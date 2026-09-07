33 fotos: la presentación de la muestra individual de Amalia Amoedo, “Entre dos lunas”

Amalia Amoedo durante la presentación de su muestra “Entre Dos Lunas”
07 Sep, 2026 01:05 p. m. EST
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La sinestesia, la creatividad, el tránsito entre estados y los recuerdos son elementos presentes en el trabajo de Amalia Amoedo. En esta ocasión, la artista partió de la evocación del patinaje sobre hielo, una práctica vinculada con su infancia, que convierte en un lenguaje visual y gestual a través de la pintura, el video, el sonido y el texto en la sala
La exposición propone contrastes: el blanco y negro de los videos se contrapone al color de las pinturas; el sonido se diferencia de los textos con poemas que atraviesan el espacio de forma
circular
Ama Amoedo y Marcia Schwartz
Germán Barraza, director de Colección Amalita junto a Verónica Flom, directora de Fundación Ama Amoedo
Ama Amoedo junto a Fini Bencardini, Sol y Loly Acuña y Lucía Lacarra. La publicación homónima, "Entre dos lunas, reúne poemas y rituales que Amoedo utiliza a lo largo del año, organizados en torno a las cuatro estaciones. Está concebida como una extensión de la exposición y permite que la muestra continúe por fuera de la galería. Es un objeto para llevarse, usar y volver a recorrer con el paso del tiempo
Estefanía Novillo junto a la neuropsicóloga argentina, investigadora y líder regional del proyecto LatAm-FINGERS, Lucía Crivelli
Fabián Perechodnik y su hija, Sofía
Martín Cabrales y Dora Sánchez
José Reyes, ex ministro de la embajada de Uruguay en la Argentina
La presidente de Fundación ALPI, Teresa González Fernández, junto a su hermana Luz y Patricia Martínez de Teran
La artista plástica, Karina El Azem
El ex titular de la Aduana y ex vicepresidente de arteBA, Eduardo Mallea, y su mujer, Cecilia Perazzo
Los galeristas Paola Iorio y Wenceslao Campomar
Maia Güemes y el coleccionista Andrés Brun
Delfina Muñiz Barreto y Martín Vinuales
Anamá Ferreira
Ama Amoedo, junto a su equipo de Fundación Ama Amoedo, Verónica Flom y Laura Hakel
Ama Amoedo junto a los artistas, Leo Chiachio y Daniel Giannone
Ama Amoedo y Carminne Dodero
Ama Amoedo con la galerista Paola Iorio
El coleccionista Ariel Sigal
Los artistas Rosana Shoijet, Gastón Pérsico y Cecilia Szalcowizc
Gino Bogani
La artista Silvana Muscio
El artista Benito Laren
Pabli Stein, curador de la muestra
El artista Jorge Macchi
El artista Marcelo Pombo y el curador Francisco Lemus
El coleccionista Esteban Tedesco
La artista Paola Vega
La coleccionista Nicole Moisés junto a su pareja
La presentación de la muestra individual de Amalia Amoedo, “Entre dos lunas” /// Fotos RS y Gentileza Ama Amoedo