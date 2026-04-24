Fotos Al 100

60 fotos: la presentación de la iniciativa “Arte, Cultura y Diplomacia Pública”

Impulsada por Fabián Perechodnik, propone un puente entre el sector público, el ámbito privado y el ecosistema cultural

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Diplomacia pública
La iniciativa "Arte, Cultura y Diplomacia Pública" nace como un espacio informal de articulación que busca tender puentes entre distintos mundos que, aunque naturalmente conectados, no siempre encuentran ámbitos fluidos de encuentro. Su impulsor, Fabián Perechodnik
Diplomacia pública
La iniciativa propone generar un entorno de diálogo abierto, flexible y dinámico, donde confluyan miradas, sensibilidades y experiencias provenientes del arte, la cultura y la diplomacia
Diplomacia pública
El objetivo es acompañar y potenciar el desarrollo de artistas, galeristas y gestores culturales, al tiempo que se integra la perspectiva del mundo diplomático como un actor clave en la proyección internacional de la cultura
Diplomacia pública
Heidi Gómez Rápalo, vicejefa de Misión de la embajada de los Estados Unidos
Diplomacia pública
El embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel, junto a Josh Temblador, consejero político de la embajada de los Estados Unidos
Diplomacia pública
La embajadora de la Soberana Orden de Malta, María Podestá, junto al embajador de España, Joaquín María de Arístegui Laborde
Diplomacia pública
El artista estadounidense-argentino, Dan Hallman, presentó su obra que suele combinar texto e imagen a través de procesos materiales, incluyendo la cianotipia, enfatizando la ambigüedad y la interpretación del espectador
Diplomacia pública
Hallman trabaja en fotografía, pintura, texto y procesos fotográficos alternativos, explorando el lenguaje, la percepción y la abstracción. Comenzó su carrera como fotógrafo editorial de retratos en Nueva York y Londres, colaborando con publicaciones como Vanity Fair y Glamour, antes de enfocarse plenamente en su práctica artística
Diplomacia pública
En marzo, expuso en Art Rotterdam y también ha participado en PAN Amsterdam, Lille Art Up, Unseen Amsterdam y diversas exposiciones individuales. Su obra forma parte de la colección permanente del Museum of the City of New York, así como de la Ekard Collection, la AkzoNobel Art Foundation y la Poort Visser Collection
Diplomacia pública
José María Grippo, secretario legal y técnico del Gobierno porteño; y Andrés Tittarelli, subsecretario de la Legislatura porteña
Diplomacia pública
Amalia Amoedo
Diplomacia pública
Guillermo Stanley y Fabián Perechodnik
Diplomacia pública
Nathalie Sielecki, cofundadora de Construyendo; Florencia Perotti, presidente de la Asociación Amigos del Moderno; y Silvana Vives, presidente de Asociación Conciencia
Diplomacia pública
El empresario Martín Cabrales y Dora Sánchez
Diplomacia pública
María Taquini de Blaquier
Diplomacia pública
Javier Timmerman (AdCap) y Facundo Prado (Grupo Lapachos)
Diplomacia pública
El jefe de Gabinete de Ministros porteño, Gabriel Sánchez Zinny
Diplomacia pública
Nicolás de Anchorena (Relaciones Externas del Grupo Clarín); la ex senadora nacional, María Laura Leguizamón; la senadora nacional, Flavia Royon; y Andrés Tittarelli, subsecretario de la Legislatura porteña; el embajador Mario Oyarzabal, consejero legal de Cancillería
Diplomacia pública
El presidente de Havanna, Carlos Giovanelli, junto a José Urtubey (Celulosa Argentina) y Damián Pozzoli, director de Banco Macro
Diplomacia pública
Ana Rusconi, directora de Bang & Olufsen Argentina, y la arquitecta, Karina Kreth
Diplomacia pública
Cristiano Rattazzi
Diplomacia pública
Dan Hallman y el embajador de los Países Bajos, Mauritz Wilhelmus Verheijden
Diplomacia pública
Jorge Telerman y Cynthia Cohen
Diplomacia pública
La vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio
