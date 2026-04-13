El festival Transitarte 2026 logra reunir a miles con actividades de arte, música y cultura en Costa Rica
Desde presentaciones de DJs nacionales hasta shows de bandas y exposiciones creativas, el evento mostró su lado diverso y festivo, invitando a públicos de todas las edades a disfrutar de un fin de semana diferente
La energía se apoderó del escenario con las presentaciones de Un Rojo Reggae Band y Tapón, haciendo cantar, saltar y disfrutar a miles de personas en este concierto. (Foto cortesía Municipalidad de San José)
La celebración, dedicada a la cultura y las artes, ofreció presentaciones musicales, exhibiciones y talleres durante el fin de semana, con la asistencia de familias, personas por individual y jóvenes atraídos por el carácter inclusivo de la agenda. (Foto cortesía Municipalidad de San José)
El Parque Metropolitano La Sabana se llenó de energía este sábado gracias a la variedad musical y artística que ofreció un festival abierto a toda la familia y con mucha buena vibra para compartir. (Foto cortesía Municipalidad de San José)
La banda Un ROJO Reggae Band ofrece una enérgica actuación en un festival al aire libre, animando a la multitud con su música contagiosa y un vibrante telón de fondo rojo. (Foto cortesía Municipalidad de San José)
La mayor cita artística del año convoca a fanáticos de múltiples géneros. La sorpresa del cartel final mantiene la expectativa en la ciudad. (Foto cortesía Municipalidad de San José)
Artistas cautivan al público con una emotiva performance de danza contemporánea en el Transitarte, entre pétalos de rosa esparcidos. (Foto cortesía Municipalidad de San José)
Varias familias y participantes posan con entusiasmo, algunos sosteniendo cajas de comida y saludando, durante el evento Transitarte, en el ambiente acogedor que caracteriza al Tansitarte. (Foto cortesía Municipalidad de San José)
Una artista sonriente, vestida de negro con fajín dorado, realiza una presentación mientras una multitud entusiasta la observa y fotografía en un salón con retratos históricos. El encuentro cultural reunió familias y amantes del arte durante todo el día. El ambiente se transformará en fiesta con la esperada presentación final del domingo. La emoción y la música siguen en ascenso (Foto cortesía Municipalidad de San José)
Un artista con sombrero de copa ofrece una presentación a un grupo diverso de personas sentadas en el suelo y de pie en una sala adornada con retratos. Una jornada repleta de talento y propuestas alternativas reunió a familias y jóvenes en torno a las artes escénicas. (Foto cortesía Municipalidad de San José)
Para complacer los paladares y hasta la búsqueda de productos hechos con manos costarricenses, la presencia de los comerciantes locales no podía faltar. (Foto cortesía Municipalidad de San José)