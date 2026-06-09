44 fotos: la gran cena de gala del Rotary Club de Buenos Aires

La institución comprometida con el servicio a la comunidad celebró el encuentro junto a destacadas personalidades

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Cena Rotary
El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, y su mujer, Stephanie, en la cena anual de gala del Rotary Club de Buenos Aires
Cena Rotary
Alejandro Kenny junto al senador nacional por la Ciudad Agustín Monteverde; el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas; y Juan Manuel Casas
Cena Rotary
La escritora y periodista, Nunzia Locatelli de Bulgheroni, y su marido, Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy
Cena Rotary
El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, y su mujer, Stephanie, junto a la embajadora de la Soberana Orden de Malta, María Podestá, y el empresario Martín Cabrales
Cena Rotary
Esteban Carcavallo, presidente del Rotary Club de Buenos Aires, y Steven Wainer reciben a Amalia Amoedo, Nunzia Locatelli de Bulgheroni y Marcos Bulgheroni
Cena Rotary
Amalia Amoedo
Cena Rotary
Ana Rusconi
Cena Rotary
Dora Sánchez, Amalia Amoedo y Mariana Bagó
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El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, junto al empresario Georgie Neuss y Juan Manuel Olima Espel, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación
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Anamá Ferreira
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Juan Manuel Olima Espel, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, y su mujer, María Bobes
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Taina Laurino Ferreira y Georgie Neuss
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Javier Iturrioz
Cena Rotary
Teresa Calandra
Cena Rotary
El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, y su mujer Stephanie junto a María Podestá, embajadora de la Soberana Orden de Malta
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Susana Clur y Fernando Castaños Zemborain
Cena Rotary
Juan Manuel Casas junto a Eduardo Cartasso Naveyra; Juan Manuel Olima Espel y Francisco Castex
Cena Rotary
Los invitados durante la gala del Rotary Club de Buenos Aires
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Nora Portela
Cena Rotary
El empresario Roberto Planas (Colonia Express) y su mujer Florencia junto a Juan Manuel Olima Espel y su mujer María
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Patricia Ezcurdia y Monte Dexter Gross
Cena Rotary
Tulio Andreussi Guzmán, presidente del Fondo Nacional de las Artes, y el empresario Martín Cabrales
Cena Rotary
Verónica Zoani de Nutting y Ezequiel Cassagne
Cena Rotary
Gastón Zoani e Inés Etchebarne
Cena Rotary
Teresa González Fernández, presidente de ALPI; Patricia Ezcurdia y Tulio Andreussi
Cena Rotary
Giorgio Alliata di Montereale, presidente de la Cámara de Comercio Italiana
Cena Rotary
María Podestá y Martín Cabrales
Cena Rotary
Guillermo Combal y Steven Wainer, organizadores de la gala, junto al embajador Peter Lamelas
Cena Rotary
Guchy Zappa y Pía Iezzi
Cena Rotary
Ana Rusconi y Javier Iturrioz
Cena Rotary
Anamá Ferreira, Martín Cabrales y Verónica Zoani de Nutting
Cena Rotary
Nunzia Locatelli de Bulgheroni, Mariana Bagó y Taina Laurino Ferreira
Cena Rotary
César Juricich
Cena Rotary
Elena Fortabat y Héctor Olmo
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Gabriela Sobrado
Cena Rotary
Esteban Tedesco
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El abogado José Luis Puricelli
Cena Rotary
Inés Etchebarne y Tulio Andreussi
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Juan Manuel Olima Espel, Eduardo Cartasso Naveyra y Patricio O'Reilly
Cena Rotary
Margarita Lemseyan, Patricia Ezcurdia y Monte Dexter Gross
Cena Rotary
Elena Fortabat, Héctor Olmos y Nora Portela
Cena Rotary
Los abogados Juan Carlos y Ezequiel Cassagne
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El ex embajador argentino en Rusia, Ricardo Lagorio
Cena Rotary
La gran cena de gala del Rotary Club de Buenos Aires /// Fotos: Jaime Olivos

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