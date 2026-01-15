Fotos Al 100

Punta del Este: las fotos de una velada exclusiva entre sabores, diseño y sofisticación

Rochas celebró una cena íntima en Harry’s Table by Cipriani, en el nuevo Hotel Locanda, junto a referentes del mundo social, empresarial y creativo

Dolores Trull, Evangelina Bomparola, Natalia
Dolores Trull, Evangelina Bomparola, Natalia Graciano y Lucila Sperber en la íntima cena organizada por Rochas en Locanda by Cipriani

Punta del Este fue el escenario de una cena íntima organizada por Rochas en Harry’s Table by Cipriani, dentro del nuevo Hotel Locanda Cipriani en La Barra, con la presencia de referentes del mundo social, empresarial y creativo. La velada combinó alta gastronomía y moda en un entorno de lujo contemporáneo.

German Geller y Kemel Awada
German Geller y Kemel Awada en la íntima cena organizada por Rochas en Locanda by Cipriani

La ambientación, el servicio y la experiencia culinaria acompañaron una noche pensada para el disfrute y el encuentro, en línea con el nuevo pulso del lifestyle esteño. De ese modo, el balneario volvió a posicionarse como un punto de convergencia para marcas y espacios que apuestan por una visión sensible del lujo.

Harry´s Table, el restaurant de
Harry´s Table, el restaurant de Locanda by Cipriani, fue el spot elegido para la íntima cena organizada por Rochas
Georgina Alliata en la íntima
Georgina Alliata en la íntima cena organizada por Rochas en Locanda by Cipriani
Patricia Della Giovampaola, Wally Diamante
Patricia Della Giovampaola, Wally Diamante y Rossella Della Giovampaola en la íntima cena organizada por Rochas en Locanda by Cipriani
Lucila Sperber y sus hijos
Lucila Sperber y sus hijos en la íntima cena organizada por Rochas en Locanda by Cipriani
Harry´s Table, el restaurant de
Harry´s Table, el restaurant de Locanda by Cipriani, fue el spot elegido para la íntima cena organizada por Rochas
Una cena íntima, organizada por
Una cena íntima, organizada por Rochas, reunió a celebridades, empresarios e influencers en Harry’s Table by Cipriani, el restaurante del nuevo Hotel Locanda Cipriani, en La Barra
Grillo Demo y Dolores Alzaga
Grillo Demo y Dolores Alzaga en la íntima cena organizada por Rochas en Locanda by Cipriani
Sandra Hillar en la íntima
Sandra Hillar en la íntima cena organizada por Rochas en Locanda by Cipriani
Maria Campos en la íntima
Maria Campos en la íntima cena organizada por Rochas en Locanda by Cipriani.
Valen Yan en la íntima
Valen Yan en la íntima cena organizada por Rochas en Harry´s Table
Maria Campos y Facundo Garayalde
Maria Campos y Facundo Garayalde en la íntima cena organizada por Rochas en Harry´s Table
Copia de Eduardo Novillo Astrada
Copia de Eduardo Novillo Astrada y Astrid Muñoz en la íntima cena organizada por Rochas en Locanda by Cipriani.jpg

Crédito: Santiago Sedlacek

