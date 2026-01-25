Las imponentes imágenes que dejó el histórico ascenso de Alex Honnold al Taipei 101

El escalador Alex Honnold interactúa con los espectadores mientras escala en solo integral el rascacielos Taipei 101 en Taipei, Taiwán.

Alex Honnold escaló sin cuerdas ni arnés los 508 metros del Taipei 101, uno de los rascacielos más altos de Asia. El evento, titulado "Skyscraper Live“ (Rascacielos en Vivo), fue emitido por Netflix.

El escalador Alex Honnold escala en solo integral el rascacielos Taipei 101.

El escalador estadounidense llegó a la cima de la torre en 1:31:40, menos del tiempo asignado de dos horas creado para la transmisión de Netflix. De pie en lo más alto de la estructura, se tomó una selfie para destacar un logro que probablemente ningún otro escalador podrá alcanzar.

Alex Honnold se toma una selfie en la parada Taipei 101 después de practicar solo integral en el rascacielos de Taipei.

Durante todo el recorrido, Honnold no se distrajo por los espectadores que le tomaban fotografías desde dentro del Taipei 101 mientras escalaba.

La hazaña del escalador estadounidense fue transmitida en directo por Netflix y congregó a cientos de espectadores a los pies del icónico rascacielos de Taipéi.

Cabe destacar que la torre se inauguró oficialmente el 31 de diciembre de 2004, después de haber sido construida entre 1999 y 2004. El edificio fue el más alto del mundo desde su inauguración hasta 2009.

La ascensión, titulada 'Skyscraper Live', se realizó el domingo debido al mal tiempo inicial, siendo vestimenta y clima factores clave para el éxito del evento.

Honnold se convirtió en el primer escalador en ascender el Taipei 101 sin medidas de seguridad, superando el desafío histórico de Alain Robert en 2004, quien sí utilizó cuerdas por la lluvia.

Alex Honnold completó la escalada del rascacielos Taipei 101 en 1 hora y 31 minutos, sin red de seguridad.

Honnold, conocido por conquistar El Capitán en Yosemite, añadió el icónico Taipei 101 a su lista de logros históricos.

Honnold escalando el edificio con las banderas de Taiwan al lado.

El escalador Alex Honnold se toma un descanso mientras escala en solo libre el rascacielos Taipei 101.

Aficionados de diferentes países como Singapur, Hong Kong y el sur de Taiwán viajaron para presenciar en directo la histórica escalada del Taipei 101.

Honnold escalando en el filo del edificio.

Alex Honnold prefirió no descansar en su último tramo.

Honnold en acción.

Alex Honnold saluda desde las alturas a los espectadores.

Alex Honnold comenzó la primera parte del ascenso.

El escalador Alex Honnold sonríe antes de escalar en solo libre el rascacielos Taipei 101.

La gente toma fotografías mientras el escalador Alex Honnold escala en solo integral el Taipei 101.

(con imágenes de Reuters)