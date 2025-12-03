La jura de los diputados en fotos: de la arenga de Milei al cruce entre gritos de libertarios y peronistas

03 Dic, 2025 01:04 p.m. EST
La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Karen Reichardt, segundos antes de prestar juramento La diputada de La Libertad Avanza, Juliana Santillán, participó de la sesión especial El presidente Javier Milei, su hermana Karina - Secretaria General de la Presidencia - y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, con gestos de euforia durante la sesión Los diputados del Frente de Izquierda, Myriam Bregman y Nicolás del Caño (parados) y Romina del Plá (sentada) Karen Reichardt en el momento de la jura La diputada Marita Velázquez discute y hace un gesto antes de jurar. De principio a fin, hubo intercambios altisonantes entre legisladores de distintos bloques Del Caño y Del Pla en el momento de la jura Las diputadas del PRO, Silvia Lospennato y María Eugenia Vidal, sacándose una selfie con su par de la Coalición Cívica, Juan Manuel López Legisladores que abandonan la Cámara posaron para las últimas fotos de su mandato La sesión especial concretó la formalidad de la jura de los diputados electos en las elecciones del 26 de octubre Luis Petri jura como diputado nacional por Mendoza (La Libertad Avanza), tras desempeñarse en el Gobierno como ministro de Defensa Virginia Gallardo, diputada nacional por Corrientes (La Libertad Avanza), juró acompañada por su hija. Guillermo Michel, diputado nacional por Entre Ríos, llega a su banca luego de jurar El ministro del Interior, Diego Santilli, renunció a su banca como diputado para integrar el Ejecutivo. Se asomó por un balcón detrás de Javier y Karina Milei, y Manuel Adorni Juan Grabois asumió su banca como diputado nacional por Buenos Aires. Se sentará junto a Itaí Hagman y Natalia Zaracho El sacerdote Juan Carlos Molina, diputado por Santa Cruz (Unión por la Patria), durante la jura Eduardo "Lule" Menem, subsecretario de gestión institucional, junto a Javier Lanari, subsecretario de prensa, en uno de los palcos observando la jura El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, estuvo presente en la sesión especial El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, en la jura. Desde el 10 de diciembre será senador nacional Agustín Rossi, diputado nacional por Santa Fe (Unión por la Patria), al momento de jurar La senadora Patricia Bullrich presente en la cámara de Diputados.
Fotos: Maximiliano Luna