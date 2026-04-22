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En fotos: una compañía argentina celebró 150 años de historia en el Teatro Colón

Laboratorios Casasco conmemoró su aniversario con una gala que reunió a directivos, socios y referentes de la salud en uno de los escenarios más emblemáticos del país

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Juan Ignacio Casasco, Mariela Casasco, Fernando Casasco, Carolina Casasco, Andrés Casasco y Christian Casasco.

El Teatro Colón se transformó en el punto de encuentro para la celebración de los 150 años de Laboratorios Casasco. La compañía reunió a directivos, socios, profesionales de la salud y representantes de distintos sectores para conmemorar su extensa trayectoria en la industria farmacéutica argentina, en una noche marcada por el reconocimiento y el reencuentro.

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Mariela Casasco
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Juan Ignacio Casasco, Ariel Panero (Gte de Marketing), Mariela Casasco, Ricardo Galizzi (Gte General), Fernando Casasco, Eugenio Casasco, Luis Alberto Radici, Héctor Distéfano (Sub- Gerente General), Carolina Casasco, Andrés y Christian Casasco.
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Andrés Casasco, Juan Ignacio Casasco, Carolina Casasco, Mariela Casasco y Christian Casasco.
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Juan Ignacio Casasco, Martín Casasco, Carolina Casasco, Mariela Casasco, Luis Alberto Radici, Diego Casasco, Eugenio Casasco, Fernando Casasco.
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Martín Casasco, Virginia Mumenthaler y Luis Alberto Radici.
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Camila Casasco, Delfina Casasco, Agustín Casasco, Emilio y Julieta Ortiz.
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Camila Casasco, Agustin Casasco y Delfina Casasco.
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Agustin Casasco y Julieta Ortiz
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Mariela Casasco, Agustin Casasco y Carolina Casasco
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Agustín Casasco y Carolina Casasco
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Martin Casasco, Carolina Casasco, Luis Alberto Radici, Eugenio Casasco, Mariela Casasco, Christian Casasco, Andrés Casasco. Abajo: Juan Ignacio Casasco, Juan Andrés Casasco y Agustin Casasco.
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Hector Distefano (Sub- Gerente General) y Agustín Casasco.
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Escenario. Teatro Colón. Mapping
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Carolina Casasco, Juan Ignacio Casasco, Martin Casasco, Mariela Casasco, Juan Andrés Casaco.
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Rubén Ravenna (Director de Laboratorios Casasco) y señora.
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Héctor Distéfano, Subgerente General de Laboratorios Casasco y esposa.
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Alberto Bakken (Director de Laboratorios Casasco) y señora
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Andrés Casasco y Christian Casasco.
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Eugenio Casasco y Fernando Casasco.
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Héctor Distéfano (Subgerente general de Laboratorios Casasco), Fernando Casasco, Eugenio Casasco y Ricardo Galizzi (Gerente General de Laboratorios Casasco)
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Héctor Distéfano (Subgerente general de Laboratorios Casasco) y Juan Andrés Casasco.
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Fernando Casasco, Luis Alberto Radici y Eugenio Casasco.
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Diego Casasco y Eugenio Casasco.
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Ricardo Galizzi (Gerente General de Laboratorios Casasco) y esposa; Eugenio Casasco, Luis Alberto Radici y esposa; Héctor Distéfano (Subgerente general de Laboratorios Casasco) y esposa.
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Escenario. Teatro Colón. Mapping
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Luis Alberto Radici y esposa.
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Javier Otero (Gerente de cardiometabolismo), Ariel Panero (Gerente de Marketing), Juan Ignacio Casasco, Dra. Laura Favaloro y Dr. Roberto Favaloro
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Dr. Miguel Galmés (Presidente de la Asociación Médica Argentina), Juan Ignacio Casasco, Javier Otero (Gerente de cardiometabolismo) y Ariel Panero (Gerente de Marketing)
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Alberto Bakken y esposa y Ariel Panero (Gerente de marketing) y esposa.
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Dr. Carlos Damin (Director del Hospital Fernández), Dra. Alejandra Neira (médica toxicóloga) Dr. Jorge Neira, Presidente de la Academia Nacional de Medicina
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Fernando Casasco, Dr. Juan Antonio Mazzei (ex Presidente de la Academia Nacional de Medicina) y Ariel Panero (Gerente de Marketing)
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Dr. Walter Silva, Dra. Elia Pestana Knight, Dr. Andreas Alexopoulos.

Creditos: Casasco

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