25 fotos de Nueva York en medio de la ola de frío extremo y nevadas en Estados Unidos

El atardecer de las calles de Nueva York en medio de la nevada
Patinadores disfrutan de la pista de hielo del Bryant Park Winter Village, una de las atracciones invernales más concurridas de Manhattan, que combina patinaje gratuito, mercado temático y programación cultural en pleno Midtown.
Una vereda parcialmente despejada muestra las dificultades cotidianas que enfrentan los residentes durante jornadas de frío intenso en Nueva York.
La noche del domingo en el centro de ka ciudad, cubierta de nieve
Fuertes vientos levantan la nieve en Lowville
Una montaña de nieve en Lowville
Escaleras y accesos a edificios residenciales permanecen cubiertos de nieve en un barrio de Nueva York, reflejando el impacto del clima en la rutina urbana.
La tormenta de nieve también azota Lowville
Algunas de las calles del centro de Nueva York se encuentran obstruidas por la nieve
A pesar de las bajas temperaturas, Central Park continúa siendo uno de los espacios más visitados de Nueva York durante el invierno, con senderos habilitados para caminatas y actividades recreativas al aire libre.
Una calle residencial de Nueva York aparece cubierta de nieve y hielo tras el paso de las bajas temperaturas que activaron alertas sanitarias y operativas municipales.
La gente ayuda empujando un vehículo cerca de Times Square
Los clásicos puestos de comida en Times Square cubiertos de nieve
Camiones quitanieves limpiando una calle
Un hombre se paseó descalzo, en remera y traje de baño tras tirarse leche y cereales en el cuerpo en Times Square
Dos automóviles circulan por los carriles en dirección norte y sur de la autopista estatal de Nueva York I-287 cubierta de nieve
Una pareja camina bajo el mal tiempo afuera del Ayuntamiento de Brooklyn
Los niños disfrutando del trineo en Central Park
Las quitanieves limpian la Ruta 303 Norte
Una mujer empuja un cochecito en Central Park
Un trabajador limpia la nieve de la calle en Times Square
Turistas salen de los hoteles con sus valijas debajo de la nieve
La gente camina durante la nevada en Times Square
La gente esquiando en Central Park
Los pretzels están cubiertos de nieve cerca de Times Square