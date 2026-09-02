Las fotos más impactantes de las masivas protestas por la migración en España

Manifestantes salieron a las calles en distintas ciudades para expresar sus reclamos sobre las políticas migratorias

cientos de miles de personas salen a las calles de toda España en apoyo a Ceuta por la crisis migratoria y contra el Gobierno de Sánchez
Decenas de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, en la Plaza Mayor, en Salamanca, Castilla y León.
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cientos de miles de personas salen a las calles de toda España en apoyo a Ceuta por la crisis migratoria y contra el Gobierno de Sánchez
Decenas de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco.
cientos de miles de personas salen a las calles de toda España en apoyo a Ceuta por la crisis migratoria y contra el Gobierno de Sánchez
Decenas de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco.
cientos de miles de personas salen a las calles de toda España en apoyo a Ceuta por la crisis migratoria y contra el Gobierno de Sánchez
cientos de miles de personas salen a las calles de toda España en apoyo a Ceuta por la crisis migratoria y contra el Gobierno de Sánchez
Decenas de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Toledo, Castilla-La Mancha (España).
cientos de miles de personas salen a las calles de toda España en apoyo a Ceuta por la crisis migratoria y contra el Gobierno de Sánchez
Asistentes a la manifestación con motivo del Día de Ceuta en Palma de Mallorca, convocada este miércoles ante todos los ayuntamientos de España.
cientos de miles de personas salen a las calles de toda España en apoyo a Ceuta por la crisis migratoria y contra el Gobierno de Sánchez
Decenas de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, Canarias (España).
cientos de miles de personas salen a las calles de toda España en apoyo a Ceuta por la crisis migratoria y contra el Gobierno de Sánchez
Decenas de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España).
cientos de miles de personas salen a las calles de toda España en apoyo a Ceuta por la crisis migratoria y contra el Gobierno de Sánchez
Decenas de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, en la Plaza Mayor, a 2 de septiembre de 2026, en Salamanca, Castilla y León (España).
cientos de miles de personas salen a las calles de toda España en apoyo a Ceuta por la crisis migratoria y contra el Gobierno de Sánchez
Decenas de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Albacete, Castilla-La Mancha (España).
cientos de miles de personas salen a las calles de toda España en apoyo a Ceuta por la crisis migratoria y contra el Gobierno de Sánchez
Asistentes a la manifestación con motivo del Día de Ceuta en Palma de Mallorca, convocada este miércoles ante todos los ayuntamientos de España.
cientos de miles de personas salen a las calles de toda España en apoyo a Ceuta por la crisis migratoria y contra el Gobierno de Sánchez
Asistentes a la manifestación con motivo del Día de Ceuta, convocada este miércoles ante todos los ayuntamientos de España.
cientos de miles de personas salen a las calles de toda España en apoyo a Ceuta por la crisis migratoria y contra el Gobierno de Sánchez
Decenas de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España).
cientos de miles de personas salen a las calles de toda España en apoyo a Ceuta por la crisis migratoria y contra el Gobierno de Sánchez
Decenas de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Logroño, La Rioja (España).
cientos de miles de personas salen a las calles de toda España en apoyo a Ceuta por la crisis migratoria y contra el Gobierno de Sánchez
Decenas de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Logroño, La Rioja (España).
cientos de miles de personas salen a las calles de toda España en apoyo a Ceuta por la crisis migratoria y contra el Gobierno de Sánchez
Varias personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Albacete, Castilla-La Mancha (España).
cientos de miles de personas salen a las calles de toda España en apoyo a Ceuta por la crisis migratoria y contra el Gobierno de Sánchez
Decenas de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Logroño, La Rioja (España).
cientos de miles de personas salen a las calles de toda España en apoyo a Ceuta por la crisis migratoria y contra el Gobierno de Sánchez
Asistentes a la manifestación con motivo del Día de Ceuta en Palma de Mallorca, convocada este miércoles ante todos los ayuntamientos de España.
cientos de miles de personas salen a las calles de toda España en apoyo a Ceuta por la crisis migratoria y contra el Gobierno de Sánchez
Cientos de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España).
cientos de miles de personas salen a las calles de toda España en apoyo a Ceuta por la crisis migratoria y contra el Gobierno de Sánchez
Decenas de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España).
cientos de miles de personas salen a las calles de toda España en apoyo a Ceuta por la crisis migratoria y contra el Gobierno de Sánchez
Cientos de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España).
cientos de miles de personas salen a las calles de toda España en apoyo a Ceuta por la crisis migratoria y contra el Gobierno de Sánchez
Decenas de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España).
cientos de miles de personas salen a las calles de toda España en apoyo a Ceuta por la crisis migratoria y contra el Gobierno de Sánchez
Decenas de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Toledo, Castilla-La Mancha (España).
cientos de miles de personas salen a las calles de toda España en apoyo a Ceuta por la crisis migratoria y contra el Gobierno de Sánchez
Cientos de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Toledo, Castilla-La Mancha (España).

FOTOS: EFE - EUROPA PRESS

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