidriera de Bōken
Boken Alcorta Edition
Juliana Kawka
Boken Alcorta Edition
Flor Capuano descubriendo los diseños y materiales que forman parte de esta nueva temporada
Boken Alcorta Edition
Tatiana Schapiro, Viviana Zocco, Lorena Azpiazu y Eleonora Zocco
Boken Alcorta Edition
El catering acompañó la velada con una propuesta gastronómica especialmente pensada para la ocasión
Boken Alcorta Edition
Eva de Dominici
Boken Alcorta Edition
María Laura Santillán
Boken Alcorta Edition
Carito Rossello
Boken Alcorta Edition
Catalina Deza, diseñadora de Bōken
Boken Alcorta Edition
Agostina Barbagelata
Boken Alcorta Edition
Euge de Martino
Boken Alcorta Edition
El evento funcionó como un punto de encuentro para compartir una velada diferente, en la que el cuero argentino y la creatividad fueron los grandes protagonistas
Boken Alcorta Edition
Zaira Nara
Boken Alcorta Edition
Tatiana Schapiro
Boken Alcorta Edition
Flor Capuano
Boken Alcorta Edition
La propuesta fue una oportunidad para descubrir los nuevos diseños de la marca, conocer sus apuestas para la temporada y celebrar el valor del diseño nacional
Boken Alcorta Edition
Los invitados disfrutaron preparaciones gourmet
Boken Alcorta Edition
Elisa Mignaquy
Boken Alcorta Edition
Bōken presentó una colección distintiva de cara al verano entre música y cócteles
Boken Alcorta Edition
Detalles de la nueva colección para la temporada estival
Boken Alcorta Edition
Cale Ruggeri a la izquierda, en el centro Daiana Szarfsztejn, Center Mánager Alcorta Shopping y a la derecha, Zaira Nara

Fotos: Gustavo Gavotti

Temas Relacionados

BōkenColecciónModaúltimas noticias

Últimas noticias

El Gobierno ordenó el regreso a la Argentina del embajador en Emiratos Árabes Unidos

El Gobierno ordenó el regreso a la Argentina del embajador en Emiratos Árabes Unidos

Mientras un cirujano de Chubut operaba de urgencia, le robaron su computadora con información clave

Apuñalaron a un joven durante un partido de fútbol amateur en Santiago del Estero

El Gobierno habilitó nuevas licitaciones para concesionar más de 25 tramos de rutas nacionales

Hallaron a un hombre sin vida dentro de un pozo de agua de 9 metros y buscan a un adolescente en Chaco

Infobae América

Tim Burton habló sobre sus películas icónicas y afirmó: “Me encanta el stop motion porque todo está hecho a mano”

Tim Burton habló sobre sus películas icónicas y afirmó: “Me encanta el stop motion porque todo está hecho a mano”

Ética de gobierno y de servicio público

Los líderes europeos debaten en Dublín cómo acelerar el desarrollo de la IA y reducir la dependencia tecnológica de EEUU y China

El Senado de Brasil aprobó el plan de ajuste de Lula para tranquilizar a los mercados

El Gobierno de Chile acordó con los transportistas poner fin al paro por el aumento del precio de los combustibles

TELESHOW

Las perlitas de los Martín Fierro de Cable 2026: la revancha de Calabró con Barbano y la mascota que causó ternura

Las perlitas de los Martín Fierro de Cable 2026: la revancha de Calabró con Barbano y la mascota que causó ternura

Marina Calabró ganó el Martín Fierro y selló con Barbano la revancha de su noche más polémica en 2024: “Nos trajo hasta acá”

El discurso de Eduardo Feinmann al ganar el Oro en el Martín Fierro de Cable: “Hacer periodismo es incomodar a quien sea”

La noche soñada de Milo J en los Latin Grammy: cuatro premios y un show con Gustavo Santaolalla

La emoción de Claudia Villafañe al revivir el último partido de Diego Maradona en La Bombonera: "Piel de gallina"