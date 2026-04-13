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El festival Transitarte 2026 logra reunir a miles con actividades de arte, música y cultura en Costa Rica

Desde presentaciones de DJs nacionales hasta shows de bandas y exposiciones creativas, el evento mostró su lado diverso y festivo, invitando a públicos de todas las edades a disfrutar de un fin de semana diferente

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Una gran multitud de personas levanta sus manos y brazos en el aire durante un evento al aire libre, con expresiones de emoción y alegría
La energía se apoderó del escenario con las presentaciones de Un Rojo Reggae Band y Tapón, haciendo cantar, saltar y disfrutar a miles de personas en este concierto. (Foto cortesía Municipalidad de San José)
Un hombre de mediana edad con camiseta verde lima y mochila negra sonríe y saluda a la cámara en medio de una gran multitud de personas en un evento al aire libre
La celebración, dedicada a la cultura y las artes, ofreció presentaciones musicales, exhibiciones y talleres durante el fin de semana, con la asistencia de familias, personas por individual y jóvenes atraídos por el carácter inclusivo de la agenda. (Foto cortesía Municipalidad de San José)
Dos músicos en el escenario, uno con un saxofón y un sombrero negro sonriendo, y otro con una trompeta, gafas de sol y camisa a rayas
El Parque Metropolitano La Sabana se llenó de energía este sábado gracias a la variedad musical y artística que ofreció un festival abierto a toda la familia y con mucha buena vibra para compartir. (Foto cortesía Municipalidad de San José)
Vista frontal de la banda 12 ROJO Reggae Band actuando en un escenario con una pantalla LED roja de fondo y una multitud de espectadores
La banda Un ROJO Reggae Band ofrece una enérgica actuación en un festival al aire libre, animando a la multitud con su música contagiosa y un vibrante telón de fondo rojo. (Foto cortesía Municipalidad de San José)
Vista de una gran multitud de personas en un concierto al aire libre, con el escenario principal y edificios altos en el fondo
La mayor cita artística del año convoca a fanáticos de múltiples géneros. La sorpresa del cartel final mantiene la expectativa en la ciudad. (Foto cortesía Municipalidad de San José)
Cuatro bailarines actúan en un escenario oscuro salpicado de pétalos rojos y blancos, con dos hombres en primer plano y dos mujeres detrás
Artistas cautivan al público con una emotiva performance de danza contemporánea en el Transitarte, entre pétalos de rosa esparcidos. (Foto cortesía Municipalidad de San José)
Grupo de mujeres y niños sentados en el suelo, algunos con cajas de comida y saludando, una mujer sostiene un cartel "TRANSITARTE TE QUIERE AQUÍ" y un escenario detrás
Varias familias y participantes posan con entusiasmo, algunos sosteniendo cajas de comida y saludando, durante el evento Transitarte, en el ambiente acogedor que caracteriza al Tansitarte. (Foto cortesía Municipalidad de San José)
Mujer sonriente con vestido negro y fajín dorado posa frente a una audiencia sentada y de pie en un salón con suelo de madera y tres retratos históricos en la pared
Una artista sonriente, vestida de negro con fajín dorado, realiza una presentación mientras una multitud entusiasta la observa y fotografía en un salón con retratos históricos. El encuentro cultural reunió familias y amantes del arte durante todo el día. El ambiente se transformará en fiesta con la esperada presentación final del domingo. La emoción y la música siguen en ascenso (Foto cortesía Municipalidad de San José)
Un hombre con sombrero de copa y traje gris habla frente a una multitud sentada en el suelo y de pie, con tres grandes retratos dorados en la pared de una sala
Un artista con sombrero de copa ofrece una presentación a un grupo diverso de personas sentadas en el suelo y de pie en una sala adornada con retratos. Una jornada repleta de talento y propuestas alternativas reunió a familias y jóvenes en torno a las artes escénicas. (Foto cortesía Municipalidad de San José)
Primer plano de cuatro mujeres sonrientes en un mercado. Dos sostienen telas teñidas a mano, una con una bolsa de papel. Ropa en estantes de fondo
Para complacer los paladares y hasta la búsqueda de productos hechos con manos costarricenses, la presencia de los comerciantes locales no podía faltar. (Foto cortesía Municipalidad de San José)

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