Las fotos más impactantes de las masivas protestas por la migración en España

Decenas de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, en la Plaza Mayor, en Salamanca, Castilla y León.
02 Sep, 2026 03:45 p. m. EST
Decenas de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco. Decenas de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco. Decenas de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). Asistentes a la manifestación con motivo del Día de Ceuta en Palma de Mallorca, convocada este miércoles ante todos los ayuntamientos de España.
Decenas de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, Canarias (España). Decenas de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). Decenas de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, en la Plaza Mayor, a 2 de septiembre de 2026, en Salamanca, Castilla y León (España). Decenas de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Albacete, Castilla-La Mancha (España). Asistentes a la manifestación con motivo del Día de Ceuta en Palma de Mallorca, convocada este miércoles ante todos los ayuntamientos de España. Asistentes a la manifestación con motivo del Día de Ceuta, convocada este miércoles ante todos los ayuntamientos de España.
Decenas de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). Decenas de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Logroño, La Rioja (España). Decenas de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Logroño, La Rioja (España). Varias personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Albacete, Castilla-La Mancha (España). Decenas de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Logroño, La Rioja (España). Asistentes a la manifestación con motivo del Día de Ceuta en Palma de Mallorca, convocada este miércoles ante todos los ayuntamientos de España. Cientos de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Decenas de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). Cientos de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Decenas de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). Decenas de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). Cientos de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Toledo, Castilla-La Mancha (España).
FOTOS: EFE - EUROPA PRESS