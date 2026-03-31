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Semana Santa es pausa: recorre Guatemala este 2026

Conoce esta lista de los lugares turísticos de Guatemala más conocidos. Encontrarás destinos destacados a nivel mundial y algunas otras maravillas naturales. Sin duda alguna Guatemala es un destino con mucho por visitar.

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Dos personas sentadas en sillas de playa blancas observan el atardecer en una playa de arena oscura con el océano y olas pequeñas bajo un cielo naranja y azul
La playa de Champerico se encuentra en la costa del Océano Pacífico, en el departamento de Retalhuleu, al suroeste de Guatemala. Es famosa por su arena volcánica negra y su histórico muelle, situándose a aproximadamente 224 km de la ciudad capital de Guatemala. (Inguat )
Dos personas con tablas de surf caminan sobre la arena mojada de una playa al atardecer, con el cielo naranja y amarillo brillante reflejándose en el agua
La playa de Sipacate se ubica en el departamento de Escuintla, en la costa sur de Guatemala. Constituye un municipio propio y es famoso por la playa El Paredón, un destino popular de arena negra para surfear y el Parque Nacional Sipacate-Naranjo, que protege manglares. Se encuentra a unos 120-150 km de Ciudad de Guatemala. (Inguat )
Barca amarilla con motor Mercury y nombre "Tentacion" en una playa de arena clara. Al fondo, agua azul, muelle con cabaña y cielo con nubes
Playa Dorada, ubicada en el departamento de Izabal, Guatemala, a orillas del Lago de Izabal, es un destino turístico famoso por su arena y pequeñas piedras doradas. Es una playa de aguas tranquilas y cálidas, ideal para familias, con actividades como motos acuáticas, lanchas y "bananas". Es un sitio popular, especialmente durante Semana Santa. (Inguat )
Un amplio lago azul rodeado de montañas verdes bajo un cielo claro, visto desde un muelle de madera con barandales y dos sillas marrones
San Marcos La Laguna es un destino sereno en el Lago de Atitlán ideal para la relajación y el turismo holístico. Las principales actividades incluyen saltar desde la plataforma de 12 metros en la Reserva Natural Cerro Tzankujil, practicar yoga y meditación, nadar en el lago, explorar senderos naturales, y disfrutar de cafés artesanales en sus coloridas calles.(Inguat )
La Laguna Lachuá se encuentra en el municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz, Guatemala, dentro de la región de la Franja Transversal del Norte. Es un Parque Nacional conocido como "espejo del cielo", situado a unos 350-370 km de la ciudad de Guatemala, cerca de la frontera con Quiché
La Laguna Lachuá se encuentra en el municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz, Guatemala, dentro de la región de la Franja Transversal del Norte. Es un Parque Nacional conocido como "espejo del cielo", situado a unos 350-370 km de la ciudad de Guatemala, cerca de la frontera con Quiché
La Laguna de Ayarza es un impresionante lago de origen volcánico tipo caldera, situado en el departamento de Santa Rosa, Guatemala, a unos 95 km de la capital. Formada hace 20,000 años, destaca por sus aguas cristalinas, una profundidad de hasta 240 metros, clima templado y un entorno montañoso ideal para el ecoturismo (REDES SOCIALES)
La Laguna de Ayarza es un impresionante lago de origen volcánico tipo caldera, situado en el departamento de Santa Rosa, Guatemala, a unos 95 km de la capital. Formada hace 20,000 años, destaca por sus aguas cristalinas, una profundidad de hasta 240 metros, clima templado y un entorno montañoso ideal para el ecoturismo (REDES SOCIALES)
Flujo de lava naranja brillante desciende por terreno rocoso oscuro. Un volcán con una nube en su cima y montañas lejanas bajo un cielo con colores de atardecer
El Volcán de Pacaya está situado en el departamento de Escuintla, Guatemala, aproximadamente a 40 km al sur de la Ciudad de Guatemala y 18 km al suroeste de Antigua Guatemala. Se encuentra dentro del Parque Nacional Volcán de Pacaya y Laguna de Calderas, específicamente en el municipio de San Vicente Pacaya. (Inguat )
El Volcán Tajumulco, ubicado en el departamento de San Marcos en Guatemala, es el punto más elevado de Centroamérica, alcanzando los 4,222 metros sobre el nivel del mar. Es un volcán extinto muy popular para el senderismo, conocido por sus amaneceres, su cima nevada en invierno y por ofrecer vistas impresionantes hacia la costa y la frontera mexicana
El Volcán Tajumulco, ubicado en el departamento de San Marcos en Guatemala, es el punto más elevado de Centroamérica, alcanzando los 4,222 metros sobre el nivel del mar. Es un volcán extinto muy popular para el senderismo, conocido por sus amaneceres, su cima nevada en invierno y por ofrecer vistas impresionantes hacia la costa y la frontera mexicana
El Volcán Acatenango es un estratovolcán inactivo de 3,976 metros situado cerca de Antigua Guatemala. Es famoso por el exigente trekking de dos días que permite acampar y observar las erupciones constantes del adyacente Volcán de Fuego, ofreciendo vistas espectaculares del amanecer. (ciavitis)
El Volcán Acatenango es un estratovolcán inactivo de 3,976 metros situado cerca de Antigua Guatemala. Es famoso por el exigente trekking de dos días que permite acampar y observar las erupciones constantes del adyacente Volcán de Fuego, ofreciendo vistas espectaculares del amanecer. (ciavitis)
La Antigua Guatemala, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979, es una joya colonial famosa por su arquitectura barroca, calles empedradas y vibrantes colores. Situada en un valle rodeado por tres imponentes volcanes (Agua, Fuego y Acatenango), la ciudad mantiene un ambiente histórico, con ruinas de iglesias y conventos, cafetales y una rica herencia cultural, siendo un epicentro turístico y de aprendizaje del español. (Cortesía: CEOE)
La Antigua Guatemala, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979, es una joya colonial famosa por su arquitectura barroca, calles empedradas y vibrantes colores. Situada en un valle rodeado por tres imponentes volcanes (Agua, Fuego y Acatenango), la ciudad mantiene un ambiente histórico, con ruinas de iglesias y conventos, cafetales y una rica herencia cultural, siendo un epicentro turístico y de aprendizaje del español. (Cortesía: CEOE)

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