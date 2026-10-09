35 fotos: la UCA celebró su Gala Anual en Puerto Madero

Se trató del tercer evento de recaudación de fondos para becas, este año titulado “Sumá una pieza”

Gala UCA 2026
El rector de la Universidad Católica Argentina (UCA), Miguel Ángel Schiavone, destacó el valor que tiene la Universidad en cuanto al “impacto de las vidas que transforma y de los cambios sociales que esto conlleva”
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Gala UCA 2026
El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica Argentina, hizo hincapié en el valor de los estudios como un proyecto de vida. Retomó las palabras del Papa Francisco para invitar a los presentes a “ser coreógrafos de la danza de la vida de tantos adolescentes, jóvenes y estudiantes de nuestra Argentina”
Gala UCA 2026
El momento musical de la Gala UCA llegó de la mano de la Orquesta de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales y el Coro de la UCA junto al Coro del Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla” de Buenos Aires, que interpretaron el Himno Nacional de Blas Parera bajo la dirección de Lucía Zicos
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La Pontificia Universidad Católica Argentina llevó adelante la tercera edición de la Gala UCA, evento de recaudación para el fondo de becas de la Universidad, que reunió a representantes de distintas empresas
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María Laura Muñiz guió “Va, pensiero”, de la ópera “Nabucco”, de Giuseppe Verdi. A continuación, el decano de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la UCA, Eduardo Pugliese, condujo “Libertango”, de Astor Piazzolla. También se interpretaron la obertura de la ópera “La italiana en Argel”, de Gioachino Rossini, y el “Aleluya” del oratorio “El Mesías”, de Georg Händel, dirigidas por Carlos Vieu
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Leonardo Sarquís, ex ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires
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Sarah Miotto y Tomas Loppo (Sato Green Energy) junto a José Mostany, decano de Ingeniería y Ciencias Agrarias de la UCA
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El obispo auxiliar de Buenos Aires, Pedro Cannavo, vicerrector de Asuntos Estratégicos de la UCA; y Jorge Ignacio García Cuerva, Arzobispo de Buenos Aires y Gran Canciller, junto al rector de la UCA, Miguel Ángel Schiavone
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Las becas tienen un impacto concreto en la vida de los estudiantes, por eso es tan relevante el aporte de las empresas y los particulares. De los 19.545 alumnos UCA en carreras de grado y pregrado, 9030 reciben becas y reducciones
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En 2025, se implementó el sistema de becas Papa Francisco, una oportunidad para jóvenes de zonas vulnerables del AMBA
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Nicolás Lucero (AYSA)
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Victoria Dudignac, Lucía Nuñez y Ayelén Luise (Assurant)
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Macarena Pereyra Rozas (PRA Abogados)
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Julieta Falcone (Accenture), Daniel Conforti (UCA), Carla Fiasche y Gaetano Salierno (Accenture)
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Lucía María Sorgentini y Florencia Romano (Grupo Peñaflor)
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José Chediak (Solfrut), Daniel Conforti (UCA) y Jorge Martínez (Celulosa Argentina)
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Gastón Campo, María Gabriela Sancho, Rocío Tot y Cecilia Bergonzi (Mercado Libre)
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María José García y Juan Ignacio Altuna (Roche)
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Rubén Caramelo, Gabriela González, Eliana Silva y Juan José Ino (FUSAP)
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Felipe Comotti y Lucila Welter (AmCham)
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Fernando Piñeiro (Q-Management)
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Pablo Cousido, director de Fundraising de UCA
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Guadalupe Paz y Cecilia María Repetto (Chevron) junto a Roberto Villar (UCA)
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María del Carmen Fancica y Eliana Blaskoviz (PwC)
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Marisa Granda y Ana Paula Valentín (Banco Galicia)
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German Bonjour, Javier Badia, Agustina Pizarro Miguens y Julian Orsini (Roemmers)
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Carlos Newland, decano de Ciencias Económicas, junto a José Mostany, decano de Ingeniería y Agrarias, y Roberto Aras, decano de Ciencias Sociales
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Adriana Alesina (Santander)
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Alejandra Rojo (La Anónima)
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Hernán Pérez, Mariana Taillade, María Monzón, Rodrigo Espinoza, Mirtha Maglietta y Lucio García (EY)
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Selva Vitale y Ana Montole (Liag Argentina)
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Paula Rodríguez y Silvina Mora (CRIBA)
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Andrea Falugi (Red Basa) y Raúl Olmos (Grupo Olmos)
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La Gala contó con la conducción de los periodistas Mariano Yezze y Mariana Arias, graduada de la UCA
Gala UCA 2026
La UCA celebró su Gala Anual en Puerto Madero /// Fotos: Jaime Olivos y Gentileza UCA

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