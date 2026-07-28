64 fotos: Premios Pinti 2026, la gran noche del teatro comercial argentino

La Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET) presentó en el Teatro Colón la primera edición de los Premios PINTI, que distinguen la excelencia artística, técnica y productiva del teatro comercial argentino
28 Jul, 2026 04:35 a. m. EST
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En esta primera edición, los Premios Pinti reunieron cuatro modalidades de reconocimiento: las categorías competitivas definidas por un jurado independiente, los premios a la Trayectoria, los Espectáculos del Año y el Favorito del Público
"Rocky" fue seleccionada como el drama o comedia de mayor convocatoria. La producción estuvo a cargo de Preludio y RGB Entertainment
"Charlie y la fábrica de chocolate", encabezada por Agustín "Rada" Aristarán, ganó como mejor musical 2026
En la categoría "Trayectoria en producción teatral" fue distinguido Carlos Rottemberg
"Una Navidad de mierda", protagonizada por Verónica Llinás, Alejo García Pintos, Tomás Fonzi y Anita Gutiérrez, ganó el Premio Pinti a la mejor comedia
El Premio Favorito del Público fue para "Annie"
El mejor drama o comedia dramática fue para "Las hijas", dirigida por Adrián Suar y protagonizada por Soledad Villamil, Florencia Peña y Pilar Gamboa
Morian Casán recibió una distinción por su Trayectoria en actuación teatral femenina
Nicolás Vázquez, protagonista de "Rocky"
El premio a la mejor actriz de comedia fue para Verónica Llinás por "Una navidad de mierda"
Roberto Peloni, actor de "El brote", fue distinguido como mejor actor de drama o comedia dramática
Jorge Marrale
Soy Rada y Flavio Mendoza
"Charlie y la fábrica de chocolate", producida por Carlos Rottemberg, ganó como mejor musical
Mery del Cerro y Gustavo Bermúdez
Soledad Villamil y Eleonora Wexler
Carla Peterson
Flavio Mendoza
Sebastián Wainraich y Peto Menahem
Guillermo Francella fue distinguido por su Trayectoria en actuación teatral masculina
El homenaje a Luis Brandoni
Arturo Puig
"El jefe del jefe", protagonizada por Diego Peretti y Federico D'Elía, fue elegida la comedia del año en los Premios Pinti 2026
Pilar Gamboa y Juan Gil Navarro
Cecilia Roth
Dai Fernández y Nicolás Vázquez
Alejo García Pintos junto al elenco de "Una navidad de mierda"
Agustín “Rada” Aristarán, el conductor de la ceremonia, fue distinguido como mejor actor en musical por "Charlie y la Fábrica de Chocolate"
Griselda Siciliani y Nicolás Vázquez
Adrián Suar
Diego Peretti, Nicolás Vázquez y Verónica Llinás
Adrián Suar y Pilar Gamboa
Federico D'Elía y Jorge Suárez
Guillermo Francella y Adrián Suar
Jorge Marrale y Moria Casán
Julieta Nair Calvo junto a otra de las actrices que integran el elenco de "Annie"
Lizy Tagliani
Nicolás Vázquez y Diego Peretti
Peto Menahem y el elenco de "Una navidad de mierda"
Juan Pablo Geretto ("Berlín Berlín") fue el ganador de la categoría mejor actor de comedia
Mauricio Dayub
Griselda Siciliani
Diego Reinhold y Julieta Zylberberg
Verónica Llinás y Lizy Tagliani
El premio al mejor actor de reparto fue para Mariano Saborido ("Lo que el río hace"), quien no pudo estar presente
Mejor unipersonal, espectáculo de humor, stand up o formato alternativo: "Suavecita"
Mejor diseño de iluminación, sonido y/o música original: Mariano Demaría y Santiago Cámara ("Rocky")
Mejor diseño de vestuario, caracterización y/o maquillaje: Gustavo Alderete
Luis Machín y Gonzalo Heredia
Vanesa García Millán ("Hairspray"), ganadora de la categoría mejor coreografía
Dalia Gutmann y Minerva Casero
Lorena Vega, ganadora del premio Pinti a la mejor actriz de drama o comedia dramática por "Imprenteros" y "La vida extraordinaria"
Benjamín Rojas y Julieta Nair Calvo
Gabriela Ricardes, ministra de Cultura porteña
Alejandro Veroutis
José María Muscari
El director general del Teatro Colón Gerardo Griecco
Boy Olmi
Paula y María Marull fueron las ganadoras por la mejor obra de autoría nacional "Lo que el río hace"
El empresario teatral Carlos Spadone
Matilda Blanco
Carla Peterson y Lorena Vega
Premios Pinti 2026, la gran noche del teatro comercial argentino /// Fotos: Jaime Olivos