17 fotos que muestran el inicio de la temporada de Navidad en el mundo

El primer ministro británico, Keir Starmer, estrecha la mano del presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, junto a un árbol de Navidad en el número 10 de Downing Street, mientras los socios del E3, Francia, Alemania y Gran Bretaña, se reúnen en Londres, Gran Bretaña.
Figuras de la Natividad se encuentran delante del árbol de Navidad, en la Plaza del Pesebre de Belén, en Cisjordania
Hamamreh sostiene a Arine, su hija de seis meses, frente a un árbol de Navidad en la Plaza del Pesebre en Belén
Un trabajador municipal empuja una carretilla entre decoraciones de Año Nuevo y Navidad en Moscú, Rusia.
Una figura gigante del diablo sosteniendo una efigie que representa la cabeza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arde durante la celebración anual de la 'Quema del Diablo', un festival asociado con la Fiesta de la Inmaculada Concepción que honra al santo patrón de la ciudad y marca el comienzo de la temporada navideña, en la Colonia Arrivillaga, Ciudad de Guatemala, Guatemala.
Los fieles rezan en la Gruta de la Iglesia de la Natividad en Belén
Adornos navideños se exhiben en una tienda Loewe en París, Francia.
Los niños bailan durante una carrera navideña de Papá Noel y elfos en Cabinteely, Irlanda.
Una vista aérea de palestinos iluminando un árbol de Navidad en la Plaza del Pesebre, afuera de la Iglesia de la Natividad en Belén
Un niño observa mientras la gente deja mensajes en una pancarta blanca que rodea un árbol conmemorativo en memoria de las víctimas del incendio de Eaton en el evento anual de iluminación de Christmas Tree Lane en Altadena, California.
Los fuegos artificiales iluminan el cielo mientras se ilumina un árbol de Navidad durante una ceremonia en el lago Rodrigo de Freitas en Río de Janeiro, Brasil.
La gente posa para una fotografía durante una ceremonia de iluminación navideña en Río de Janeiro, Brasil.
Luces navideñas anuales a lo largo de los Campos Elíseos en París, Francia.
Decoraciones navideñas de la tienda de lujo Chanel en París, Francia.
La gente camina por un mercado navideño en Covent Garden en Londres, Gran Bretaña.
Personas vestidas de Papá Noel se toman un descanso de la carrera para beber un vino caliente mientras participan en la 'Nikolauslauf' anual en Michendorf, Alemania.
Personas vestidas de San Nicolás corren por las calles mientras participan en la 'Nikolauslauf' anual en Michendorf, Alemania.