29 fotos: la Subasta Solidaria 2026 a beneficio del Hospital Churruca Visca

Amalia Amoedo y Nunzia Locatelli de Bulgheroni, presidente y vicepresidente de la Fundación Policía Federal Argentina, respectivamente, durante la tradicional subasta a beneficio del Hospital Churruca Visca
18 Ago, 2026 03:32 a. m. EST
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La obra de Carlos Huffmann, "Pájaro doctor" - Galería Ruth Benzacar. Cada año, esta iniciativa reúne a artistas, galerías, particulares y empresas con el objetivo común de contribuir al centro de salud a través del arte y la solidaridad
En una noche especial de celebración en Colección Amalita, la subasta alcanzó un nuevo récord, superando los 160 mil dólares
Marcos Bulgheroni (Pan American Energy), Amalia Amoedo y Teresa Bulgheroni
Amalia Amoedo junto a la artista plástica, Nélida Barral Sánchez, y Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA)
Anamá Ferreira, Amalia Amoedo y Paula Parisot
Guido Calvaresi y Paola Vega
Germán Barraza, artista visual, docente y curador
Claudio Duque, Amalia Amoedo, Nunzia Locatelli de Bulgheroni y Marcelo Rondina
Ana García Balcarce, Nunzia Locatelli de Bulgheroni, Amalia Amoedo y Laura Hakel
Cotelito junto a su obra
Se subastaron 40 obras de artistas argentinos de reconocida trayectoria, entre ellos Marcelo Pombo, Edgardo Giménez, Graciela Hasper, Nicola Costantino, Matías Duville, Lucrecia Lionti, Cotelito, Valentina Quintero, Eugenia Calvo y Carlos Huffmann, Emiliano Miliyo y Manuel Brandazza, entre otros
También, se subastaron obras de artistas históricos, pioneros de la abstracción del arte argentino, como Lido Iacopetti y Juan Grela. En la foto: Sebastián Boccazzi, Florencia Wajsman, Melisa Jenik y Patricia Di Pietro
La realización de la Subasta Solidaria fue posible gracias a la participación de artistas y galerías que donaron el 50% del valor de sus obras y, en algunos casos, la totalidad del valor alcanzado en el remate
Amalia Amoedo junto a la directora del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Victoria Noorthoon, y Elena Nofal, directora de Desarrollo del Museo Malba
Nicolás Pinto, Ramiro López Larroy, Juan Martín Bulgheroni, Ana García Balcarce, Nunzia Locatelli de Bulgheroni, Amalia Amoedo, Pablo Louge, Claudio Cesario y Federico Braun, vicepresidente de arteBA
Lido Iacopetti y su "Óleo sobre tela en tres bastidores ensamblados"
Marcelo Pombo, "Anuncio encarnado", Galería Barro
Amalia Amoedo y Ariel Sigal
Nahuel Ortiz Vidal durante la subasta
Valentina Quintero junto a su obra
Matías Duville, "Marlin Japón" - Galería Barro
La obra de Lola Goldstein, "Brotes" - Galería María Casado
“Estamos muy felices con el maravilloso resultado de esta edición de la Subasta Solidaria, que va a permitir importantes incorporaciones en su equipamiento técnico al Hospital. Hemos podido marcar un hito histórico, que va a impactar de forma positiva en el funcionamiento del Hospital y en el cuidado de la salud de los pacientes", dijo Amalia Amoedo
La Subasta Solidaria forma parte de las acciones que Fundación Policía Federal Argentina desarrolla para acompañar al Complejo Médico del Hospital Churruca Visca. Desde su creación, en 1988, Fundación contribuye con la incorporación de equipamiento médico de alta complejidad
La obra de Eugenia Calvo, "Figuras geométricas (triángulo)" - Galería Linse
La obra de Edgardo Giménez, "Mariposa" - MC Galería
La obra de Sofía Bohtlingk, "Mamá Robot" - Galería Nora Fisch
La Subasta Solidaria 2026 a beneficio del Hospital Churruca Visca /// Fotos: Gentileza FPFA