60 fotos: la presentación de la iniciativa “Arte, Cultura y Diplomacia Pública”

La iniciativa "Arte, Cultura y Diplomacia Pública" nace como un espacio informal de articulación que busca tender puentes entre distintos mundos que, aunque naturalmente conectados, no siempre encuentran ámbitos fluidos de encuentro. Su impulsor, Fabián Perechodnik
La iniciativa propone generar un entorno de diálogo abierto, flexible y dinámico, donde confluyan miradas, sensibilidades y experiencias provenientes del arte, la cultura y la diplomacia
El objetivo es acompañar y potenciar el desarrollo de artistas, galeristas y gestores culturales, al tiempo que se integra la perspectiva del mundo diplomático como un actor clave en la proyección internacional de la cultura
Heidi Gómez Rápalo, vicejefa de Misión de la embajada de los Estados Unidos
El embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel, junto a Josh Temblador, consejero político de la embajada de los Estados Unidos
La embajadora de la Soberana Orden de Malta, María Podestá, junto al embajador de España, Joaquín María de Arístegui Laborde
El artista estadounidense-argentino, Dan Hallman, presentó su obra que suele combinar texto e imagen a través de procesos materiales, incluyendo la cianotipia, enfatizando la ambigüedad y la interpretación del espectador
Hallman trabaja en fotografía, pintura, texto y procesos fotográficos alternativos, explorando el lenguaje, la percepción y la abstracción.
Comenzó su carrera como fotógrafo editorial de retratos en Nueva York y Londres, colaborando con publicaciones como Vanity Fair y Glamour, antes de enfocarse plenamente en su práctica artística
En marzo, expuso en Art Rotterdam y también ha participado en PAN Amsterdam, Lille Art Up, Unseen Amsterdam y diversas exposiciones individuales. Su obra forma parte de la colección permanente del Museum of the City of New York, así como de la Ekard Collection, la AkzoNobel Art Foundation y la Poort Visser Collection
José María Grippo, secretario legal y técnico del Gobierno porteño; y Andrés Tittarelli, subsecretario de la Legislatura porteña
Amalia Amoedo
Guillermo Stanley y Fabián Perechodnik
Nathalie Sielecki, cofundadora de Construyendo; Florencia Perotti, presidente de la Asociación Amigos del Moderno; y Silvana Vives, presidente de Asociación Conciencia
El empresario Martín Cabrales y Dora Sánchez
María Taquini de Blaquier
Javier Timmerman (AdCap) y Facundo Prado (Grupo Lapachos)
El jefe de Gabinete de Ministros porteño, Gabriel Sánchez Zinny
Nicolás de Anchorena (Relaciones Externas del Grupo Clarín); la ex senadora nacional, María Laura Leguizamón; la senadora nacional, Flavia Royon; y Andrés Tittarelli, subsecretario de la Legislatura porteña; el embajador Mario Oyarzabal, consejero legal de Cancillería
El presidente de Havanna, Carlos Giovanelli, junto a José Urtubey (Celulosa Argentina) y Damián Pozzoli, director de Banco Macro
Ana Rusconi, directora de Bang & Olufsen Argentina, y la arquitecta, Karina Kreth
Cristiano Rattazzi
Dan Hallman y el embajador de los Países Bajos, Mauritz Wilhelmus Verheijden
Jorge Telerman y Cynthia Cohen
La vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio
Marlise Ilhesca, directora ejecutiva de la Fundación Foro del Sur, y Aníbal Jozami, rector emérito de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF)
María Podestá, Martín Cabrales y María Taquini de Blaquier
La presidente de la Asociación Amigos del Teatro San Martín, Eva Thesleff de Soldati, y Santiago Soldati
El embajador de Portugal, Gonçalo Teles Gomes
Natalia Olmos, directora de Grupo Olmos; Paulo Bernardo, director general de Comunicación del ministerio del Interior; y Micaela Méndez, coach comunicacional
Fabián Perechodnik junto a los coleccionistas Érica Roberts de Staton y Esteban Tedesco
Fernando López, director del Hotel Emperador
La presidente de ALPI, Teresa González Fernández
El presidente del Banco Santander, Guillermo Tempesta Leeds
Cristian Asinelli, vicepresidente de CAF - Banco de las Américas; y Ernesto Tulbovitz, ministro consejero de la embajada del Uruguay
Heidi Gómez Rápalo y María Laura Leguizamon
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss
El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli
Darío Savoritti, consejero de la embajada de Italia; Heidi Gómez Rápalo, vicejefe de Misión de la embajada de los Estados Unidos; y Tomás Napolitano, vicejefe de la embajada de Francia
Gustavo Weiss y Juan Pablo Maglier
Taina Laurino y Georgie Neuss
Fabián Perechodnik junto a sus hijos: Iván, Román y Sofía
El presidente de ADEPA, Martín Etchevers, junto a María Taquini de Blaquier y Fabián Perechodnik
Paulo Bernardo y Marcos Alessio
Leo Mateu, Martín Cabrales y el embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel
José Eseverri, Juan Pablo Maglier, Santiago Soldati, Gustavo Weiss, Fernando López y Alejandro Colombo
El artista, Sasha Minovich, y el galerista, Tomás Goycochea Scheinsohn (Galería Vernet)
Teresa González Fernández junto a Darío Savoritti, consejero de la embajada de Italia; y el cónsul general de Italia, Carmelo Barbera