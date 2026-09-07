33 fotos: la presentación de la muestra individual de Amalia Amoedo, “Entre dos lunas”

La artista visual, coleccionista y mecenas presentó su cuarta exposición bajo la curaduría de Pabli Stein en Ungallery

Amalia Amoedo muestra
Amalia Amoedo durante la presentación de su muestra “Entre Dos Lunas”
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La sinestesia, la creatividad, el tránsito entre estados y los recuerdos son elementos presentes en el trabajo de Amalia Amoedo. En esta ocasión, la artista partió de la evocación del patinaje sobre hielo, una práctica vinculada con su infancia, que convierte en un lenguaje visual y gestual a través de la pintura, el video, el sonido y el texto en la sala
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La exposición propone contrastes: el blanco y negro de los videos se contrapone al color de las pinturas; el sonido se diferencia de los textos con poemas que atraviesan el espacio de forma circular
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Ama Amoedo y Marcia Schwartz
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Germán Barraza, director de Colección Amalita junto a Verónica Flom, directora de Fundación Ama Amoedo
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Ama Amoedo junto a Fini Bencardini, Sol y Loly Acuña y Lucía Lacarra. La publicación homónima, "Entre dos lunas, reúne poemas y rituales que Amoedo utiliza a lo largo del año, organizados en torno a las cuatro estaciones. Está concebida como una extensión de la exposición y permite que la muestra continúe por fuera de la galería. Es un objeto para llevarse, usar y volver a recorrer con el paso del tiempo
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Estefanía Novillo junto a la neuropsicóloga argentina, investigadora y líder regional del proyecto LatAm-FINGERS, Lucía Crivelli
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Fabián Perechodnik y su hija, Sofía
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Martín Cabrales y Dora Sánchez
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José Reyes, ex ministro de la embajada de Uruguay en la Argentina
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La presidente de Fundación ALPI, Teresa González Fernández, junto a su hermana Luz y Patricia Martínez de Teran
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La artista plástica, Karina El Azem
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El ex titular de la Aduana y ex vicepresidente de arteBA, Eduardo Mallea, y su mujer, Cecilia Perazzo
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Los galeristas Paola Iorio y Wenceslao Campomar
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Maia Güemes y el coleccionista Andrés Brun
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Delfina Muñiz Barreto y Martín Vinuales
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Anamá Ferreira
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Ama Amoedo, junto a su equipo de Fundación Ama Amoedo, Verónica Flom y Laura Hakel
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Ama Amoedo junto a los artistas, Leo Chiachio y Daniel Giannone
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Ama Amoedo y Carminne Dodero
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Ama Amoedo con la galerista Paola Iorio
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El coleccionista Ariel Sigal
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Los artistas Rosana Shoijet, Gastón Pérsico y Cecilia Szalcowizc
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Gino Bogani
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La artista Silvana Muscio
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El artista Benito Laren
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Pabli Stein, curador de la muestra
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El artista Jorge Macchi
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El artista Marcelo Pombo y el curador Francisco Lemus
El coleccionista Esteban Tedesco foto Diego Spivacow Amalia Amoedo muestra
El coleccionista Esteban Tedesco
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La artista Paola Vega
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La coleccionista Nicole Moisés junto a su pareja
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La presentación de la muestra individual de Amalia Amoedo, “Entre dos lunas” /// Fotos RS y Gentileza Ama Amoedo

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