Diplomacia pública
Marlise Ilhesca, directora ejecutiva de la Fundación Foro del Sur, y Aníbal Jozami, rector emérito de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF)
Diplomacia pública
María Podestá, Martín Cabrales y María Taquini de Blaquier
Diplomacia pública
La presidente de la Asociación Amigos del Teatro San Martín, Eva Thesleff de Soldati, y Santiago Soldati
Diplomacia pública
El embajador de Portugal, Gonçalo Teles Gomes
Diplomacia pública
Natalia Olmos, directora de Grupo Olmos; Paulo Bernardo, director general de Comunicación del ministerio del Interior; y Micaela Méndez, coach comunicacional
Diplomacia pública
Fabián Perechodnik junto a los coleccionistas Érica Roberts de Staton y Esteban Tedesco
Diplomacia pública
Fernando López, director del Hotel Emperador
Diplomacia pública
La presidente de ALPI, Teresa González Fernández
Diplomacia pública
El presidente del Banco Santander, Guillermo Tempesta Leeds
Diplomacia pública
Cristian Asinelli, vicepresidente de CAF - Banco de las Américas; y Ernesto Tulbovitz, ministro consejero de la embajada del Uruguay
Diplomacia pública
Heidi Gómez Rápalo y María Laura Leguizamon
Diplomacia pública
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss
Diplomacia pública
El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli
Diplomacia pública
Darío Savoritti, consejero de la embajada de Italia; Heidi Gómez Rápalo, vicejefe de Misión de la embajada de los Estados Unidos; y Tomás Napolitano, vicejefe de la embajada de Francia
Diplomacia pública
Gustavo Weiss y Juan Pablo Maglier
Diplomacia pública
Taina Laurino y Georgie Neuss
Diplomacia pública
Fabián Perechodnik junto a sus hijos: Iván, Román y Sofía
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El presidente de ADEPA, Martín Etchevers, junto a María Taquini de Blaquier y Fabián Perechodnik
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Paulo Bernardo y Marcos Alessio
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Leo Mateu, Martín Cabrales y el embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel
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José Eseverri, Juan Pablo Maglier, Santiago Soldati, Gustavo Weiss, Fernando López y Alejandro Colombo
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El artista, Sasha Minovich, y el galerista, Tomás Goycochea Scheinsohn (Galería Vernet)
Diplomacia pública
Teresa González Fernández junto a Darío Savoritti, consejero de la embajada de Italia; y el cónsul general de Italia, Carmelo Barbera
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Georgie Neuss, Amalia Amoedo, Taina Laurino, Cristiano Rattazzi y Jorge Telerman
Diplomacia pública
Fabián Perechodnik y Amalia Amoedo
Diplomacia pública
Los arquitectos, Javier Iturrioz y Leopoldo Montes
Diplomacia pública
El vicepresidente ejecutivo de Pampa Energía, Ricardo Torres; Ana Rusconi y Javier Timmerman
Diplomacia pública
Inés Weinberg de Roca, jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
Diplomacia pública
Los embajadores Gonçalo Teles Gomes y Juan Luis Correa Esquivel junto a Dora Sánchez
Diplomacia pública
Carlos Sánchez Vincente y Leopoldo Montes
Diplomacia pública
Diego Chaer, secretario de Empresas Públicas, y Javier Timmerman junto al empresario Walter López; Vanina Molinari, vicepresidente de la Casa de la Moneda; y Evert van Tooren, vicepresidente del BICE
Diplomacia pública
María Podestá, María Taquini de Blaquier, Roberto Devorik y Graciela Cura
Diplomacia pública
Dan Hallman, Mario Oyarzabal, Cynthia Cohen y Amalia Amoedo
Diplomacia pública
Leo Mateu, Clara Muzzio, Dora Sánchez, Dan Hallman y Martín Cabrales
Diplomacia pública
Silvana Vives y Florencia Peña, presidente y vicepresidente de Asociación Conciencia, junto a Dora Sánchez
Diplomacia pública
La presentación de la iniciativa “Arte, Cultura y Diplomacia Pública” /// Fotos: Gentileza FP

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