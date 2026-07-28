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64 fotos: Premios Pinti 2026, la gran noche del teatro comercial argentino

La Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET) celebró la primera edición del nuevo reconocimiento

Premios PINTI 2026
La Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET) presentó en el Teatro Colón la primera edición de los Premios PINTI, que distinguen la excelencia artística, técnica y productiva del teatro comercial argentino
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Premios PINTI 2026
En esta primera edición, los Premios Pinti reunieron cuatro modalidades de reconocimiento: las categorías competitivas definidas por un jurado independiente, los premios a la Trayectoria, los Espectáculos del Año y el Favorito del Público
Premios PINTI 2026
"Rocky" fue seleccionada como el drama o comedia de mayor convocatoria. La producción estuvo a cargo de Preludio y RGB Entertainment
Premios PINTI 2026
"Charlie y la fábrica de chocolate", encabezada por Agustín "Rada" Aristarán, ganó como mejor musical 2026
Premios PINTI 2026
En la categoría "Trayectoria en producción teatral" fue distinguido Carlos Rottemberg
Premios PINTI 2026
"Una Navidad de mierda", protagonizada por Verónica Llinás, Alejo García Pintos, Tomás Fonzi y Anita Gutiérrez, ganó el Premio Pinti a la mejor comedia
Premios PINTI 2026
El Premio Favorito del Público fue para "Annie"
Premios PINTI 2026
El mejor drama o comedia dramática fue para "Las hijas", dirigida por Adrián Suar y protagonizada por Soledad Villamil, Florencia Peña y Pilar Gamboa
Premios PINTI 2026
Morian Casán recibió una distinción por su Trayectoria en actuación teatral femenina
Premios PINTI 2026
Nicolás Vázquez, protagonista de "Rocky"
Premios PINTI 2026
El premio a la mejor actriz de comedia fue para Verónica Llinás por "Una navidad de mierda"
Premios PINTI 2026
Roberto Peloni, actor de "El brote", fue distinguido como mejor actor de drama o comedia dramática
Premios PINTI 2026
Jorge Marrale
Premios PINTI 2026
Soy Rada y Flavio Mendoza
Premios PINTI 2026
"Charlie y la fábrica de chocolate", producida por Carlos Rottemberg, ganó como mejor musical
Premios PINTI 2026
Mery del Cerro y Gustavo Bermúdez
Premios PINTI 2026
Soledad Villamil y Eleonora Wexler
Premios PINTI 2026
Carla Peterson
Premios PINTI 2026
Flavio Mendoza
Premios PINTI 2026
Sebastián Wainraich y Peto Menahem
Premios PINTI 2026
Guillermo Francella fue distinguido por su Trayectoria en actuación teatral masculina
Premios PINTI 2026
El homenaje a Luis Brandoni
Premios PINTI 2026
Arturo Puig
Premios PINTI 2026
"El jefe del jefe", protagonizada por Diego Peretti y Federico D'Elía, fue elegida la comedia del año en los Premios Pinti 2026
Premios PINTI 2026
Pilar Gamboa y Juan Gil Navarro
Premios PINTI 2026
Cecilia Roth
Premios PINTI 2026
Dai Fernández y Nicolás Vázquez
Premios PINTI 2026
Alejo García Pintos junto al elenco de "Una navidad de mierda"
Premios PINTI 2026
Agustín “Rada” Aristarán, el conductor de la ceremonia, fue distinguido como mejor actor en musical por "Charlie y la Fábrica de Chocolate"
Premios PINTI 2026
Griselda Siciliani y Nicolás Vázquez
Premios PINTI 2026
Adrián Suar
Premios PINTI 2026
Diego Peretti, Nicolás Vázquez y Verónica Llinás
Premios PINTI 2026
Adrián Suar y Pilar Gamboa
Premios PINTI 2026
Federico D'Elía y Jorge Suárez
Premios PINTI 2026
Guillermo Francella y Adrián Suar
Premios PINTI 2026
Jorge Marrale y Moria Casán
Premios PINTI 2026
Julieta Nair Calvo junto a otra de las actrices que integran el elenco de "Annie"
Premios PINTI 2026
Lizy Tagliani
Premios PINTI 2026
Nicolás Vázquez y Diego Peretti
Premios PINTI 2026
Peto Menahem y el elenco de "Una navidad de mierda"
Premios PINTI 2026
Juan Pablo Geretto ("Berlín Berlín") fue el ganador de la categoría mejor actor de comedia
Premios PINTI 2026
Mauricio Dayub
Premios PINTI 2026
Griselda Siciliani
Premios PINTI 2026
Diego Reinhold y Julieta Zylberberg
Premios PINTI 2026
Verónica Llinás y Lizy Tagliani
Premios PINTI 2026
El premio al mejor actor de reparto fue para Mariano Saborido ("Lo que el río hace"), quien no pudo estar presente
Premios PINTI 2026
Mejor unipersonal, espectáculo de humor, stand up o formato alternativo: "Suavecita"
Premios PINTI 2026
Mejor diseño de iluminación, sonido y/o música original: Mariano Demaría y Santiago Cámara ("Rocky")
Premios PINTI 2026
Mejor diseño de vestuario, caracterización y/o maquillaje: Gustavo Alderete
Premios PINTI 2026
Luis Machín y Gonzalo Heredia
Premios PINTI 2026
Vanesa García Millán ("Hairspray"), ganadora de la categoría mejor coreografía
Premios PINTI 2026
Dalia Gutmann y Minerva Casero
Premios PINTI 2026
Lorena Vega, ganadora del premio Pinti a la mejor actriz de drama o comedia dramática por "Imprenteros" y "La vida extraordinaria"
Premios PINTI 2026
Benjamín Rojas y Julieta Nair Calvo
Premios PINTI 2026
Gabriela Ricardes, ministra de Cultura porteña
Premios PINTI 2026
Alejandro Veroutis
Premios PINTI 2026
José María Muscari
Premios PINTI 2026
El director general del Teatro Colón Gerardo Griecco
Premios PINTI 2026
Boy Olmi
Premios PINTI 2026
Paula y María Marull fueron las ganadoras por la mejor obra de autoría nacional "Lo que el río hace"
Premios PINTI 2026
El empresario teatral Carlos Spadone
Premios PINTI 2026
Matilda Blanco
Premios PINTI 2026
Carla Peterson y Lorena Vega
Premios PINTI 2026
Premios Pinti 2026, la gran noche del teatro comercial argentino /// Fotos: Jaime Olivos

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