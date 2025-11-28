Fotos Al 100

67 fotos: un exclusivo cóctel en honor al nuevo embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti

Fabián Perechodnik reunió a un grupo de amigos para agasajar al diplomático que ya se encuentra en funciones

El embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti, junto a Fabián Perechodnik y su hija Sofía, en el cóctel de bienvenida
El embajador Fabrizio Nicoletti y su mujer, Martina Maione
El ministro del Interior, Diego Santilli
La vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio
Nunzia Locatelli y Teresa Bulgheroni
Nunzia Locatelli y Teresa Bulgheroni
Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete porteño
El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli
La ex senadora nacional, María Laura Leguizamón, y el empresario Martín Cabrales
Silvana Vives, presidente de Asociación Conciencia
José Sánchez Sorondo, secretario de Gobierno de San Isidro
El Secretario General y Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo
Ezequiel Herszage, jefe de Gabinete Corporativo de IRSA
Fabián Perechodnik junto a sus hijos, Iván y Sofía, junto a su pareja, Santiago Fisher
El anfitrión y el agasajado junto a Diego Santilli y Clara Muzzio
La senadora nacional electa, Flavia Royón
El cónsul general de la embajada de Italia, Carmelo Barbera
El empresario Cristiano Rattazzi
Inés Weinberg de Roca, jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
Nunzia Locatelli
Claudio Zin, ex senador italiano de la XVII Legislatura
El banquero, Guillermo Stanley
Darío Turovelzky, CEO de Telefe
Tato Lanusse
Fernando Straface (PUENTE Holding / Universidad Austral)
Fernando López, director del Hotel Emperador
Javier Timerman, director de ALCAP
El ex intendente de Olavarría, José Eseverri
Ignacio Lupi, jefe de Gabinete de la Secretaría de Cultura; Agustin Fox, presidente de la Comuna 2 - Recoleta; y Federico Ballan, presidente de la Comuna 6- Caballito
Martina Maione junto a la escritora Nunzia Locatelli y la embajadora de la Soberana Orden de Malta, María Podestá
Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal
El diputado porteño, Sergio Siciliano
El ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez
Natalia Olmos, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales del Grupo Olmos
Carlos Giovanelli, presidente de Havanna
La ex senadora nacional, María Laura Leguizamón
El coleccionista de arte, Esteban Tedesco
El emprendedor tecnológico, Joaquín Tempesta Leeds
Clara Muzzio, Inés Weinberg de Roca y Teresa Bulgheroni
Guillermo Tempesta Leeds, presidente de Santander
Silvana Vives, María Laura Leguizamón, Martina Maione y Natalia Olmos
Fernando López y el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez
Inés Weinberg de Roca, Teresa Bulgheroni, Sofía Perechodnik, Martina Maione y Clara Mustio junto al anfitrión y al diplomático italiano
María Podestá, Martín Cabrales, Leonardo Cifelli, Guillermo Tempesta Leeds y Flavia Royón
Claudio Zin y su mujer, Ana Casiraghi
Gabriel Sánchez Zinny, Tato Lanusse y Martín Cabrales
Guillermo y Joaquín Tempesta Leeds junto a Javier Timerman
El abogado tributario, Alejandro Messineo
Leonardo Cifelli e Inés Weinberg de Roca
El CEO de Newsan, Luis Galli, junto a Clara Muzzio
El senador nacional, Maximiliano Abad, junto al rector de la Universidad Nacional de Río Tercero, Pablo Yannibelli; y el ex intendente de Olavarría, José Eseberri
El consultor político, Paulo Bernardo
El embajador Nicoletti y su mujer, Martina Maione, junto al juez Anticorrupción italiano, Giovanni Tartaglia; Salvatore Scala, consejero de la embajada de Italia; y Claudia Gatti, directora de la Organización Internacional Ítalo Americana
Esteban Tedesco y Paulo Bernardo
Pierluigi Schettino, cónsul general de la embajada de Italia en La Plata; y Carmelo Barbera, cónsul general de la embajada de Italia
Juan Ignacio Colombo, subsecretario de Coordinación Administrativa de la Secretaría de Cultura
Claudio Epelman, director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano, y Claudio Presman, presidente del Consejo Económico y Social porteño
Maximiliano Abad, Pablo Yannibelli y José Eseberri
Fabián Perechodnik y el coleccionista de arte, Esteban Tedesco
Luis Galli y Carlos Giovanelli
El relacionista diplomático, Ariel Blufstein
Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional ·
María Podestá, Leonardo Cifelli, Guillermo Tempesta Leeds y Flavia Royón
Nunzia Locatelli y Fabián Perechodnik
Los invitados durante la recepción
Leonardo Cifelli e Inés Weinberg de Roca
María Laura Leguizamón, Flavia Royón y Diego Santilli
Un exclusivo cóctel en honor al nuevo embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti /// Fotos: Gentileza FP

