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29 fotos: la Subasta Solidaria 2026 a beneficio del Hospital Churruca Visca

Se realizó la cuarta edición del evento organizado por la Fundación Policía Federal Argentina

Subasta Solidaria Hospital Churruca Visca 2026
Amalia Amoedo y Nunzia Locatelli de Bulgheroni, presidente y vicepresidente de la Fundación Policía Federal Argentina, respectivamente, durante la tradicional subasta a beneficio del Hospital Churruca Visca
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Subasta Solidaria Hospital Churruca Visca 2026
La obra de Carlos Huffmann, "Pájaro doctor" - Galería Ruth Benzacar. Cada año, esta iniciativa reúne a artistas, galerías, particulares y empresas con el objetivo común de contribuir al centro de salud a través del arte y la solidaridad
Subasta Solidaria Hospital Churruca Visca 2026
En una noche especial de celebración en Colección Amalita, la subasta alcanzó un nuevo récord, superando los 160 mil dólares
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Marcos Bulgheroni (Pan American Energy), Amalia Amoedo y Teresa Bulgheroni
Subasta Solidaria Hospital Churruca Visca 2026
Amalia Amoedo junto a la artista plástica, Nélida Barral Sánchez, y Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA)
Subasta Solidaria Hospital Churruca Visca 2026
Anamá Ferreira, Amalia Amoedo y Paula Parisot
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Guido Calvaresi y Paola Vega
Subasta Solidaria Hospital Churruca Visca 2026
Germán Barraza, artista visual, docente y curador
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Claudio Duque, Amalia Amoedo, Nunzia Locatelli de Bulgheroni y Marcelo Rondina
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Ana García Balcarce, Nunzia Locatelli de Bulgheroni, Amalia Amoedo y Laura Hakel
Subasta Solidaria Hospital Churruca Visca 2026
Cotelito junto a su obra
Subasta Solidaria Hospital Churruca Visca 2026
Se subastaron 40 obras de artistas argentinos de reconocida trayectoria, entre ellos Marcelo Pombo, Edgardo Giménez, Graciela Hasper, Nicola Costantino, Matías Duville, Lucrecia Lionti, Cotelito, Valentina Quintero, Eugenia Calvo y Carlos Huffmann, Emiliano Miliyo y Manuel Brandazza, entre otros
Subasta Solidaria Hospital Churruca Visca 2026
También, se subastaron obras de artistas históricos, pioneros de la abstracción del arte argentino, como Lido Iacopetti y Juan Grela. En la foto: Sebastián Boccazzi, Florencia Wajsman, Melisa Jenik y Patricia Di Pietro
Subasta Solidaria Hospital Churruca Visca 2026
La realización de la Subasta Solidaria fue posible gracias a la participación de artistas y galerías que donaron el 50% del valor de sus obras y, en algunos casos, la totalidad del valor alcanzado en el remate
Subasta Solidaria Hospital Churruca Visca 2026
Amalia Amoedo junto a la directora del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Victoria Noorthoon, y Elena Nofal, directora de Desarrollo del Museo Malba
Subasta Solidaria Hospital Churruca Visca 2026
Nicolás Pinto, Ramiro López Larroy, Juan Martín Bulgheroni, Ana García Balcarce, Nunzia Locatelli de Bulgheroni, Amalia Amoedo, Pablo Louge, Claudio Cesario y Federico Braun, vicepresidente de arteBA
Subasta Solidaria Hospital Churruca Visca 2026
Lido Iacopetti y su "Óleo sobre tela en tres bastidores ensamblados"
Subasta Solidaria Hospital Churruca Visca 2026
Marcelo Pombo, "Anuncio encarnado", Galería Barro
Subasta Solidaria Hospital Churruca Visca 2026
Amalia Amoedo y Ariel Sigal
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Nahuel Ortiz Vidal durante la subasta
Subasta Solidaria Hospital Churruca Visca 2026
Valentina Quintero junto a su obra
Subasta Solidaria Hospital Churruca Visca 2026
Matías Duville, "Marlin Japón" - Galería Barro
Subasta Solidaria Hospital Churruca Visca 2026
La obra de Lola Goldstein, "Brotes" - Galería María Casado
Subasta Solidaria Hospital Churruca Visca 2026
“Estamos muy felices con el maravilloso resultado de esta edición de la Subasta Solidaria, que va a permitir importantes incorporaciones en su equipamiento técnico al Hospital. Hemos podido marcar un hito histórico, que va a impactar de forma positiva en el funcionamiento del Hospital y en el cuidado de la salud de los pacientes", dijo Amalia Amoedo
Subasta Solidaria Hospital Churruca Visca 2026
La Subasta Solidaria forma parte de las acciones que Fundación Policía Federal Argentina desarrolla para acompañar al Complejo Médico del Hospital Churruca Visca. Desde su creación, en 1988, Fundación contribuye con la incorporación de equipamiento médico de alta complejidad
Subasta Solidaria Hospital Churruca Visca 2026
La obra de Eugenia Calvo, "Figuras geométricas (triángulo)" - Galería Linse
Subasta Solidaria Hospital Churruca Visca 2026
La obra de Edgardo Giménez, "Mariposa" - MC Galería
Subasta Solidaria Hospital Churruca Visca 2026
La obra de Sofía Bohtlingk, "Mamá Robot" - Galería Nora Fisch
Subasta Solidaria Hospital Churruca Visca 2026
La Subasta Solidaria 2026 a beneficio del Hospital Churruca Visca /// Fotos: Gentileza FPFA

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