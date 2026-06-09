44 fotos: la gran cena de gala del Rotary Club de Buenos Aires
La institución comprometida con el servicio a la comunidad celebró el encuentro junto a destacadas personalidades
09 Jun, 2026 03:09 a. m. EST
El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, y su mujer, Stephanie, en la cena anual de gala del Rotary Club de Buenos Aires Alejandro Kenny junto al senador nacional por la Ciudad Agustín Monteverde; el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas; y Juan Manuel Casas La escritora y periodista, Nunzia Locatelli de Bulgheroni, y su marido, Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, y su mujer, Stephanie, junto a la embajadora de la Soberana Orden de Malta, María Podestá, y el empresario Martín Cabrales Esteban Carcavallo, presidente del Rotary Club de Buenos Aires, y Steven Wainer reciben a Amalia Amoedo, Nunzia Locatelli de Bulgheroni y Marcos Bulgheroni Amalia Amoedo Ana Rusconi Dora Sánchez, Amalia Amoedo y Mariana Bagó El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, junto al empresario Georgie Neuss y Juan Manuel Olima Espel, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación Anamá Ferreira Juan Manuel Olima Espel, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, y su mujer, María Bobes Taina Laurino Ferreira y Georgie Neuss Javier Iturrioz Teresa Calandra El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, y su mujer Stephanie junto a María Podestá, embajadora de la Soberana Orden de Malta Susana Clur y Fernando Castaños Zemborain Juan Manuel Casas junto a Eduardo Cartasso Naveyra; Juan Manuel Olima Espel y Francisco Castex Los invitados durante la gala del Rotary Club de Buenos Aires Nora Portela El empresario Roberto Planas (Colonia Express) y su mujer Florencia junto a Juan Manuel Olima Espel y su mujer María Patricia Ezcurdia y Monte Dexter Gross Tulio Andreussi Guzmán, presidente del Fondo Nacional de las Artes, y el empresario Martín Cabrales Verónica Zoani de Nutting y Ezequiel Cassagne Gastón Zoani e Inés Etchebarne Teresa González Fernández, presidente de ALPI; Patricia Ezcurdia y Tulio Andreussi Giorgio Alliata di Montereale, presidente de la Cámara de Comercio Italiana María Podestá y Martín Cabrales Guillermo Combal y Steven Wainer, organizadores de la gala, junto al embajador Peter Lamelas Guchy Zappa y Pía Iezzi Ana Rusconi y Javier Iturrioz Anamá Ferreira, Martín Cabrales y Verónica Zoani de Nutting Nunzia Locatelli de Bulgheroni, Mariana Bagó y Taina Laurino Ferreira César Juricich Elena Fortabat y Héctor Olmo Gabriela Sobrado Esteban Tedesco El abogado José Luis Puricelli Inés Etchebarne y Tulio Andreussi Juan Manuel Olima Espel, Eduardo Cartasso Naveyra y Patricio O'Reilly Margarita Lemseyan, Patricia Ezcurdia y Monte Dexter Gross Elena Fortabat, Héctor Olmos y Nora Portela Los abogados Juan Carlos y Ezequiel Cassagne El ex embajador argentino en Rusia, Ricardo Lagorio La gran cena de gala del Rotary Club de Buenos Aires /// Fotos: Jaime Olivos