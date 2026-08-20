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En fotos, así se vivió la marcha de sindicatos y movimientos sociales por el endeudamiento

La crisis de morosidad que atraviesan millones de familias motivó a CGT, UTEP y las dos CTA a movilizarse hacia el Ministerio de Economía, donde reclamaron respuestas frente al endeudamiento de los hogares

Marcha contra el endeudamiento de la economía popular
Las centrales sindicales CGT, UTEP y las dos CTA se movilizaron al Ministerio de Economía para exigir respuestas ante el endeudamiento de los hogares
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Marcha contra el endeudamiento de la economía popular
El objetivo de la marcha fue visibilizar la crisis de morosidad que afecta a millones de familias
Marcha contra el endeudamiento de la economía popular
El triunvirato de la CGT participó de la marcha
Marcha contra el endeudamiento de la economía popular
El reclamo se fundamentó en un contexto de deterioro del acceso al crédito
Marcha contra el endeudamiento de la economía popular
La tasa de incumplimiento en préstamos a hogares alcanzó el 12,7% en junio de 2026, frente al 2,5% registrado en octubre de 2024
Marcha contra el endeudamiento de la economía popular
El reclamo central giró en torno al sobreendeudamiento de las familias, que, según las organizaciones convocantes, recurrieron a préstamos para afrontar gastos en alimentos, medicamentos y servicios básicos
Marcha contra el endeudamiento de la economía popular
"No es un asunto entre privados, es una responsabilidad de la política económica del Gobierno", dijo Jorge Sola
Marcha contra el endeudamiento de la economía popular
Parte de las columnas que se movilizan se mantiene frente al Ministerio de Economía, que se encuentra vallado
Marcha contra el endeudamiento de la economía popular
Cristián Jerónimo, otro secretario general de la CGT, aseguró que entregarán un petitorio exigiendo a Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía, que dé una solución “en lo inmediato”
Marcha contra el endeudamiento de la economía popular
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*Fotos de RS Fotos y Jaime Olivos

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