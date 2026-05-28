En 62 fotos: así se vivió la gala a beneficio del Museo Moderno en su 70° Aniversario
El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y la Asociación Amigos del Moderno reunieron a referentes del arte, la cultura y el coleccionismo para apoyar la renovación edilicia y los programas culturales de la institución
La Comisión de la Asociación de Amigos del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires
Victoria Noorthoon, directora del Museo de Arte Moderno; Gabriela Ricardes, ministra de Cultura porteña; Ruth Geoffroy, licenciada en curaduría y gestión del arte; y Mercedes Balmaceda, vocal de la Asociación Amigos del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires
Victoria Noorthoon, directora del Museo de Arte Moderno; y María Freytes
Gastón Corral, Emma Clifton, Jimena Lopez, Silvina Lage, Dora Sanchez, Martín Cabrales, Grace Ratto y Mercedes Moreno
Andrea Arditi, Chola Poblete y Florencia Perotti
Victoria Noorthoon, directora del Museo de Arte Moderno; Gabriela Ricardes, ministra de Cultura porteña; y Florencia Perotti, presidente de la Asociación Amigos del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires
Nahuel Ortiz Vidal, Paula Toto Blake, Florencia Perotti, Victoria Noorthoon y Gabriel Werthein
Eugenio Aramburu, Tato Lanusse, Horacio Silva y Luis Galli
Eríca y Andrés Gribnic, Victoria Noorthoon y Carlos Gamerro
Florencia Perotti y Jessica Trosman
Leandro Bellante, subsecretario de Cultura porteña, Victoria Noorthoon, Gabriela Ricardes y Florencia Perotti
María Calcaterra, Nahuel Ortiz Vidal y Marina Pellegrini
Damián Pozzoli y José Daza, vice ministro de Economía
Florencia Perotti, Victoria Noorthoon y Larisa Andreani
Orly Benzacar, Victoria Noorthoon y Mora Bacal
Olivia Klix, Karina Kreth y Eugenio Blanco
Teresa Bulgheroni, ex presidente de la Fundación Malba; María del Carmen Cerruti Carricart, Victoria Noorthoon, directora del Museo de Arte Moderno; y María Freixas de Braun
Orly Benzacar y Evangelina Bomparola
Guillermo Kuitca, Larisa Andreani y Andrés Buhar
Marta Minujin
Victoria Noorthoon, directora del Museo de Arte Moderno; y Carlos Gamerro, escritor
Paula Toto Blake y Gabriel Werthein
Gabriela Ricardes, ministra de Cultura porteña
Natalia Valdez
Damián Pozzoli
Juliana Awada
Florencia Perotti, María Freixas de Braun, Victoria Noorthoon y María del Carmen Cerruti Carricart
Luis Galli, Florencia Perotti y Angie Reyser
Javier Timerman, socio de Adcap Grupo Financiero
Marina Achavál
María del Carmen Carruti Carricart y Victoria Noorthoon
Martín Cabrales y Dora Sánchez
Verónica Zoani de Nutting, vocal de la Asociación Amigos del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires
Guillermo Kuitca
Evangelina Bomparola
Laura San Martín, Angie Reyser y Silvina Pueyrredon
Min Agostini y Marta Minujin
Eugenio Aramburu, socio de PAGBAM
Javier Iturrioz y Silvia Braun
Alejandro Peralta Ramos
Alvaro Rufiner, Marta Minujin y Florencia Perotti
Martin Etchevers
Grace Ratto
Julieta Barrionuevo y Jessica Trossman
Fabián Perechodnik
Ezequiel Sigal y Federika Chaimowicz
Florencia Perotti y Gastón Corral
Augusto Rodríguez Larreta y Javier Timerman
Amalia Amoedo
El periodista Guillermo "Willy" Laborda
Los arquitectos Sol Juárez y Gerardo Azcuy
Teresa Bulgheroni, ex presidente de la Fundación MALBA
Jessica Trosman y Juliana Awada
Federico Braun y Gabriel Martino
La galerista Nora Fisch
Diego San Martín y Sofía Weil de Speroni
Julieta Spina
Eugenio Anzorreguy y Horacio Silva
Florencia Perotti y Gabriel Martino
Clara Bunge y Marina Achavál
Oscar Husni, presidente de Al Este, y el arquitecto Gustavo Gontovnikas