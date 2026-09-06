Así quedó el Boeing 767 de Amazon tras el impactante accidente en el Aeropuerto Internacional de Miami

El accidente registrado este domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde un avión de carga operado para Amazon se salió de la pista al aterrizar, ha dejado un amplio registro gráfico difundido por agencias, cadenas de televisión y testigos presenciales. Las fotografías recogen distintos momentos de la secuencia.
El vuelo 7598, operado por la aerolínea de carga 21 Air para Amazon Prime Air, procedía de San Juan (Puerto Rico) y se salió de la pista número 30 poco antes de las 14.00 hora local, según confirmó la sheriff del condado de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz. El aparato, un Boeing 767-300 de más de tres décadas de antigüedad, impactó contra varios vehículos, entre ellos dos camiones semirremolque, y quedó envuelto en llamas.
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El fuego, descrito por el jefe de bomberos Raied Jadallah como “muy complejo” por afectar a los compartimentos de los motores, motivó el despliegue de más de 60 unidades de Miami-Dade Fire Rescue. Los equipos de emergencia debieron acometer una operación de rescate para liberar a los dos pilotos, atrapados en la cabina, así como a otras víctimas que quedaron encerradas en los vehículos alcanzados por el avión.
El balance oficial, confirmado por la alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava, es de cinco muertos y cinco heridos, tres de ellos en estado crítico. Las autoridades no habían identificado a las víctimas hasta el cierre de esta nota. Los heridos fueron trasladados a los hospitales Jackson South y Jackson Memorial.
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El siniestro obligó a decretar un cierre total del aeropuerto, uno de los más transitados del país, con la consiguiente paralización de decenas de vuelos y afectaciones al servicio de tren Metrorail. Dos de las cuatro pistas del aeropuerto reabrieron a media tarde, aunque persistieron retrasos y cancelaciones durante varias horas.
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) envió un equipo de investigación a Miami, liderado por su presidenta, Jennifer Homendy, con el objetivo de recuperar las cajas negras del aparato y determinar las causas del accidente. La Administración Federal de Aviación (FAA) participa también en la investigación, centrada en establecer por qué el avión no logró detenerse dentro de los límites de la pista.
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Las causas del accidente todavía no fueron determinadas. La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) estarán a cargo de establecer qué provocó la salida de pista y la posterior colisión.
Amazon confirmó que el incidente ocurrió mientras el avión “intentaba aterrizar” y aseguró que se encontraba recopilando información sobre lo sucedido. La portavoz de la compañía, Kelly Nantel, afirmó que la empresa mantiene contacto con las autoridades locales para determinar las circunstancias exactas del accidente.
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El aeropuerto pidió a los pasajeros consultar con sus respectivas aerolíneas antes de trasladarse a las instalaciones debido a las posibles modificaciones en los vuelos.
La alguacil de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, describió el escenario encontrado por sus agentes como una “escena realmente trágica”, aunque aseguró que no existía una amenaza adicional para la seguridad pública. Las autoridades mantienen el operativo en el lugar mientras avanza la investigación para determinar las causas del accidente.
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