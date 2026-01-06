Fotos Al 100

40 fotos: Martín Cabrales recibió a sus amigos en un exclusivo sunset en Punta del Este

El empresario brindó por la llegada del nuevo año frente a un imponente atardecer en La Barra

El empresario Martín Cabrales recibió
El empresario Martín Cabrales recibió a sus amigos en un exclusivo sunset en Dandy Casa Este
Martín Cabrales y Dora Sánchez
Martín Cabrales y Dora Sánchez
Martín Cabrales junto a sus
Martín Cabrales junto a sus amigos del grupo "Los Pingüinos": Marcelo Paz, Luis Galli, Damián Pozzoli, Tato Lanusse, Sebastián Bagó, Willy Laborda, Miguel Sulichín, Gustavo Castagnino y Rodolfo Smith Estrada
El ex capitán de River,
El ex capitán de River, Leonardo Ponzio, junto a Tato Lanusse y Martín Cabrales
Joe Miranda, Martín Uriburu, Martín
Joe Miranda, Martín Uriburu, Martín Cabrales y Rodolfo Smith Estrada
El oftalmólogo Roberto Zaldívar, y su mujer, Stella
El oftalmólogo Roberto Zaldívar, y su mujer, Stella
Álvaro Caro y Jorge Agote
Álvaro Caro y Jorge Agote
El director de Banco Macro,
El director de Banco Macro, Damián Pozzoli, junto a su hijo Agustín y su mujer, María Egidy
Se sirvieron preparaciones exclusivas que
Se sirvieron preparaciones exclusivas que combinaron sabores y texturas refrescantes como el Espresso Latte, Affogato, Espresso Tonic y Red Espresso. Creaciones especialmente diseñadas por los Coffee Master de Cabrales y que fueron los protagonistas de un sunset inolvidable, fusionándose con el atardecer de Punta del Este
Segundo Smith Estrada y Juan Cruz Uriburu
Segundo Smith Estrada y Juan Cruz Uriburu
Georgie Fiorito y Toribio Tedín
Georgie Fiorito y Toribio Tedín
Dicky Smith Estrada (h), Ramón
Dicky Smith Estrada (h), Ramón Smith Estrada, Martín Cabrales, Sofía Álzaga y Facundo Smith Estrada
Sebastián Bagó, Roxana Zarecki, Coty
Sebastián Bagó, Roxana Zarecki, Coty Klemensiewicz y Gerard Confalonieri
Joe Miranda, Martín Uriburu, Toribio
Joe Miranda, Martín Uriburu, Toribio Tedín y Jorge Agote
Teresa Calandra, Martín Cabrales y Evelyn Scheidl
Teresa Calandra, Martín Cabrales y Evelyn Scheidl
El Espresso Affogato, el protagonista
El Espresso Affogato, el protagonista del sunset de Cabrales que cautivo todas los paladares
Diego Banfi y Flavia Fernández
Diego Banfi y Flavia Fernández
Leo Mateu, Martín Cabrales, Ale
Leo Mateu, Martín Cabrales, Ale Lacroix y el empresario Miguel Zarzur (Zarzur Investment)
Roxana Zarecki y Sebastián Bagó
Roxana Zarecki y Sebastián Bagó
El empresario Gustavo Scaglione y
El empresario Gustavo Scaglione y Josefina Daminato
Martín Cabrales y Leo Mateu
Martín Cabrales y Leo Mateu
Claudio Cesario, presidente de la
Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA)
El periodista Willy Laborda y
El periodista Willy Laborda y el empresario José Esteves
El empresario Miguel Sulichin (Advise
El empresario Miguel Sulichin (Advise Wealth Management), Martín Cabrales y Luis Galli, CEO de Newsan
Espresso Tonic, el preferido de
Espresso Tonic, el preferido de los más jovenes
Damián Pozzoli y Claudio Cesario
Damián Pozzoli y Claudio Cesario
La soprano, Sara Fleming, y
La soprano, Sara Fleming, y Aurita Villanueva
Ricardo González y Romina Cardozo
Ricardo González y Romina Cardozo junto a Leonardo Ponzio y su mujer, Paula
Martín y Paula Uriburu
Martín y Paula Uriburu
El Red Espresso tampoco pasó
El Red Espresso tampoco pasó desapercibido. Audaz, intenso y distinto. Otro de los más solicitados entre los jovenes amantes del café frío
Karin Haddad y Martín Cabrales
Karin Haddad y Martín Cabrales
Ramón Smith Estrada junto a
Ramón Smith Estrada junto a sus padres, Gloria Confalonieri, y Dicky Smith Estrada
Leo Mateu junto a su
Leo Mateu junto a su hijo León y su mujer, Cecilia González
Dora Sánchez, Segundo Smith Estrada
Dora Sánchez, Segundo Smith Estrada y Martín Cabrales
Pía Sojo, Karin Pereyra y
Pía Sojo, Karin Pereyra y María Noel Crucci
Martín Cabrales y Dora Sánchez
Martín Cabrales y Dora Sánchez junto a Roxana Zarecki y Sebastián Bagó
María Cresta, Coty Klemensiewicz y El Galle
María Cresta, Coty Klemensiewicz y El Galle
Alicia Bottiroli y Lili Bellanton
Alicia Bottiroli y Lili Bellanton
Martín Cabrales recibió a sus
Martín Cabrales recibió a sus amigos en un exclusivo sunset en Punta del Este / Fotos: RS

