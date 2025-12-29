Combatiendo al diablo con más diablos: las llamas que congregan multitudes en Baviera

Diablos y brujas transforman una ciudad alemana en escenario de terror para la función ‘Rauhnacht’

Combatiendo el fuego con fuego o más bien al diablo con el diablo, un pueblo del estado de Baviera, al sur de Alemania, celebró el domingo 28 de diciembre la llamada Rauhnacht, o Carrera Nocturna Dura, una tradición que marca los doce días entre Navidad y Epifanía, donde en algunas tradiciones alpinas la gente se disfraza de demonios, brujas y otros seres míticos para dispersar a los malos espíritus y al invierno.

“Durante los 12 días no se deben cortar las uñas ni el pelo, ni lavar la ropa, ya que los demonios pueden quedar atrapados en ella”, afirma Josef Wagner, del club Altmuehltaler Mountain Devils, dedicado a preservar tradiciones populares como la carrera Rauhnacht.

Es una tradición no sólo en Alemania, sino también en los países vecinos.

“Hay grupos de la República Checa, del Tirol (en Austria) y de Innsbruck (Baviera)”, dijo el participante Erwin Niedermeier, y agregó: “Nos reunimos con varios grupos y es un placer estar juntos”.

Y aunque los monstruos enmascarados que bailan con fuego son lo suficientemente aterradores para su público objetivo de espíritus malignos, su público humano parecía menos asustado.

“Me parece simplemente fantástico, muy original. Las máscaras son un sueño. Estoy encantada y volveré”, dijo una observadora mayor que se identificó como Waltraud Meier.

“La variedad de máscaras es genial; el hecho de que estén aquí para ahuyentar el invierno marchando por la ciudad me parece maravilloso. Y la música... realmente la vives”, dijo una de las espectadoras.

Es solo la segunda vez que Beilngries acoge la carrera y ya han participado 41 grupos diferentes con hasta 1.000 máscaras, según el organizador, que junto con otros participantes estaba decidido a ahuyentar el invierno y los malos espíritus con una despedida ruidosa y ardiente.

