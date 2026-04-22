En fotos: una compañía argentina celebró 150 años de historia en el Teatro Colón

Juan Ignacio Casasco, Mariela Casasco, Fernando Casasco, Carolina Casasco, Andrés Casasco y Christian Casasco.

El Teatro Colón se transformó en el punto de encuentro para la celebración de los 150 años de Laboratorios Casasco. La compañía reunió a directivos, socios, profesionales de la salud y representantes de distintos sectores para conmemorar su extensa trayectoria en la industria farmacéutica argentina, en una noche marcada por el reconocimiento y el reencuentro.

Mariela Casasco

Juan Ignacio Casasco, Ariel Panero (Gte de Marketing), Mariela Casasco, Ricardo Galizzi (Gte General), Fernando Casasco, Eugenio Casasco, Luis Alberto Radici, Héctor Distéfano (Sub- Gerente General), Carolina Casasco, Andrés y Christian Casasco.

Andrés Casasco, Juan Ignacio Casasco, Carolina Casasco, Mariela Casasco y Christian Casasco.

Juan Ignacio Casasco, Martín Casasco, Carolina Casasco, Mariela Casasco, Luis Alberto Radici, Diego Casasco, Eugenio Casasco, Fernando Casasco.

Martín Casasco, Virginia Mumenthaler y Luis Alberto Radici.

Camila Casasco, Delfina Casasco, Agustín Casasco, Emilio y Julieta Ortiz.

Camila Casasco, Agustin Casasco y Delfina Casasco.

Agustin Casasco y Julieta Ortiz

Mariela Casasco, Agustin Casasco y Carolina Casasco

Agustín Casasco y Carolina Casasco

Martin Casasco, Carolina Casasco, Luis Alberto Radici, Eugenio Casasco, Mariela Casasco, Christian Casasco, Andrés Casasco. Abajo: Juan Ignacio Casasco, Juan Andrés Casasco y Agustin Casasco.

Hector Distefano (Sub- Gerente General) y Agustín Casasco.

Escenario. Teatro Colón. Mapping

Carolina Casasco, Juan Ignacio Casasco, Martin Casasco, Mariela Casasco, Juan Andrés Casaco.

Rubén Ravenna (Director de Laboratorios Casasco) y señora.

Héctor Distéfano, Subgerente General de Laboratorios Casasco y esposa.

Alberto Bakken (Director de Laboratorios Casasco) y señora

Andrés Casasco y Christian Casasco.

Eugenio Casasco y Fernando Casasco.

Héctor Distéfano (Subgerente general de Laboratorios Casasco), Fernando Casasco, Eugenio Casasco y Ricardo Galizzi (Gerente General de Laboratorios Casasco)

Héctor Distéfano (Subgerente general de Laboratorios Casasco) y Juan Andrés Casasco.

Fernando Casasco, Luis Alberto Radici y Eugenio Casasco.

Diego Casasco y Eugenio Casasco.

Ricardo Galizzi (Gerente General de Laboratorios Casasco) y esposa; Eugenio Casasco, Luis Alberto Radici y esposa; Héctor Distéfano (Subgerente general de Laboratorios Casasco) y esposa.

Escenario. Teatro Colón. Mapping

Luis Alberto Radici y esposa.

Escenario. Teatro Colón. Mapping

Javier Otero (Gerente de cardiometabolismo), Ariel Panero (Gerente de Marketing), Juan Ignacio Casasco, Dra. Laura Favaloro y Dr. Roberto Favaloro

Dr. Miguel Galmés (Presidente de la Asociación Médica Argentina), Juan Ignacio Casasco, Javier Otero (Gerente de cardiometabolismo) y Ariel Panero (Gerente de Marketing)

Alberto Bakken y esposa y Ariel Panero (Gerente de marketing) y esposa.

Dr. Carlos Damin (Director del Hospital Fernández), Dra. Alejandra Neira (médica toxicóloga) Dr. Jorge Neira, Presidente de la Academia Nacional de Medicina

Fernando Casasco, Dr. Juan Antonio Mazzei (ex Presidente de la Academia Nacional de Medicina) y Ariel Panero (Gerente de Marketing)

Dr. Walter Silva, Dra. Elia Pestana Knight, Dr. Andreas Alexopoulos.

Creditos: Casasco