42 fotos: la cena anual CEA 2025 del Centro de Estudios Americanos

El presidente del Centro de Estudios Americanos (CEA), Luis Savino, en la gran cena anual de esa Fundación
El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas
La entrega del premio “Puentes de América” a Bruce W. Friedman, director adjunto de la Oficina de Brasil y Asuntos del Cono Sur del Departamento de Estado de los Estados Unidos
Luis Savino junto al canciller, Pablo Quirno
La distinción que recibió Bruce W. Friedman es otorgada cada año por el CEA a personalidades que han contribuido al cumplimiento de la misión de la institución en el área de las relaciones bilaterales entre la Argentina y los Estados Unidos, tendiendo puentes entre los pueblos de ambos países
Joshua Temblador, consejero político de la embajada de los Estados Unidos
Julio Conte-Grand, procurador general de la provincia de Buenos Aires
El juez Daniel Petrone, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal
El académico Manuel García-Mansilla junto a la senadora nacional, Carolina Losada
Bruce W. Friedman junto al embajador Peter Lamelas y su mujer, Sthepanie; Luis Savino y su mujer, Mercedes Camaño
Los jueces federales, Carlos Mahiques y Mariano Borinsky, junto al fiscal federal, Pablo Turano (centro)
Paul Starc, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF)
El senador nacional, Eduardo Vischi
Diego Barroetaveña, vicepresidente de la Cámara Federal de Casación Penal, junto a Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal
La ex jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Liliana Catucci
El ex diputado nacional, Mario Negri, y el ex senador nacional, Humberto Schiavoni
Enrique Antonini, director titular del Banco Mariva, y Juan Manuel Olima Espel, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación
Mariana Gallego, Mauricio D'Alessandro, Eleonora Zocco y Paul Starc, titular de la UIF, junto al fiscal federal, Carlos Stornelli y Florencia Antonini Modet
Lucas Savino junto al embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas
Luis Savino junto al embajador estadounidense y Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete porteño
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss
Milagros Savino
El vicepresidente de la Sociedad Rural, Marcos Pereda
El juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Leopoldo Bruglia
Mario Llambías, ex presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)
El vicepresidente de la Cámara de Comercio Argentino Americana de la Florida, Juan Pablo Gechidjian
El analista político, Rosendo Fraga
El juez federal, Pablo Bertuzzi (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal)
Eduardo Riggi, ex juez de Cámara Federal de Casación Penal
El secretario general de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico, Ricardo Cirielli
Stephanie y Peter Lamelas, Luis Savino y Pablo Quirno en la mesa principal
Tomas Hess, presidente de la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE), y Bruce W. Friedman
El diputado nacional, Juan Manuel López
El juez federal, Sebastián Ramos
El expresidente provisional del Senado, Federico Pinedo
El juez de Garantías de La Plata, Pablo Raele
La jueza Marta Liliana Snopek - Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Salta
Bruce W. Friedman junto al galerista Daniel Maman y Patricia Pacino
El juez federal Eduardo Farah (Cámara Federal Porteña)
La cena anual CEA 2025 del Centro de Estudios Americanos /// RS Fotos y Prensa CEA