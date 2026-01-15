Punta del Este: las fotos de una velada exclusiva entre sabores, diseño y sofisticación

Dolores Trull, Evangelina Bomparola, Natalia Graciano y Lucila Sperber en la íntima cena organizada por Rochas en Locanda by Cipriani
Punta del Este fue el escenario de una cena íntima organizada por Rochas en Harry’s Table by Cipriani, dentro del nuevo Hotel Locanda Cipriani en La Barra, con la presencia de referentes del mundo social, empresarial y creativo. La velada combinó alta gastronomía y moda en un entorno de lujo contemporáneo.
German Geller y Kemel Awada en la íntima cena organizada por Rochas en Locanda by Cipriani
La ambientación, el servicio y la experiencia culinaria acompañaron una noche pensada para el disfrute y el encuentro, en línea con el nuevo pulso del lifestyle esteño. De ese modo, el balneario volvió a posicionarse como un punto de convergencia para marcas y espacios que apuestan por una visión sensible del lujo.
Georgina Alliata en la íntima cena organizada por Rochas en Locanda by Cipriani
Patricia Della Giovampaola, Wally Diamante y Rossella Della Giovampaola en la íntima cena organizada por Rochas en Locanda by Cipriani
Lucila Sperber y sus hijos en la íntima cena organizada por Rochas en Locanda by Cipriani
Grillo Demo y Dolores Alzaga en la íntima cena organizada por Rochas en Locanda by Cipriani
Sandra Hillar en la íntima cena organizada por Rochas en Locanda by Cipriani
Maria Campos en la íntima cena organizada por Rochas en Locanda by Cipriani.
Valen Yan en la íntima cena organizada por Rochas en Harry´s Table
Maria Campos y Facundo Garayalde en la íntima cena organizada por Rochas en Harry´s Table
