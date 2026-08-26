Las fotos de la nevera para humanos: el último invento japonés para combatir el calor

Ante el impacto de temperaturas que sobrepasan los 40 °C en varias regiones del archipiélago, la empresa SDRS lanzó la Do Hiemon Box

Taichi Konishi, empleado de la compañía Konoe, toma un descanso en una caja refrigerante para trabajadores, también conocida como "nevera humana"
Taichi Konishi, empleado de la compañía Konoe, toma un descanso en una caja refrigerante para trabajadores, también conocida como "nevera humana"
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Do Hiemon Box es una cámara de refrigeración personal que ya ha vendido más de 150 unidades en el país.

Konoe, un mayorista especializado en tornillos y equipos de topografía, colocó la nevera humana en su depósito
Konoe, un mayorista especializado en tornillos y equipos de topografía, colocó la nevera humana en su depósito
Konishi entra en la heladera para refrescarse en plena jornada laboral: la temperatura cambia de más de 30 grados centígrados a apenas 5
Konishi entra en la heladera para refrescarse en plena jornada laboral: la temperatura cambia de más de 30 grados centígrados a apenas 5

El dispositivo es comercializado por 1,5 millones de yenes (8.045 euros; 9.157 dólares).

La máquina es del tamaño de una cabina telefónica, donde chorros de aire helado aseguran una temperatura de 5 ℃
La máquina es del tamaño de una cabina telefónica, donde chorros de aire helado aseguran una temperatura de 5 ℃
“Do Hiemon Box” fue lanzada este año. La empresa dice que ya ha resultado popular en un país que aparentemente se está volviendo cada vez más cálido
“Do Hiemon Box” fue lanzada este año. La empresa dice que ya ha resultado popular en un país que aparentemente se está volviendo cada vez más cálido

Fue concebido para proteger a trabajadores de fábricas, obras de construcción y asistentes a eventos al aire libre frente al riesgo de golpe de calor.

La empresa no aclaró cuánto tiempo es aconsejable pasar dentro de la nevera, pero tiene un sistema de apagado automático a los 20 minutos
La empresa no aclaró cuánto tiempo es aconsejable pasar dentro de la nevera, pero tiene un sistema de apagado automático a los 20 minutos

SDRS proyecta que este invento se consolide como un recurso común en grandes centros de producción y fábricas en Japón.

Con información de EFE y fotos de AFP

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nevera humanaDo Hiemon Box

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