50 fotos: la recepción oficial del 216° aniversario de la Independencia de México

16 Sep, 2026 07:35 a. m. EST
La embajadora de México, Lilia Rossbach El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, y su esposa, Stephanie, junto a la embajadora Lilia Rossbach Los festejos se realizaron en la Residencia ubicada en Belgrano El empresario Marcos Bulgheroni (Pan American Energy), junto a su mujer, Nunzia Locatelli, y su hija Lavinia El ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada, ex embajador argentino en México, y la embajadora argentina en ese país, María Gabriela Quinteros El embajador de Japón, Wang Wei Lee Chong Hwa, embajador de Corea El ex secretario de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires, Juanjo Méndez Mario Natalio Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) La embajadora del Líbano, Sonia Abou-Azar Mónica Vallarino Gancia de Erize y Luis Alberto Erize El embajador de Serbia, Veljko Lazić La embajadora Lilia Rossbach recibiendo a los invitados a la recepción oficial Los embajadores de Marruecos, Egipto y Arabia Saudita: Fares Yassir, Yasser Mahmoud Abed y Hatem Ghormulla G. Alghamdi Isaac Macip Martínez, encargado de Turismo, Prensa, Medios y Apoyo Asuntos Culturales de la embajada de México El presidente de la DAIA, Mauro Berenstein La Orquesta de la Policía Federal Argentina El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, y su esposa, Stephanie, junto al embajador de Uruguay, Diego Cánepa Roy Cortina, subsecretario de Políticas Culturales porteño El embajador de Argelia, Lotfi Sebouai El embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel El vicepresidente de la Cámara Argentino-Paraguaya, Martín Brom Torsten Sven Ericsson, embajador de Suecia Olda Medor, embajadora de Haití El ex vicecanciller, Leopoldo Sahores, y Marcelo Scaglione, ex subsecretario de Estado a cargo del acceso de Argentina a la OCDE El jefe del bloque Confianza y Desarrollo en la Legislatura porteña, Emmanuel Ferrario Jorge Argüello, ex embajador argentino ante los Estados Unidos y la ONU Joaquín María de Arístegui Laborde, embajador de España, y Diego Cánepa (Uruguay) El embajador de Guatemala, Iván Espinoza Farfán Milan Zachar, embajador de Eslovaquia El embajador de Serbia, Veljko Lazić; la embajadora del Líbano, Sonia Abou-Azar; y el relacionista diplomático, Ariel Blufstein Mariano Vergara, ex subsecretario de Asuntos Americanos y ex embajador argentino en Armenia La embajadora Lilia Rossbach y Juan Pablo Maglier El embajador de Georgia, Gvaram Khandamishvili Duska Paravic, embajadora de Croacia Helena Felip, embajadora de Paraguay Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional de la Legislatura porteña, y el embajador de Perú, Carlos Chocano Burga El embajador de Ucrania, Yurii Klymenko El encargado de Negocios de la embajada de Costa Rica, Diego Jiménez Soto El embajador de Azerbaiyán, Ramzi Teymurov El embajador de Armenia, Hovhannes Virabyan Jan Stanislaw Ciechanowski, embajador de Polonia Felisa y Miguel Blaquier Norberto Frigerio (La Nación) Walter D'Aloia Criado, presidente de la Asociación de Amigos del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco Los Mariachis en medio de la celebración La embajadora de Irlanda en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia es Olive Maria Hempenstall Halvor Sætre, embajador de Noruega, y Torsten Sven Ericsson, embajador de Suecia El embajador de Azerbaiyán, Ramzi Teymurov, y el embajador de la República Democrática del Congo, Daniel Marius Cibangu Kasonga Mubabinge La recepción oficial del 216° aniversario de la Independencia de México /// RS Fotos