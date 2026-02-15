El Carnaval brasileño explotó de alegría en las calles de Río de Janeiro, San Paulo y más ciudades: las mejores fotos del festival

Raquel Poti actúa con zancos en la fiesta callejera del carnaval Amigos da Onca, en Río de Janeiro, Brasil, el sábado 14 de febrero de 2024 (AP Foto/Bruna Prado)

Desde las primeras horas del sábado, cientos de miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades de Brasil para celebrar el Carnaval, la fiesta más grande del país.

En Río de Janeiro, San Paulo, Belo Horizonte, Recife y Salvador, el país vive días de música, baile y comparsas, mientras casi toda la vida cotidiana se detiene hasta el próximo miércoles.

Propietarias y sus mascotas posan para una foto en un desfile canino en el Carnaval, el sábado 14 de febrero de 2026, en Río de Janeiro (AP Foto/Silvia Izquierdo)

A partir de las cinco de la mañana, miles de personas comenzaron a concentrarse en el bloco ‘Então, Brilha’ en Belo Horizonte. En Río de Janeiro, el tradicional ‘Cordão da Bola Preta’ reunió a multitudes desde temprano.

Más de 65 millones de personas participan en las festividades de carnaval de Brasil (Europa Press)

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva participó de los festejos en Recife, donde acompañó desde un camarote el desfile del popular ‘Galo da Madrugada’, junto a la primera dama Rosângela ‘Janja’ da Silva y otras autoridades.

“El carnaval empezó lleno de energía y alegría. ¡Y Salvador demostró por qué el carnaval de Bahía atrae multitudes y encanta a todo Brasil! ¡Gracias por el cariño, Salvador!“, escribió a través de su cuenta en la red social X.

El rey Momo del Carnaval de Brasil, Danilo Vieira, baila tras recibir las llaves de la ciudad en el Carnaval de Río de Janeiro (AP foto/Silvia Izquierdo)

Los ‘blocos’ de carnaval, lejos de ser simples desfiles, mantienen rituales propios y requieren preparación antes, durante y después de cada jornada. El Carnaval brasileño se consolida nuevamente como el evento cultural y popular más multitudinario del país.

La foto publicada por Lula da Silva en su perfil de X (@LulaOficial)

Lula da Silva, instó este sábado a celebrar el Carnaval con “libertad” y “respeto”, valores que definió como esenciales incluso durante los momentos de fiesta. “El Carnaval es tiempo de alegría, de ocupar las calles con música, de disfraces, libertad y también para predicar el respeto. Este tema es esencial en todo momento, incluso durante la relajación y la fiesta”, expresó el mandatario en sus redes sociales.

Participantes de la escuela de samba Dragões da Real se presentan durante el desfile de carnaval en el Sambódromo de Anhembi, en Sãn Paulo (NELSON ALMEIDA / AFP)

El jefe de Estado, de 80 años, acompañó su mensaje con fotografías de desfiles callejeros que incluyeron consignas contra el acoso sexual, como “Ir disfrazado no es una invitación”, “Sonreír no es una autorización” y “La bebida no elimina la responsabilidad”.

Participantes de la escuela de samba Académicos do Tatuapé se presentan durante el desfile de carnaval en el Sambódromo de Anhembi en San Paulo (NELSON ALMEIDA / AFP)

El Carnaval de Brasil se desarrolla en pleno verano, con ciudades costeras como Río de Janeiro, Salvador y Recife registrando altas temperaturas durante los festejos. Ante este escenario, especialistas recomiendaron el uso frecuente de protector solar y la adopción de medidas para evitar problemas de salud.

la escuela de samba Imperio de Casa Verde actúan durante el desfile de carnaval en el Sambódromo de Anhembi en San Paulo (Photo by Nelson ALMEIDA / AFP)

El presidente de la Sociedad Brasileña de Dermatología, Carlos Barcaui, indicó que resulta “indispensable” reaplicar la crema solar cada dos horas para evitar daños provocados por la exposición al sol. Barcaui también advirtió sobre la necesidad de tener precaución con el uso de maquillajes y productos que puedan causar alergias.

Juerguistas de la escuela de samba Imperio de Casa Verde actúan durante el desfile de carnaval en el Sambódromo de Anhembi en San Paulo (Photo by Nelson ALMEIDA / AFP)

“Mantener una alimentación adecuada ayuda a conservar la energía, reducir el malestar, prevenir la deshidratación, evitar bajadas de glucosa y favorecer la recuperación del cuerpo entre un día y otro de fiesta”, señaló la presidenta del Consejo Federal de Nutrición, Manuela Dolinsky.

Desfile del grupo de carnaval BaianaSystem en Salvador, Bahía, Brasil. BaianaSystem revolucionó la música bahiana al fusionar la guitarra tradicional bahiana con la estética de los sistemas de sonido jamaicanos, ritmos afrobrasileños (Antonello Veneri / AFP)

Los Ayuntamientos implementaron amplios operativos de seguridad durante los carnavales en Brasil. Sin embargo, los hurtos y robos, especialmente de celulares, siguen registrándose durante los desfiles año a año.

En el Carnaval de 2025, realizado en marzo, se denunció el robo o hurto de un celular cada seis minutos en el estado de Río de Janeiro, según datos del Instituto de Seguridad Pública local.

Un juerguista viste un traje del FC Barcelona durante el desfile del grupo de carnaval callejero Dito e Feito bate-bola en el barrio de Iraja, en los suburbios de Río de Janeiro, Brasil (Mauro PIMENTEL / AFP)

Ante este panorama, las autoridades y expertos recomiendaron llevar una riñonera interior para guardar el celular, el documento de identidad y dinero en efectivo. También se aconsejó tomar precauciones adicionales debido a la existencia de casos de clonación de tarjetas de crédito durante los festejos.

Un juerguista viste un disfraz que representa al delantero brasileño del Real Madrid Vinicius Junior durante el desfile del grupo de bate-bola Dito e Feito en el barrio de Iraja, en los suburbios de Río de Janeiro (Mauro PIMENTEL / AFP)

Cabe mencionar que ciudades como Río de Janeiro y San Paulo, muchos de los ‘blocos’ de carnaval se celebran de manera simultánea, y en ocasiones coinciden varios en un mismo barrio. Esta situación provoca grandes retenciones de vehículos en las zonas cercanas a los desfiles.

El entrenador italiano de Brasil, Carlo Ancelotti (centro), se sienta en una zona VIP durante la segunda noche del desfile de carnaval en el Sambódromo de Sao Paulo, Brasil (Foto de NELSON ALMEIDA / AFP)

Por esta razón, se recomiendó utilizar el transporte público para desplazarse y elegir ‘blocos’ ubicados cerca de una estación, lo que permite evitar largos embotellamientos y ahorrar tiempo.

Además, el uso del transporte público resulta más económico, ya que los precios en las aplicaciones de transporte suelen aumentar significativamente al finalizar los desfiles debido a la alta demanda.

(Con información de EFE)