Fotos Al 100

21 fotos del saludo de fin de año de Jorge Macri con embajadores y empresarios en el Teatro Colón

El jefe de Gobierno porteño encabezó el tradicional acto en el histórico palacio de la música. Las mejores imágenes del encuentro

El encuentro se realizó en el Salón Dorado del Teatro Colón
Jorge Macri; María Belén Ludueña; el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas; y su esposa, Stephanie
El saludo de Jorge Macri con Wang Wei, embajador de la República Popular de China
Jorge Macri y su esposa, María Belén Ludueña, con el embajador adjunto de la Unión Europea en Argentina, Eran Nagan
En el Teatro Colón, Jorge Macri se reunió con el embajador del Reino Unido, David Seldon Cairns
Jorge Macri recibió al embajador de Arabia Saudita, Hatem Ghormulla Alghamidi
Jorge Macri, junto al embajador Peter Lamelas y el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo
El jefe de Gobierno y su esposa junto a Inés Weinberg de Roca, presidenta del Tribunal Superior de Justicia
Jorge Macri, María Belén Ludueña y Bogna Ruminowicz, encargada de Negocios de la Embajada de Polonia
Jorge Macri y María Belén Ludueña con Christian Hooft, presidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de Argentina (ACIERA)
Macri y Ludueña dialogando con el director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano, Claudio Epelman
El alcalde porteño y su esposa con Natalio Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios
Jorge Macri estrechándole la mano a Daniel Marius Cibangu Kasonga Mubabinge, embajador de la República Democrática del Congo
También estuvo presente el embajador de Costa Rica, Alex Roja Guido
Jorge Macri; María Belén Ludueña; el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein; y Eliahu Hamra, Gran Rabino de la AMIA
Macri y Ludueña junto al ministro de Seguridad, Horacio Giménez, y su esposa, Claudia
Jorge Macri y José Antonio César Bernardo del Carmen Viera-Gallo Quesney, embajador de la República de Chile
Jorge Macri y su esposa, María Belén Ludueña, junto al embajador de Portugal, Gonçalo Nuno Gamito Beija de Teles Gomes
Jorge Macri saluda a Duska Paravic, embajadora de Croacia
Jorge Macri y María Belén Ludueña con el embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel, y la Tercera Secretaria, Saribeth Jeanne Mercedes Gutiérrez Ortiz de Barahona
El jefe de Gobierno saluda a Helal Massud, presidente del Centro Islámico de la República Argentina, y al vicepresidente, Omar Abboud

