En fotos: la despedida de Lionel Messi de la selección argentina

Con 125 goles en 207 partidos oficiales y títulos que van desde el Mundial Qatar 2022 hasta el oro olímpico en Beijing 2008, el capitán de la Albiceleste cierra su ciclo este martes en el Monumental de Núñez

Messi jugará su último partido con la selección argentina en el estadio Monumental de Núñez, ante Benín, con 207 presencias y 125 goles en su haber
Messi jugará su último partido con la selección argentina en el estadio Monumental de Núñez, ante Benín, con 207 presencias y 125 goles en su haber
Guardar

El estadio Monumental de Núñez será el escenario del último partido de Lionel Messi con la selección argentina, un amistoso ante Benín que cerró 21 años de historia con la Albiceleste. 207 partidos, 125 goles y una lista de títulos que incluye el Mundial Qatar 2022, dos Copas América y el oro olímpico en Beijing 2008: así llegó el capitán a su última noche con la celeste y blanca.

La jornada arrancó horas antes del pitazo inicial, en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, donde la Universidad de Buenos Aires (UBA) le entregó el doctorado Honoris Causa. “Es un orgullo para mí”, dijo Messi ante la distinción. Desde allí, el micro de la delegación partió a las 17:30 hacia el Monumental bajo un operativo de más de 250 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con helicópteros y drones incluidos.

PUBLICIDAD

Antes del partido, Fabio Santana, excombatiente de la Guerra de Malvinas cuya carrera musical quedó interrumpida durante el conflicto bélico, entonará el Himno Nacional. El show previo contará además con actuaciones de La Sole, Un Poco de Ruido, Ulises Bueno y Sebastián Mendoza, más un despliegue de drones y fuegos artificiales. La AFA también invitó a todos los integrantes del plantel campeón de Qatar 2022 para acompañar al capitán.

El amistoso se transmitirá por Telefé, DSports y TyC Sports, con inicio a las 20:00.

Un hincha de la selección muestra desde la tribuna muestra una vieja foto de él y Lionel Messi
Un hincha de la selección muestra desde la tribuna muestra una vieja foto de él y Lionel Messi
Todos los presentes asistieron con carteles y banderas en agradecimiento al capitán argentino
Todos los presentes asistieron con carteles y banderas en agradecimiento al capitán argentino
Camisetas, peluches, afiches y hasta llaveros con la imagen de Messi en el Monumental
Camisetas, peluches, afiches y hasta llaveros con la imagen de Messi en el Monumental
Aficionados argentinos en las gradas con una bandera de Lionel Messi y el icónico "trapo" de «Las Malvinas son argentinas».
Aficionados argentinos en las gradas con una bandera de Lionel Messi y el icónico "trapo" de «Las Malvinas son argentinas».
Otra de las banderas desplegadas en el Monumental, en este caso con Leo y Diego, sumado a una frase de la canción "Qué es Dios?"
Otra de las banderas desplegadas en el Monumental, en este caso con Leo y Diego, sumado a una frase de la canción "Qué es Dios?"

Fotos: Reuters

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Lionel MessiSelección ArgentinaSelección de BenínDespedida de Lionel MessiÚltimas noticias

Últimas noticias

Suspendieron la medida de fuerza en la línea A del subte prevista para esta tarde

Suspendieron la medida de fuerza en la línea A del subte prevista para esta tarde

Las consultoras que releva el BCRA volvieron a recortar el crecimiento del PBI y estimaron una inflación de 1,9% para septiembre

El Niño y el Atlántico: las señales que podrían anticipar olas de calor extremas en la Amazonía

Receta de queso mascarpone casero, rápida y fácil

Padres de un colegio de Santa Fe pactaron retrasar la entrega de sus primeros celulares a sus hijos

Infobae América

Guardabosques detenidos y tierras en disputa: la presión sobre los mayangnas en Nicaragua

Guardabosques detenidos y tierras en disputa: la presión sobre los mayangnas en Nicaragua

Guatemala lanza una licitación para contratar 600 MW de energía firme y proyectos de gas podrían superar US$1 mil millones desde 2032

Casi la mitad de los docentes de primaria tiene un nivel inicial de habilidades digitales en Costa Rica

Panamá se corona campeón centroamericano de sóftbol

Estados Unidos y Colombia lideran la llegada de viajeros a Panamá en 2026

TELESHOW

Emilia Attias se mostró por primera vez en redes con su novio: "A vos, feliz todo"

Emilia Attias se mostró por primera vez en redes con su novio: "A vos, feliz todo"

Habló Francisco Liotta Hernández, el rugbier al que apuntan como tercero en discordia ente Lourdes Sánchez y el Chato Prada

Pampita recordó su paso por Rebelde Way con un video vintage

Graciela Alfano recordó cuando Ernesto Sábato la disuadió de dejar Ingeniería: “Dedicate al espectáculo, te vas a divertir más”

Después de 13 años de su muerte, se conoció el estado de la tumba de Ricardo Fort