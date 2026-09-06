Así quedó el Boeing 767 de Amazon tras el impactante accidente en el Aeropuerto Internacional de Miami

El avión de carga de Amazon quedó fuera de la pista del Aeropuerto Internacional de Miami (REUTERS/Marco Bello)

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El accidente registrado este domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde un avión de carga operado para Amazon se salió de la pista al aterrizar, ha dejado un amplio registro gráfico difundido por agencias, cadenas de televisión y testigos presenciales. Las fotografías recogen distintos momentos de la secuencia.

Equipos de emergencia trabajan en el lugar donde el Boeing 767-300 de carga operado para Amazon se accidentó en Miami (REUTERS/Marco Bello)

Varios vehículos resultaron involucrados en el accidente del avión de carga de Amazon, que se salió de la pista durante el aterrizaje en Miami (REUTERS/Marco Bello)

El vuelo 7598, operado por la aerolínea de carga 21 Air para Amazon Prime Air, procedía de San Juan (Puerto Rico) y se salió de la pista número 30 poco antes de las 14.00 hora local, según confirmó la sheriff del condado de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz. El aparato, un Boeing 767-300 de más de tres décadas de antigüedad, impactó contra varios vehículos, entre ellos dos camiones semirremolque, y quedó envuelto en llamas.

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El Boeing 767-300 terminó severamente dañado después de sobrepasar la pista e impactar contra varios vehículos en las inmediaciones del aeropuerto (REUTERS/Marco Bello)

La aeronave accidentada había despegado de San Juan, Puerto Rico, y se dirigía al Aeropuerto Internacional de Miami cuando ocurrió el siniestro (AFP)

El fuego, descrito por el jefe de bomberos Raied Jadallah como “muy complejo” por afectar a los compartimentos de los motores, motivó el despliegue de más de 60 unidades de Miami-Dade Fire Rescue. Los equipos de emergencia debieron acometer una operación de rescate para liberar a los dos pilotos, atrapados en la cabina, así como a otras víctimas que quedaron encerradas en los vehículos alcanzados por el avión.

La Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte iniciaron una investigación sobre el accidente (AFP)

Bomberos de Miami-Dade acudieron al aeropuerto para combatir las llamas que envolvieron al avión de carga después del accidente (REUTERS/Marco Bello)

El balance oficial, confirmado por la alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava, es de cinco muertos y cinco heridos, tres de ellos en estado crítico. Las autoridades no habían identificado a las víctimas hasta el cierre de esta nota. Los heridos fueron trasladados a los hospitales Jackson South y Jackson Memorial.

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El accidente obligó a suspender las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Miami (AFP)

El avión quedó parcialmente inclinado tras el impacto, con la parte delantera apoyada sobre el suelo y la cola elevada (REUTERS/Marco Bello)

El siniestro obligó a decretar un cierre total del aeropuerto, uno de los más transitados del país, con la consiguiente paralización de decenas de vuelos y afectaciones al servicio de tren Metrorail. Dos de las cuatro pistas del aeropuerto reabrieron a media tarde, aunque persistieron retrasos y cancelaciones durante varias horas.

Al menos cinco personas murieron y otras cinco resultaron heridas tras el accidente del avión de carga que operaba para Amazon en Miami (REUTERS/Marco Bello)

Una columna de humo se eleva sobre el Aeropuerto Internacional de Miami después de que el avión de carga se incendiara tras salirse de la pista (EFE/ Rastreo de Redes)

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) envió un equipo de investigación a Miami, liderado por su presidenta, Jennifer Homendy, con el objetivo de recuperar las cajas negras del aparato y determinar las causas del accidente. La Administración Federal de Aviación (FAA) participa también en la investigación, centrada en establecer por qué el avión no logró detenerse dentro de los límites de la pista.

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Las autoridades estadounidenses investigan las causas por las que el avión de carga no logró detenerse dentro de la pista (REUTERS/Marco Bello)

Equipos de rescate acudieron al lugar para liberar a personas atrapadas en los vehículos alcanzados por el avión (REUTERS/Marco Bello)

Las causas del accidente todavía no fueron determinadas. La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) estarán a cargo de establecer qué provocó la salida de pista y la posterior colisión.

Amazon confirmó que el incidente ocurrió mientras el avión “intentaba aterrizar” y aseguró que se encontraba recopilando información sobre lo sucedido. La portavoz de la compañía, Kelly Nantel, afirmó que la empresa mantiene contacto con las autoridades locales para determinar las circunstancias exactas del accidente.

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El Boeing 767-300 de Amazon Prime Air permanece en la zona del aeropuerto de Miami después de salirse de la pista durante el aterrizaje (REUTERS/Marco Bello)

Vista general del área donde ocurrió el accidente de un avión de carga en el Aeropuerto Internacional de Miami (REUTERS/Marco Bello)

El aeropuerto pidió a los pasajeros consultar con sus respectivas aerolíneas antes de trasladarse a las instalaciones debido a las posibles modificaciones en los vuelos.

La alguacil de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, describió el escenario encontrado por sus agentes como una “escena realmente trágica”, aunque aseguró que no existía una amenaza adicional para la seguridad pública. Las autoridades mantienen el operativo en el lugar mientras avanza la investigación para determinar las causas del accidente.

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