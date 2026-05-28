Fotos Al 100

En 62 fotos: así se vivió la gala a beneficio del Museo Moderno en su 70° Aniversario

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y la Asociación Amigos del Moderno reunieron a referentes del arte, la cultura y el coleccionismo para apoyar la renovación edilicia y los programas culturales de la institución

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Cena a beneficio del Museo Moderno
La Comisión de la Asociación de Amigos del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires
Cena a beneficio del Museo Moderno
Victoria Noorthoon, directora del Museo de Arte Moderno; Gabriela Ricardes, ministra de Cultura porteña; Ruth Geoffroy, licenciada en curaduría y gestión del arte; y Mercedes Balmaceda, vocal de la Asociación Amigos del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires
Cena a beneficio del Museo Moderno
Victoria Noorthoon, directora del Museo de Arte Moderno; y María Freytes
Cena a beneficio del Museo Moderno
Gastón Corral, Emma Clifton, Jimena Lopez, Silvina Lage, Dora Sanchez, Martín Cabrales, Grace Ratto y Mercedes Moreno
Cena a beneficio del Museo Moderno
Andrea Arditi, Chola Poblete y Florencia Perotti
Cena a beneficio del Museo Moderno
Victoria Noorthoon, directora del Museo de Arte Moderno; Gabriela Ricardes, ministra de Cultura porteña; y Florencia Perotti, presidente de la Asociación Amigos del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires
Cena a beneficio del Museo Moderno
Nahuel Ortiz Vidal, Paula Toto Blake, Florencia Perotti, Victoria Noorthoon y Gabriel Werthein
Cena a beneficio del Museo Moderno
Eugenio Aramburu, Tato Lanusse, Horacio Silva y Luis Galli
Cena a beneficio del Museo Moderno
Eríca y Andrés Gribnic, Victoria Noorthoon y Carlos Gamerro
Cena a beneficio del Museo Moderno
Florencia Perotti y Jessica Trosman
Cena a beneficio del Museo Moderno
Leandro Bellante, subsecretario de Cultura porteña, Victoria Noorthoon, Gabriela Ricardes y Florencia Perotti
Cena a beneficio del Museo Moderno
María Calcaterra, Nahuel Ortiz Vidal y Marina Pellegrini
Cena a beneficio del Museo Moderno
Damián Pozzoli y José Daza, vice ministro de Economía
Cena a beneficio del Museo Moderno
Florencia Perotti, Victoria Noorthoon y Larisa Andreani
Cena a beneficio del Museo Moderno
Orly Benzacar, Victoria Noorthoon y Mora Bacal
Cena a beneficio del Museo Moderno
Olivia Klix, Karina Kreth y Eugenio Blanco
Cena a beneficio del Museo Moderno
Teresa Bulgheroni, ex presidente de la Fundación Malba; María del Carmen Cerruti Carricart, Victoria Noorthoon, directora del Museo de Arte Moderno; y María Freixas de Braun
Cena a beneficio del Museo Moderno
Orly Benzacar y Evangelina Bomparola
Cena a beneficio del Museo Moderno
Guillermo Kuitca, Larisa Andreani y Andrés Buhar
Cena a beneficio del Museo Moderno
Marta Minujin
Cena a beneficio del Museo Moderno
Victoria Noorthoon, directora del Museo de Arte Moderno; y Carlos Gamerro, escritor
Cena a beneficio del Museo Moderno
Paula Toto Blake y Gabriel Werthein
Cena a beneficio del Museo Moderno
Gabriela Ricardes, ministra de Cultura porteña
Cena a beneficio del Museo Moderno
Natalia Valdez
Cena a beneficio del Museo Moderno
Damián Pozzoli
Cena a beneficio del Museo Moderno
Juliana Awada
Cena a beneficio del Museo Moderno
Florencia Perotti, María Freixas de Braun, Victoria Noorthoon y María del Carmen Cerruti Carricart
Cena a beneficio del Museo Moderno
Luis Galli, Florencia Perotti y Angie Reyser
Cena a beneficio del Museo Moderno
Javier Timerman, socio de Adcap Grupo Financiero
Cena a beneficio del Museo Moderno
Marina Achavál
Cena a beneficio del Museo Moderno
María del Carmen Carruti Carricart y Victoria Noorthoon
Cena a beneficio del Museo Moderno
Martín Cabrales y Dora Sánchez
Cena a beneficio del Museo Moderno
Verónica Zoani de Nutting, vocal de la Asociación Amigos del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires
Cena a beneficio del Museo Moderno
Guillermo Kuitca
Cena a beneficio del Museo Moderno
Evangelina Bomparola
Cena a beneficio del Museo Moderno
Laura San Martín, Angie Reyser y Silvina Pueyrredon
Cena a beneficio del Museo Moderno
Min Agostini y Marta Minujin
Cena a beneficio del Museo Moderno
Eugenio Aramburu, socio de PAGBAM
Cena a beneficio del Museo Moderno
Javier Iturrioz y Silvia Braun
Cena a beneficio del Museo Moderno
Alejandro Peralta Ramos
Cena a beneficio del Museo Moderno
Alvaro Rufiner, Marta Minujin y Florencia Perotti
Cena a beneficio del Museo Moderno
Martin Etchevers
Cena a beneficio del Museo Moderno
Grace Ratto
Cena a beneficio del Museo Moderno
Julieta Barrionuevo y Jessica Trossman
Cena a beneficio del Museo Moderno
Fabián Perechodnik
Cena a beneficio del Museo Moderno
Ezequiel Sigal y Federika Chaimowicz
Cena a beneficio del Museo Moderno
Florencia Perotti y Gastón Corral
Cena a beneficio del Museo Moderno
Augusto Rodríguez Larreta y Javier Timerman
Cena a beneficio del Museo Moderno
Amalia Amoedo
Cena a beneficio del Museo Moderno
El periodista Guillermo "Willy" Laborda
Cena a beneficio del Museo Moderno
Los arquitectos Sol Juárez y Gerardo Azcuy
Cena a beneficio del Museo Moderno
Teresa Bulgheroni, ex presidente de la Fundación MALBA
Cena a beneficio del Museo Moderno
Jessica Trosman y Juliana Awada
Cena a beneficio del Museo Moderno
Federico Braun y Gabriel Martino
Cena a beneficio del Museo Moderno
La galerista Nora Fisch
Cena a beneficio del Museo Moderno
Diego San Martín y Sofía Weil de Speroni
Cena a beneficio del Museo Moderno
Julieta Spina
Cena a beneficio del Museo Moderno
Eugenio Anzorreguy y Horacio Silva
Cena a beneficio del Museo Moderno
Florencia Perotti y Gabriel Martino
Cena a beneficio del Museo Moderno
Clara Bunge y Marina Achavál
Cena a beneficio del Museo Moderno
Oscar Husni, presidente de Al Este, y el arquitecto Gustavo Gontovnikas
Cena a beneficio del Museo Moderno
Alejandra Fuseo y Carlos Giovanelli

Fotos: Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.

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