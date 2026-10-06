En fotos: la despedida de Lionel Messi de la selección argentina

El estadio Monumental de Núñez será el escenario del último partido de Lionel Messi con la selección argentina, un amistoso ante Benín que cerró 21 años de historia con la Albiceleste. 207 partidos, 125 goles y una lista de títulos que incluye el Mundial Qatar 2022, dos Copas América y el oro olímpico en Beijing 2008: así llegó el capitán a su última noche con la celeste y blanca.
La jornada arrancó horas antes del pitazo inicial, en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, donde la Universidad de Buenos Aires (UBA) le entregó el doctorado Honoris Causa. “Es un orgullo para mí”, dijo Messi ante la distinción. Desde allí, el micro de la delegación partió a las 17:30 hacia el Monumental bajo un operativo de más de 250 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con helicópteros y drones incluidos.
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Antes del partido, Fabio Santana, excombatiente de la Guerra de Malvinas cuya carrera musical quedó interrumpida durante el conflicto bélico, entonará el Himno Nacional. El show previo contará además con actuaciones de La Sole, Un Poco de Ruido, Ulises Bueno y Sebastián Mendoza, más un despliegue de drones y fuegos artificiales. La AFA también invitó a todos los integrantes del plantel campeón de Qatar 2022 para acompañar al capitán.
El amistoso se transmitirá por Telefé, DSports y TyC Sports, con inicio a las 20:00.
Fotos: Reuters
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