Fotos Al 100

Nueva York bajo la nieve: las fotos de la tormenta invernal que paraliza la ciudad

El avance del fenómeno meteorológico ha obligado a desplegar equipos de limpieza, reforzar los refugios para personas sin hogar y suspender actividades culturales y comerciales

Un transeúnte camina por una calle cubierta de nieve durante una fuerte tormenta de invierno, con vehículos y edificios de la ciudad bajo el manto blanco (AFP)
Peatones caminan bajo una intensa nevada mientras una tormenta invernal cubre las calles de la ciudad, uno de ellos llevando a su perro bajo el paraguas para protegerlo del frío (AFP)
Una persona con gorro y chaqueta camina por una calle cubierta de nieve, arrastrando un carrito, durante una intensa nevada nocturna en Nueva York (AFP)
Un peatón camina bajo una intensa nevada nocturna en la ciudad, mientras habla por teléfono (AFP)
Vehículo de emergencia en una calle cubierta de nieve en Nueva York (AFP)
Una persona camina por una calle protegida por un paraguas, mientras los copos caen y la nieve cubre el suelo (AFP)
Un adulto y un niño, vestidos con ropa de invierno, caminan de la mano por una calle cubierta de nieve (AFP)
Un hombre empuja un carrito por una zona de carga cubierta de nieve (AFP)
Peatones se desplazan por una calle cubierta de nieve durante una noche fría de invierno en Nueva York (AFP)
Un hombre circula en bicicleta al inicio de una intensa nevada en el cruce entre la calle 20 y la Quinta Avenida, el domingo 22 de febrero de 2026 en Nueva York. (AP Foto/Pamela Hassell)
Tormenta invernal en Nueva York amenaza con convertirse en "ciclón bomba" (REUTERS)
La tormenta invernal complica las tareas cotidianas en Nueva York (AP)
Peatones caminan bajo el puente de Grand Central Terminal, desafiando el frío invernal (AFP)
En una gélida noche nevada, dos clientes se congregan alrededor de un puesto de comida callejera (AFP)
Trabajadores despejan las calles cubiertas de nieve en Nueva York (AFP)
Peatones enfrentan la tormenta invernal en Nueva York (AFP)
Peatones transitan por una calle cubierta de nieve bajo la luz de las farolas (AFP)
Trabajadores despejan las aceras y calles de la ciudad durante una intensa nevada nocturna (AFP)
La gente cruza la calle en Times Square durante la tormenta de nieve invernal en Nueva York (EFE/Olga Fedorova)
Un vendedor ambulante trabaja en su carrito de perritos calientes en Times Square (EFE/Olga Fedorova)
Una mujer lleva un paraguas en Times Square durante la tormenta de nieve (EFE/Olga Fedorova)

