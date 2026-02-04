27 fotos: así fue el show aéreo de la Patrulla ASPA sobre la Ciudad de Buenos Aires
Con motivo del centenario del primer vuelo transatlántico que unió Argentina con España, el Ejército del Aire y del Espacio del Reino de España se presentó este miércoles en el Nuevo Parque Costero Norte
La Fuerza Aérea Argentina recibió al Ejército del Aire y del Espacio del Reino de España (Patrulla ASPA), dedicada a realizar vuelos acrobáticos y exhibiciones aéreas. Y con motivo del centenario del primer vuelo transatlántico entre Argentina y España
La Fuerza Aérea Argentina recibió a la patrulla aérea del Ejército del Aire y del Espacio del Reino de España (Fotografía: Jaime Olivos)
ASPA se dedica a realizar vuelos acrobáticos y exhibiciones aéreas
La exhibición se llevó a cabo en el Nuevo Parque Costero Norte (Aeroparque), ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
La Patrulla ASPA se presentó con 5 helicópteros Eurocopter EC 120B Colibri
El Teniente José Tuñol
La Fuerza Aérea Argentina, a través de la Escuadrilla Histórica B-45 Mentor, también fue de la partida con aeronaves propias
El evento conmemoró el centenario del primer vuelo transatlántico que unió Argentina con España
En aquel primer vuelo se empleó el hidroavión Donier Do J Wal
Al hidroavión que unión América y Europa después fue bautizado con el nombre de “PLUS ULTRA”
"La Fuerza Aérea Argentina, se enorgullece fomentando este tipo de actividades que contribuyen a reforzar los lazos de camaradería entre ambos países", destacaron desde la FAA
Para la exhibición se emplearon estelas de humo
Los cinco helicópteros españoles, en formación sobre el cielo porteño
Desde las FFA destacaron la relación entre Argentina y España
El primer vehículo aéreo que unión Argentina con España fue un hidroavión
El Teniente José Tuñol
Dos helicópteros realizan una acrobacia en el cielo porteño
La Fuerza Aérea Argentina también fue parte del evento con acrobacias propias
Un helicóptero se pone de costado en plena maniobra acrobática
La gente fue hasta la Costanera Norte para ver las maniobras de los aviones y helicópteros
Dos de los cinco helicópteros presentados por la Patrulla ASPA
Por el lado español, se emplearon cinco helicópteros del tipo Eurocopter EC 120B Colibri
Las nubes no opacaron el espectáculo en el Nuevo Parque Costero Norte
El evento estuvo encabezado por la Fuerza Aérea Argentina
Argentina participó de la conmemoración a través de la Escuadrilla Histórica B-45 Mentor
El Ejército del Aire y del Espacio del Reino de España es conocida como Patrulla ASPA
Uno de los Eurocopter EC 120B Colibri, en posición vertical