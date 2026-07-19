Las 53 mejores fotos de la entrega de premios: el llanto de Messi, el saludo de Trump y la celebración de España
La ceremonia en el estadio MetLife reunió emociones y momentos inolvidables tras la final del Mundial. Las lágrimas del capitán y el entrenador argentinos, las palabras del presidente de EE.UU. y la euforia de los jugadores españoles
Messi no pudo contener el llanto al finalizar el partido que Argentina perdió con España
El centrocampista argentino Rodrigo De Paul (izq.) y el delantero argentino Lionel Messi (n.° 10) reciben las medallas de plata de manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump (der.), durante la ceremonia de clausura tras la final del Mundial de Fútbol de 2026
Messi recibe el saludo de Trump e Infantino
Messi rompió en llanto al recibir la medalla de subcampeón
Messi se retira del campo de juego tras recibir la medalla como subcampeón del Mundo
El presidente Trump junto a Infantino durante la ceremonia de clausura tras la final del Mundial entregan medallas a Messi y De Paul
Parte del plantel argentino sube a recibir sus medallas de parte de las autoridades de los tres países organizadores del mundial y de la FIFA, junto al rey de España
Trump e Infantino dedicaron unas breves palabras a Messi
Messi recibe la medalla por el subcampeonato
Trump ante un entristecido Messi
El capitán argentino recibe las felicitaciones de Trump, Infantino y Scheinmbaum
Lionel Scaloni, entrenador de Argentina, pasa junto al trofeo de campeón de la Copa Mundial de la FIFA tras recibir su medalla de subcampeón
Messi y Tagliafico momentos antes de recibir la medalla
Messi sube a recibir la medalla
El llanto de Messi y De Paul tras perder el Mundial
Messi saluda a Trump y la presidenta de México
El público argentino acompañó a Messi con cánticos de aliento
Messi procesaba la derrota en silencio, apartado de sus compañeros
Messi recibe el saludo de Claudio Tapia
El capitán albiceleste se retiró lentamente hacia el vestuario tras la premiación
Messi secundado por su compañero y amigo, Rodrigo De Paul
El desconsuelo del capitán argentino
El llanto también embargó al entrenador, Lionel Scaloni
Messi y Scaloni momentos antes de retirarse al vestuario
La mirada perdida de Messi reflejó el impacto de la caída en la final
El estadio MetLife fue testigo de una ceremonia cargada de emociones
Dibu Martínez tampoco pudo contener las lágrimas y lloró sentado en el banco de suplentes
El centrocampista español Rodri, número 16, levanta el trofeo junto a sus compañeros tras ganar la final del Mundial de Fútbol de 2026
Rodri recibe el trofeo de Campeón Mundial de la FIFA de manos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del presidente de la FIFA, Gianni Infantino
Rodri levanta el trofeo de Campeón Mundial de la FIFA junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras la victoria de su equipo en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026
El rey Felipe VI de España levanta el trofeo rodeado por el delantero español Lamine Yamal , la princesa Leonor (3.ª por la izquierda), la princesa Sofía y la reina Letizia, tras la victoria de la selección española en la final del Mundial de Fútbol de 2026
Pau Cubarsi, Rodri y Unai Simón de España posan con sus premios tras la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026
El centrocampista español Rodri, número 16, besa el Balón de Oro durante la ceremonia de entrega del premio de la final del Mundial de Fútbol de 2026
Unai Simón, de España, celebra tras recibir el Guante de Oro
Rodri, de España, recibe el Balón de Oro de manos de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, mientras el primer ministro canadiense Mark Carney y el presidente estadounidense Donald Trump observan.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, observan tras entregar el trofeo de campeón de la Copa Mundial de la FIFA a España
Pau Cubarsi, de España, estrecha la mano del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el podio tras ganar el premio al Mejor Jugador Joven después de ganar la Copa del Mundo, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa
Lamine Yamal, de España, recibe su medalla de campeón del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, observa
El arquero español Unai Simon se abraza con el rey Felipe VI
Gavi, de España, besa el trofeo antes de la entrega tras ganar la final de la Copa Mundial
Dani Olmo besa el trofeo
A su turno Pau Cubarsi pasa a besar la copa del mundo
El rey Felipe VI de España felicita a Rodri Hernández de España
El rey de España celebra junto a los jugadores
La princesa Sofía de España (derecha) levanta el trofeo rodeada por el delantero español número 19, Lamine Yamal (izquierda), y la princesa Leonor, tras la victoria de la selección española en la final del Mundial de Fútbol de 2026
La familia real celebra el campeonato que obtuvo España
Rodri con su trofeo personal, el Balón de Oro
Lamine Yamal celebra tras la entrega del trofeo
Luis De la Fuente, entrenador de España levanta la copa
Marc Cucurella besa la copa
Trump e Infantino llevan la copa momentos antes de entregarla al capitán de España
La selección española en pleno levanta la copa en el MetLife Stadium