40 fotos: Bōken presentó su colección de verano en Alcorta Shopping junto a celebrities

Cale Ruggeri y Zaira Nara (Foto:Gustavo Gavotti)
13 Nov, 2026 04:00 a. m. EST
Juli Puente, Luciana Rubinska y Tatiana Schapiro Milagros Hadad María Laura Santillán y Viviana Zocco Paula Guardia Bourdin Ricky Sarkany junto a su esposa, Graciela Papini, y su nieta Cora Paloma Goycochea Flor Capuano, Juliana Kawka y Euge de Martino Eva De Dominici Antonela Bonazolla Pia Iezzi y su mamá, Guchy Zappa La marca argentina de cuero presentó su nueva colección en un evento exclusivo que reunió referentes del mundo de la moda y personalidades del espectáculo Carito Rossello, Eva de Dominici y Luciana Rubinska Sasha Masloff y Agostina Barbagelata Cale Ruggeri El evento contó con la DJ, Liz Gamez De izquiera a derecha: Juliana Kawka, Flor Capuano, Luciana Rubisnka, Agostina Barbagelata y Euge de Martino Desiré Cano, directora de Relaciones Públicas de Infobae Juli Puente Gina Catanese, maquilladora, posando frente a la vidriera de Bōken Juliana Kawka Flor Capuano descubriendo los diseños y materiales que forman parte de esta nueva temporada Tatiana Schapiro, Viviana Zocco, Lorena Azpiazu y Eleonora Zocco El catering acompañó la velada con una propuesta gastronómica especialmente pensada para la ocasión Eva de Dominici María Laura Santillán Carito Rossello Catalina Deza, diseñadora de Bōken Agostina Barbagelata Euge de Martino El evento funcionó como un punto de encuentro para compartir una velada diferente, en la que el cuero argentino y la creatividad fueron los grandes protagonistas Zaira Nara Tatiana Schapiro Flor Capuano La propuesta fue una oportunidad para descubrir los nuevos diseños de la marca, conocer sus apuestas para la temporada y celebrar el valor del diseño nacional Los invitados disfrutaron preparaciones gourmet Elisa Mignaquy Bōken presentó una colección distintiva de cara al verano entre música y cócteles Detalles de la nueva colección para la temporada estival Cale Ruggeri a la izquierda, en el centro Daiana Szarfsztejn, Center Mánager Alcorta Shopping y a la derecha, Zaira Nara
Fotos: Gustavo Gavotti