Fotos Al 100

17 fotos que muestran el inicio de la temporada de Navidad en el mundo

Con el encendido de múltiples árboles y luces decorativas, las principales ciudades se iluminan para el último mes del año

Guardar
El primer ministro británico, Keir
El primer ministro británico, Keir Starmer, estrecha la mano del presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, junto a un árbol de Navidad en el número 10 de Downing Street, mientras los socios del E3, Francia, Alemania y Gran Bretaña, se reúnen en Londres, Gran Bretaña.
Figuras de la Natividad se
Figuras de la Natividad se encuentran delante del árbol de Navidad, en la Plaza del Pesebre de Belén, en Cisjordania
Hamamreh sostiene a Arine, su
Hamamreh sostiene a Arine, su hija de seis meses, frente a un árbol de Navidad en la Plaza del Pesebre en Belén
Un trabajador municipal empuja una
Un trabajador municipal empuja una carretilla entre decoraciones de Año Nuevo y Navidad en Moscú, Rusia.
Una figura gigante del diablo
Una figura gigante del diablo sosteniendo una efigie que representa la cabeza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arde durante la celebración anual de la 'Quema del Diablo', un festival asociado con la Fiesta de la Inmaculada Concepción que honra al santo patrón de la ciudad y marca el comienzo de la temporada navideña, en la Colonia Arrivillaga, Ciudad de Guatemala, Guatemala.
Los fieles rezan en la
Los fieles rezan en la Gruta de la Iglesia de la Natividad en Belén
Adornos navideños se exhiben en
Adornos navideños se exhiben en una tienda Loewe en París, Francia.
Los niños bailan durante una
Los niños bailan durante una carrera navideña de Papá Noel y elfos en Cabinteely, Irlanda.
Una vista aérea de palestinos
Una vista aérea de palestinos iluminando un árbol de Navidad en la Plaza del Pesebre, afuera de la Iglesia de la Natividad en Belén
Un niño observa mientras la
Un niño observa mientras la gente deja mensajes en una pancarta blanca que rodea un árbol conmemorativo en memoria de las víctimas del incendio de Eaton en el evento anual de iluminación de Christmas Tree Lane en Altadena, California.
Los fuegos artificiales iluminan el
Los fuegos artificiales iluminan el cielo mientras se ilumina un árbol de Navidad durante una ceremonia en el lago Rodrigo de Freitas en Río de Janeiro, Brasil.
La gente posa para una
La gente posa para una fotografía durante una ceremonia de iluminación navideña en Río de Janeiro, Brasil.
Luces navideñas anuales a lo
Luces navideñas anuales a lo largo de los Campos Elíseos en París, Francia.
Decoraciones navideñas de la tienda
Decoraciones navideñas de la tienda de lujo Chanel en París, Francia.
La gente camina por un
La gente camina por un mercado navideño en Covent Garden en Londres, Gran Bretaña.
Personas vestidas de Papá Noel
Personas vestidas de Papá Noel se toman un descanso de la carrera para beber un vino caliente mientras participan en la 'Nikolauslauf' anual en Michendorf, Alemania.
Personas vestidas de San Nicolás
Personas vestidas de San Nicolás corren por las calles mientras participan en la 'Nikolauslauf' anual en Michendorf, Alemania.

(con imágenes de Reuters)

Temas Relacionados

Navidadárbollucescomienzo

Últimas noticias

Sueldos versus inflación: las empresas

Sueldos versus inflación: las empresas ya definieron cuánto aumentarán en 2026 y surge una tendencia clave

Alerta sanitaria por sarampión: rastrean los contactos de la familia de turistas que cruzó el país con la infección

Presupuesto 2026: las negociaciones que encara Caputo con las provincias para sumar aliados en el Congreso

¿Las pruebas de sangre para detectar el cáncer sirven para prevenir?

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón tras la fuerte baja de tasas de interés

Infobae América

El 65% de los bolivianos

El 65% de los bolivianos aprueba la gestión de Rodrigo Paz en Bolivia, según un estudio de opinión

Identifican como expoliada por los nazis una obra de Jacques-Louis David en el Palacio de Versalles

Cuando Krasinski cambió The Office: la escena eliminada que defendió el amor entre Jim y Pam

Polémica en Brasil por la modificación de la Ley de Impeachment del Tribunal Supremo: “Ataque a la estructura del Estado de derecho”

La vida después de Al Assad: un año de reconstrucción y retos para Siria

TELESHOW

Pampita y Benjamín Vicuña coincidieron

Pampita y Benjamín Vicuña coincidieron en un evento con sus parejas: risas y abrazos en el Campo Argentino de Polo

A los 63 años, Ivo Cutzarida inició un nuevo desafío universitario: “Terminé el primer año”

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich reavivan rumores de reconciliación tras una cena secreta

El particular ritual que eligieron Nicolás Cabré y Rocío Pardo en su boda para sellar su amor eterno

Shakira llegó a la Argentina con sus hijos y encendió la previa de Vélez: todas las imágenes