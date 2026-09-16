50 fotos: la recepción oficial del 216° aniversario de la Independencia de México

La embajadora, Lilia Rossbach, recibió en su Residencia a destacadas personalidades y representantes del cuerpo diplomático

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Festejo del día de la independencia en la Embajada de México
La embajadora de México, Lilia Rossbach
Festejo del día de la independencia en la Embajada de México
El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, y su esposa, Stephanie, junto a la embajadora Lilia Rossbach
Festejo del día de la independencia en la Embajada de México
Los festejos se realizaron en la Residencia ubicada en Belgrano
Festejo del día de la independencia en la Embajada de México
El empresario Marcos Bulgheroni (Pan American Energy), junto a su mujer, Nunzia Locatelli, y su hija Lavinia
Festejo del día de la independencia en la Embajada de México
El ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada, ex embajador argentino en México, y la embajadora argentina en ese país, María Gabriela Quinteros
Festejo del día de la independencia en la Embajada de México
El embajador de Japón, Wang Wei
Festejo del día de la independencia en la Embajada de México
Lee Chong Hwa, embajador de Corea
Festejo del día de la independencia en la Embajada de México
El ex secretario de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires, Juanjo Méndez
Festejo del día de la independencia en la Embajada de México
Mario Natalio Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC)
Festejo del día de la independencia en la Embajada de México
La embajadora del Líbano, Sonia Abou-Azar
Festejo del día de la independencia en la Embajada de México
Mónica Vallarino Gancia de Erize y Luis Alberto Erize
Festejo del día de la independencia en la Embajada de México
El embajador de Serbia, Veljko Lazić
Festejo del día de la independencia en la Embajada de México
La embajadora Lilia Rossbach recibiendo a los invitados a la recepción oficial
Festejo del día de la independencia en la Embajada de México
Los embajadores de Marruecos, Egipto y Arabia Saudita: Fares Yassir, Yasser Mahmoud Abed y Hatem Ghormulla G. Alghamdi
Festejo del día de la independencia en la Embajada de México
Isaac Macip Martínez, encargado de Turismo, Prensa, Medios y Apoyo Asuntos Culturales de la embajada de México
Festejo del día de la independencia en la Embajada de México
El presidente de la DAIA, Mauro Berenstein
Festejo del día de la independencia en la Embajada de México
La Orquesta de la Policía Federal Argentina
Festejo del día de la independencia en la Embajada de México
El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, y su esposa, Stephanie, junto al embajador de Uruguay, Diego Cánepa
Festejo del día de la independencia en la Embajada de México
Roy Cortina, subsecretario de Políticas Culturales porteño
Festejo del día de la independencia en la Embajada de México
El embajador de Argelia, Lotfi Sebouai
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El embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel
Festejo del día de la independencia en la Embajada de México
El vicepresidente de la Cámara Argentino-Paraguaya, Martín Brom
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Torsten Sven Ericsson, embajador de Suecia
Festejo del día de la independencia en la Embajada de México
Olda Medor, embajadora de Haití
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El ex vicecanciller, Leopoldo Sahores, y Marcelo Scaglione, ex subsecretario de Estado a cargo del acceso de Argentina a la OCDE
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El jefe del bloque Confianza y Desarrollo en la Legislatura porteña, Emmanuel Ferrario
Festejo del día de la independencia en la Embajada de México
Jorge Argüello, ex embajador argentino ante los Estados Unidos y la ONU
Festejo del día de la independencia en la Embajada de México
Joaquín María de Arístegui Laborde, embajador de España, y Diego Cánepa (Uruguay)
Festejo del día de la independencia en la Embajada de México
El embajador de Guatemala, Iván Espinoza Farfán
Festejo del día de la independencia en la Embajada de México
Milan Zachar, embajador de Eslovaquia
Festejo del día de la independencia en la Embajada de México
El embajador de Serbia, Veljko Lazić; la embajadora del Líbano, Sonia Abou-Azar; y el relacionista diplomático, Ariel Blufstein
Festejo del día de la independencia en la Embajada de México
Mariano Vergara, ex subsecretario de Asuntos Americanos y ex embajador argentino en Armenia
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La embajadora Lilia Rossbach y Juan Pablo Maglier
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El embajador de Georgia, Gvaram Khandamishvili
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Duska Paravic, embajadora de Croacia
Festejo del día de la independencia en la Embajada de México
Helena Felip, embajadora de Paraguay
Festejo del día de la independencia en la Embajada de México
Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional de la Legislatura porteña, y el embajador de Perú, Carlos Chocano Burga
Festejo del día de la independencia en la Embajada de México
El embajador de Ucrania, Yurii Klymenko
Festejo del día de la independencia en la Embajada de México
El encargado de Negocios de la embajada de Costa Rica, Diego Jiménez Soto
Festejo del día de la independencia en la Embajada de México
El embajador de Azerbaiyán, Ramzi Teymurov
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El embajador de Armenia, Hovhannes Virabyan
Festejo del día de la independencia en la Embajada de México
Jan Stanislaw Ciechanowski, embajador de Polonia
Festejo del día de la independencia en la Embajada de México
Felisa y Miguel Blaquier
Festejo del día de la independencia en la Embajada de México
Norberto Frigerio (La Nación)
Festejo del día de la independencia en la Embajada de México
Walter D'Aloia Criado, presidente de la Asociación de Amigos del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco
Festejo del día de la independencia en la Embajada de México
Los Mariachis en medio de la celebración
Festejo del día de la independencia en la Embajada de México
La embajadora de Irlanda en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia es Olive Maria Hempenstall
Festejo del día de la independencia en la Embajada de México
Halvor Sætre, embajador de Noruega, y Torsten Sven Ericsson, embajador de Suecia
Festejo del día de la independencia en la Embajada de México
El embajador de Azerbaiyán, Ramzi Teymurov, y el embajador de la República Democrática del Congo, Daniel Marius Cibangu Kasonga Mubabinge
Festejo del día de la independencia en la Embajada de México
La recepción oficial del 216° aniversario de la Independencia de México /// RS Fotos

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